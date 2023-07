Actualmente, en el sur del país, hay dos volcanes en proceso de erupción que cuentan con alerta naranja. Si bien el volcán Ubinas (Moquegua) ha tomado relevancia porque el pasado 4 de julio ingresó a su etapa explosiva, a 150 kilómetros al noroeste, en la provincia arequipeña de Caylloma, se encuentra el Sabancaya, que también está en actividad y ha sido catalogado como de muy alto peligro volcánico.

El vulcanólogo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), José Del Carpio, explicó a El Comercio que el Sabancaya inició su proceso eruptivo en 2016 y a lo largo de estos siete años ha tenido altibajos en su actividad. El investigador asegura que ha habido temporadas en las que el Sabancaya se ha manifestado muy agresivo, teniendo en promedio 100 explosiones por día. Actualmente, ha llegado a registrar hasta 34 explosiones moderadas por día.

Cada explosión que se registra en el Sabancaya está acompañada de movimientos sísmicos y emisión de cenizas que eventualmente han afectado algunos poblados del Valle del Colca. En cada temporada, se reportan caídas de cenizas en Achoma, Huambo, Madrigal, Lari, Maca, Sallalli, Ichupampa, Yanque, Coporaque y otros anexos. Producto de los sismos de origen volcánico del Sabancaya, hay 13 iglesias antiguas en el Colca que presentan rajaduras y grietas y están al borde del colapso.

Debido a las explosiones en el volcán Ubinas, que generaron alarma en la población, las cenizas volcánicas llegaron a los pueblos aledaños, por lo que el gobierno regional ha pedido tomar sus precauciones como el uso de mascarillas y lentes de protección. (Foto: Andina)

Características

“Lo que ocurre en el Sabancaya es muy similar a lo que acontece en Ubinas. Ambos están en regiones vecinas (Arequipa - Moquegua), pero no están relacionados de ninguna manera, no tienen conexión. Cada volcán tiene una cámara magmática independiente. Pueden coincidir dos erupciones al mismo tiempo, son fenómenos naturales que ocurren en el tiempo, pero no hay razón para estar preocupados, es parte del comportamiento normal de la actividad volcánica”, señaló José Del Carpio.

El vulcanólogo resaltó que los volcanes del sur del Perú son muy diferentes a los cráteres de Hawái. El Sabancaya y el Ubinas expulsan cenizas, que es el magma pulverizado. Esta lava viscosa, cuando llega a la superficie, se forma en costras y se queda como tapones. No se generan flujos incandescentes de lava como se ven en las películas; eso solo ocurre en los volcanes de Hawái. La manifestación más peligrosa de los volcanes peruanos son las cenizas que se expanden y caen sobre poblados, fuentes de agua, terrenos agrícolas y perjudican la ganadería.

Estudios

En un estudio del IGP del año 1998 se identificaron 402 estructuras volcánicas en el sur del Perú, de las cuales solo 16 están activas; las demás están extintas. Los 16 macizos se ubican en las regiones de Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco. De ellos, 12 volcanes de mayor riesgo para la población son vigilados de manera permanente y en tiempo real por el IGP.

Estos volcanes presentan diferentes niveles de actividad. Todos tienen manifestaciones sísmicas, fumarólicas y presencia de aguas termales. Dos volcanes están en alerta naranja y el resto se encuentra en verde; son activos, pero están en reposo y por el momento no hay señales de una reactivación eruptiva.

Cada volcán cuenta con una Red Geofísica compuesta por sismómetros, estaciones GNSS, inclinómetros, videocámaras científicas, espectrómetros, escáneres DOAS, estaciones multigas y estaciones de infrasonido, instrumentos que recaban datos de manera permanente y en tiempo real sobre la evolución del comportamiento dinámico de los volcanes.

Riesgos

De los 16 volcanes activos, seis se encuentran en Arequipa (Coropuna, Andahua, Huambo, Sabancaya, Chachani y Misti), cuatro en Tacna (Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y Casiri), tres en Moquegua (Ubinas, Huaynaputina y Ticsani), dos en Ayacucho (Auquihuato y Sara Sara) y uno en Cusco (Quimsachata).

El ingeniero geofísico y director de la Estación Telesísmica de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Víctor Aguilar Puruhuaya, sostiene que el volcán más peligroso de todos es el Misti, que se encuentra en la ciudad de Arequipa. Si bien el Ubinas tiene población cercana hasta a 4 kilómetros de distancia y los principales afectados serían de 4.000 a 5.000 habitantes, en el caso del Misti la población cercana está a 9 kilómetros, pero los afectados de manera directa serían más de 300.000 personas de los distritos de Alto Selva, Miraflores, Chiguata, Paucarpata y Cayma, con un impacto en cerca de un millón de habitantes.

“El Misti es un volcán activo porque cada cierto tiempo presenta fumarolas y pequeñísimas actividades sísmicas que no llegan ni a medio grado de magnitud. Históricamente, la última erupción que tuvo el Misti fue entre 1440 y 1470, en la época de Pachacútec. Fue una erupción grande y como evidencia quedaron las cenizas negras que hay en la zona de Aguada Blanca, Chiguata, sobre todo detrás del volcán. Como los vientos vienen de este a oeste, entonces todas las cenizas fueron a parar detrás del Misti”, contó el especialista.

Víctor Aguilar detalló que el Misti puede entrar en proceso eruptivo en cualquier momento, pero dará señales con meses e incluso años de anticipación. Gracias a los modernos equipos de vigilancia, pueden detectar cualquier anomalía o variación que ocurra al interior de un cráter y predecir con anticipación si entra en actividad. Por ello, recomendó a las autoridades respetar el mapa de peligro por riesgo volcánico del Misti y no permitir las invasiones en terrenos cercanos al volcán.

VOLCANES ACTIVOS Y POTENCIALMENTE ACTIVOS DEL PERÚ

1. Cerro Auquihuato

• Región: Ayacucho

• Provincia: Páucar del Sara Sara

• Nivel de peligro volcánico: muy bajo

• Elevación: 4980 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: actividad en el Holoceno

• Población en un radio de 30 km: 10 404 personas

• Estaciones de vigilancia: 1 estación sísmica permanente y 1 inclinómetro

2. Sara Sara

• Región: Ayacucho

• Provincia: Parinacochas y Páucar del Sara Sara

• Nivel de peligro volcánico: moderado

• Elevación: 5522 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace 14 000 a. C. aprox.

• Población en un radio de 30 km: 11 242 personas

• Estaciones de vigilancia: 2 estaciones sísmicas permanentes, 1 cámara científica y 1 inclinómetro

3. Coropuna

• Región: Arequipa

• Provincia: Castilla, Condesuyos

• Nivel de peligro volcánico: alto

• Elevación: 6377 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: sí

• Última erupción: hace 700 años AP

• Población en un radio de 30 km: 5673 personas

• Estaciones de vigilancia: 5 estaciones sísmicas permanentes, 1 videocámara científica y 2 inclinómetros

4. Campo monogenético de Andahua

• Región: Arequipa

• Provincia: Castilla

• Nivel de peligro volcánico: muy bajo

• Elevación: 4713 m s. n. m.

• Última erupción: 1490 (± 40 años)

• Cobertura glaciar: no

• Población en un radio de 30 km: 11 763 personas





5. Campo monogenético de Huambo

• Región: Arequipa

• Provincia: Caylloma

• Nivel de peligro volcánico: muy bajo

• Elevación: 4550 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Población en un radio de 30 km: 3329 personas

6. Sabancaya

• Región: Arequipa

• Provincia: Caylloma

• Nivel de peligro volcánico: muy alto

• Elevación: 5960 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: mínima

• Último proceso eruptivo: 2016-actualidad

• Población en un radio de 30 km: 10 204 personas

• Estaciones de vigilancia: 7 estaciones sísmicas permanentes, 2 receptores GPS, 3 cámaras científicas, 1 estación multigas, 3 estaciones miniDOAS

7. Chachani

• Región: Arequipa

• Provincia: Arequipa

• Nivel de peligro volcánico: alto

• Elevación: 6057 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace 16 000 años aprox.

• Población en un radio de 30 km: 927 428 personas

• Estaciones de vigilancia: 1 estación sísmica permanente y 1 inclinómetro

8. Misti

• Región: Arequipa

• Provincia: Arequipa

• Nivel de peligro volcánico: muy alto

• Elevación: 5822 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: 1440-1470 d. C.

• Población en un radio de 30 km: 1 031 807 personas

• Estaciones de vigilancia: 6 estaciones sísmicas permanentes, 2 cámaras científicas y 1 receptor GPS

9. Ubinas

• Región: Moquegua

• Provincia: General Sánchez Cerro

• Nivel de peligro volcánico: muy alto

• Elevación: 5672 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: 2019

• Población en un radio de 30 km: 5354 personas

• Estaciones de vigilancia: 6 estaciones sísmicas permanentes, 2 cámaras científicas, 2 receptores GPS, 3 inclinómetros, 3 estaciones miniDOAS, 1 estación multigas

10. Huaynaputina

• Región: Moquegua

• Provincia: General Sánchez Cerro

• Nivel de peligro volcánico: alto

• Elevación: 4980 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: 1600 d. C.

• Población en un radio de 30 km: 9935 personas

• Estaciones de vigilancia: 3 estaciones sísmicas permanentes y 1 inclinómetro

11. Ticsani

• Región: Moquegua

• Provincia: Mariscal Nieto

• Nivel de peligro volcánico: alto

• Elevación: 5408 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace menos de 400 años

• Población en un radio de 30 km: 4446 personas

• Estaciones de vigilancia: 5 estaciones sísmicas permanentes, 1 videocámara científica, 1 inclinómetro

12. Tutupaca

• Región: Tacna

• Provincia: Candarave

• Nivel de peligro volcánico: moderado

• Elevación: 5801 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: 1802 d. C.

• Población en un radio de 30 km: 3988 personas

• Estaciones de vigilancia: 1 estación sísmica permanente y 1 inclinómetro

13. Yucamane

• Región: Tacna

• Provincia: Candarave

• Nivel de peligro volcánico: moderado

• Elevación: 5495 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace 3000 años AP aprox.

• Población en un radio de 30 km: 6711

• Estaciones de vigilancia: 2 estaciones sísmicas permanentes, 1 videocámara científica y 2 inclinómetros

14. Casiri

• Región: Tacna

• Provincia: Tarata, Tacna

• Nivel de peligro volcánico: bajo

• Elevación: 5650 m s. n. m.

• Última erupción: Hace 2600 ± 400 años AP

• Población en un radio de 30 km: 5860 personas

• Estaciones de vigilancia: 1 estación sísmica permanente y 1 inclinómetro

15. Purupuruni

• Región: Tacna

• Provincia: Tarata

• Nivel de peligro volcánico: bajo

• Elevación: 5315 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace 5300 ± 1100 años AP

• Población en un radio de 30 km: 5940 personas

• Estaciones de vigilancia: 1 estación sísmica permanente y 3 receptores GPS

16. Quimsachata

• Región: Cusco

• Provincia: Canchis

• Nivel de peligro volcánico: muy bajo

• Elevación: 3693 m s. n. m.

• Cobertura glaciar: no

• Última erupción: hace 11 500 años aprox.

• Población en un radio de 30 km: 114 680 personas