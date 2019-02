Transportistas de carga pesada retomarán dialogo con el MTC este jueves

Los transportistas de carga pesada del sur del país retomarán el dialogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) este jueves 28 de febrero. Ello debido a que de los ocho puntos de su pliego de reclamos solo cuatro se llegaron a solucionar.

El paro que el gremio sostenía desde el pasado lunes 18 se levantó anoche. Si bien los huelguistas retiraron los más de 2.000 camiones que se estacionaron a lo largo de kilómetro 48, en la vía de penetración a Arequipa, estos manifestaron su descontento con el acta firmada por sus representantes.

El vocero de las bases, Alfredo Yañez, indicó que no están satisfechos con las negociaciones alcanzadas y ahora evalúan remplazar a sus dirigentes. Lamentó que estos hayan firmado el acta sin consultar a las bases.

El representante del gremio de transportistas de carga pesada en Arequipa, Magno Salas, quién estuvo presente en la reunión, explicó que las negociaciones continúan con el MTC.

“Esto no ha terminado, hay un compromiso para continuar con el dialogo el jueves 28. Están pendientes cuatro puntos para negociar. Nosotros levantamos el paro porque se ha priorizado la necesidad del pueblo de Arequipa y, habiendo asumido los compromisos, no ameritaba continuar con la medida. No se pudo consultar con las bases, no porque no queramos sino que las condiciones en ese momento no eran las más adecuadas”, sostuvo Magno Salas.

El dirigente gremial manifestó que convocarán a una asamblea para el martes 26 a fin de explicar al detalle los acuerdos. Aseguró que fue una negociación dura de 16 horas; sin embargo, debido al descontento de las bases, pondrá su cargo a disposición para que los agremiados decidan.

- Acuerdos -



El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, indicó que no tiene inconvenientes en recibir a nuevos dirigentes (siempre que garanticen representatividad del gremio) para continuar con la mesa de dialogo, el próximo jueves. Resaltó que los cuatro puntos de mayor preocupación del transporte de carga se han solucionado.

Sobre la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el ministro explicó que el proyecto de ley se encuentra en el Congreso y que ya se coordinó con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que sea agendado en la siguiente legislatura con la exoneración de la Comisión de Economía. Trujillo estima que para marzo ya se debe hacer efectiva la devolución.

Sobre el precio de los combustibles indicó que el Perú es un país donde rige el libre mercado y que el de los combustibles no es un mercado fijo. Por eso, dijo, el Gobierno ha establecido la banda de precios.

“Petro Perú tiene que vender dentro de esa banda. Fuimos negociando y llegamos a una reducción de S/0.59. De S/8.21, que era el precio de venta en la planta de Petro Perú, ha bajado a S/7.62 y se hace efectivo desde las 00:00 horas del lunes. Con Osigermin debemos garantizar que ese precio llegue a los usuarios”, indicó el ministro.

- Controles y pagos -



Sobre uso del GSP existe una discrepancia entre el MTC y los gremios. El ministro de Transportes indicó que no se derogará la norma que obliga el uso del GPS. Una de las razones principales es por el tema de control de velocidad para evitar accidentes de tránsito. Lo que han propuesto desde el MTC es ampliar el periodo de la marcha blanca.

En junio del año pasado el gremio transportistas de carga pesada y el MTC suscribieron un convenio para que la obligatoriedad del uso del GPS entre en vigencia desde enero del 2019. La ley está vigente; no obstante, por las negociaciones se está ampliando ese periodo donde solo se hará control educativo. En la mesa de dialogo que reinicia el jueves se definirá por cuánto tiempo más se amplía el plazo.

En el caso de los peajes, Trujillo Mori, manifestó que en de toda la red vial hay 7.000 kilómetros de carreteras que están concesionadas y 20.000 kilómetros administradas directamente por Provías Nacional. En las vías no concesionadas hay 23 peajes que recaudan S/100 millones al año. Lo que equivale S/350 al año por kilómetro de carretera.

Los transportistas de carga de pesada en el sur del país se niegan a pagar el peaje hasta que las vías estén en buenas condiciones. En ese sentido, el ministro decidió suspender el peaje de Yauca por cinco meses. Durante este tiempo se debe alcanzar el 70% de rehabilitación del tramo, para retomar el cobro.

Sobre el peaje de Atico, señaló que se realizará una evaluación técnica de la vía y si se encuentra que el 50% de la carretera tiene problemas, será suspendido el cobro del peaje.



En el caso de las vías concesionadas existen contratos y no se pueden suspender los cobros. El jueves continúan las negociaciones.