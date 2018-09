Arequipa es el segundo departamento del país con más postulantes al gobierno regional, según el Jurado Nacional de Elecciones. En total, 21 personas se disputarán el cargo de gobernador en las elecciones del próximo 7 de octubre. En Áncash, la región con más candidatos, la cifra llega a 23.



¿Quiénes aspiran a tomar las riendas de Arequipa, región que recibió S/531 millones de canon minero este año?

Arequipa Tradición y Futuro (ATF), la agrupación de la actual gobernadora Yamila Osorio Delgado, no participará en este sufragio. ATF tenía un candidato, el general del Ejército (en retiro) Leonel Cabrera Pino. Aunque él había sido presentado públicamente, en mayo se cambió de camiseta. Cabrera y todos los candidatos de ATF se trasladaron al partido Alianza para el Progreso, que nunca ha ganado una elección regional en Arequipa.



Javier Ismodes Talavera, que en las elecciones del 2014 quedó en segundo lugar, intentará por cuarta vez llegar al sillón regional. Él se alejó de Arequipa Renace y ahora con su movimiento Arequipa Transformación recorre provincias alejadas, trabajo que no hizo en elecciones anteriores. En su lista de consejeros tiene a Ysrael Zúñiga, ex capitán del club de fútbol Melgar.



Otro rostro que se ve en las propagandas de la Ciudad Blanca es el del ex alcalde de Arequipa Alfredo Zegarra Tejada. El candidato del movimiento Arequipa Renace se inició en política como regidor en 1998, fue dos veces alcalde del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y dos veces alcalde provincial. Es la primera vez que postula a la región.



—Caras conocidas—

La agrupación Arequipa Unidos por el Gran Cambio tiene como candidato regional a Elmer Cáceres Llica, quien fue alcalde de Caylloma en dos oportunidades desde el 2003. Una de sus características es que sus mítines son bilingües: habla en quechua y español.



El ex gerente regional de Salud de la gestión de Osorio también está en campaña. Gustavo Rondón Fudinaga encabeza la lista de Fuerza Arequipeña. Él fue congresista y también candidato a la región en el 2010, pero no tuvo éxito. Hoy hace campaña junto a otro ex congresista, Marco Falconí, quien inscribió a Fuerza Arequipeña ante el JNE.



El candidato Freddy Lozano Benique se refugió en el movimiento Arequipa Avancemos, luego de que su agrupación Revalora fuera sacada de la contienda. Lozano, quien postuló sin éxito a la alcaldía de Arequipa con Fuerza Popular en el 2014, se ha hecho conocido en redes sociales por su baile del “pollito pío”. Además, es propietario de un canal de televisión en la región.



Según el sociólogo arequipeño José Luis Vargas, la próxima autoridad regional se definiría en la última semana de campaña, pues allí es cuando los electores recién toman conciencia de que tienen que ir a las urnas, pero no precisamente por responsabilidad ciudadana, sino por obligación. “Me atrevo a decir que en Arequipa el 20% de los electores decidirá su voto en la cola”, agregó.



Asimismo, para el analista político Jorge Bedregal La Vera existe un vínculo entre los recursos que maneja un gobierno y el número de candidatos. Sostiene que es más atractivo para la pugna política una región con un vasto presupuesto como Arequipa.



—Retos pendientes—

Arequipa es la segunda región más importante después de Lima. Para el analista político Alipio Montes Urday, Arequipa tiene muchas dimensiones. No solo es minera y agroindustrial, la región también tiene potencial turístico, manufacturero, pesquero, textil y de servicios. A ello se suma que están mejorando la recaudación de canon minero y que hay proyectos encaminados.



No obstante, Montes considera que las propuestas exhibidas por los candidatos a gobernadores regionales no reflejan la responsabilidad que les espera. “Es importante saber cuál es la visión que tiene el candidato para Arequipa y qué tipo de región quiere construir. Una autoridad que no es capaz de tener una visión clara sobre la región va a entorpecer su proceso de desarrollo”, indicó Montes.



El analista Bedregal La Vera espera que la próxima autoridad concluya los proyectos que no pudo terminar la gestión de Yamila Osorio.



Quedan pendientes, por ejemplo, Majes Siguas II, considerado el mayor proyecto agrícola de Arequipa y paralizado desde el 2017.

También están en suspenso la carretera Arequipa-La Joya, la culminación de la variante de Uchumayo, el proyecto Arma, el hospital del cono norte de Arequipa, la reconstrucción del hospital Goyeneche, carreteras de conexión interprovincial y la reconstrucción de Caylloma y Caravelí, provincias afectadas por un terremoto en agosto del 2016 .