Tía María: turista brasileña recriminó a manifestantes por bloqueo de vías | VIDEO

Una turista de nacionalidad brasileña recriminó a los manifestantes que mantienen bloqueadas las diferentes vías de Arequipa en rechazo al proyecto minero Tía María.

La ciudadana extranjera volcó todo su enojo e indignación sobre los los medios de comunicación que vienen cubriendo el paro indefinido. La mujer indicó que viajó a Arequipa junto a su familia y que durante cuatro horas estuvo en el interior de un bus interprovincial debido al cierre de la vía.

"¿Por qué los peruanos son tan pasivos? No entiendo esto, es cosa de delincuentes. Hay personas sin comer ni ir al baño. Estoy enojada. ¿Dónde está la policía y el presidente de este país? Estoy cansada", expresó la mujer, quien se encontraba sumamente enojada.

También cuestionó la ausencia de las autoridades en la zona a fin de dar solución al conflicto y señaló que los turistas no tienen por qué verse perjudicados con las medidas de protesta de los manifestantes.



"Pagué cuarto de hotel, estoy cansada caballero. Uno viene a dejar plata a esta país, en Brasil no pasa esto. Nosotros no tenemos la culpa. Los camioneros, los hombres, ¿por qué no se ponen los pantalones?", vociferó la ciudadana extranjera.

En otro momento, uno de los manifestantes trató de explicarle el motivo del bloqueo de carreteras, a lo que ella respondió que en el Perú se vive una democracia y no en una anarquía. "Vayan a Lima y pidan al presidente, pero nosotros no tenemos la culpa", sostuvo.