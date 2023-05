Cerca de 200 mil fieles se reencontraron con su “mamita”, la Virgen de Chapi. Los devotos de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores, se congregaron en su santuario, el cual se encuentra en medio del desierto de Polobaya, un distrito ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Los feligreses llegaron desde distintos puntos de la ciudad, otros vinieron de diferentes regiones y algunos del extranjero. Celebraron a la santísima desde el 29 de abril hasta este lunes primero de mayo. Cientos acamparon en la explanada.

Si bien la mayoría de los religiosos llegaron en vehículos, un gran número de peregrinos caminó alrededor de 10 kilómetros, desde Siete Toldos hasta el templo, para demostrar su gratitud a la virgen o para recibir una bendición. Este encuentro con la patrona de Arequipa fue muy especial para la comunidad católica. Por causa de la pandemia estaba suspendida la víspera, la procesión y la entrega de intenciones en el manto de la virgen. Pero después de tres años las festividades han vuelto.

“Estoy volviendo después de la pandemia para reencontrarme con la virgen. Le tengo mucha fe porque ella me salvó. Hace 22 años a mi me desahuciaron, pero me encomendé a la virgen y acá estoy. Yo vengo al santuario desde los siete años, me traían mis padres y ahora yo traigo a mis dos hijas, esta es su primera peregrinación. Caminamos desde Siete Toldos rezando y cantando. Partimos a la 6:50 pm. y llegamos a las 10 de la noche aproximadamente del domingo. El trayecto es duro, pero estamos felices de ver nuevamente a la virgen”, contó a este medio Percy Tejada.

Otra familia que también regresa al santuario después de tres años son los esposos Máximo Huamaní y Rosa Suca. Ellos se sintieron muy emocionados de ver nuevamente a la virgen, la misma que veían cuando eran niños, una fe que comparten con sus hijos. Máximo cuenta que todo lo que le ha pedido a la mamita de Chapi ella se lo ha concedido. “Cuando yo era solo, le pedí una esposa y la virgencita me lo dio. Caminé desde Arequipa hasta aquí por mi petición”.

Por su parte Rosa dice que le rogó por una casita a la virgen y ella les dio una de dos pisos. Ahora ellos han venido al santuario para que la virgen consagre a sus hijos y reciban las bendiciones que ellos también tuvieron.

“Todo le debo a la virgen. Desde hace 10 años soy su fiel devoto. Yo tuve dos graves atropellos en el 2018 y en el 2022. El año pasado la Asociación de Atletas Senior de Arequipa me acogió como maratonista para representar al país una competencia importante en Arica (Chile), en agosto de 2022. Pero en julio me pasa este accidente, estuve todo destrozado en el hospital. Estaban muy preocupado por mi participación, pero por milagro de la virgencita me recuperé en 15 días y fui al campeonato donde conseguí una medalla para el país. La virgen me salvó y quiere verme en competencia, por eso hemos venido con mis compañeros a agradecerla con esta medalla. Hemos caminado siete horas desde Yarabamba hasta aquí”, narró Eusebio Buisa Mendoza, maratonista profesional de 66 años.





Ana María Condori tiene una réplica de la virgen de Chapi en su casa y desde hace cuatro años la trae al Santuario para que sea bendecida. Ana María viene con su familia para agradecer a la “mamita” porque siempre los cuida y les concede muchas bendiciones. Ella cuenta que de niña escuchó a los doctores decir que su hermana tenía una enfermedad grave y que pronto se iba morir, pero sus padres la trajeron al santuario y se la entregaron a la virgen. Milagrosamente su hermana se mejoró y goza de buena salud hasta ahora. Desde esa experiencia Ana María es una fiel devota e inculca a sus hijas la misma fe.

A Christian Vázquez le obsequiaron una pequeña virgen de Chapi cuando enfrentaba situaciones difíciles en su vida. Al principio se mostró incrédulo frente a la virgen, pero desde que la tuvo sintió que los problemas de su casa fueron mejorando y ya no se sentía tan agobiado. Christian, de 24 años, dice que la virgencita lo ayudó a superar varias dificultades y cuidó de sus hijos, por eso se convirtió en su fiel devoto. Esta es la primera vez que trae a su virgencita al Santuario, caminó más de 10 horas desde el cruce de Socabaya, para agradecerle a la virgen por sus bendiciones

“Nosotros venimos desde Cerro Colorado, mi esposa y mis dos hijas. Vengo todos los años a agradecerle a la mamita. Un tiempo mi hija mayor, cuando tenía dos añitos estaba muy mal. Se la entregué a la madrecita y me la curó y ahora tiene 15 años y está bien. Yo también de niño venía aquí, mis padres me traían, soy devoto desde hace 30 años. Todo lo que le pidas a la virgen con mucha fe se hace realidad. De eso estoy muy seguro”, relató Fausto Nifla, quién también viene al Santuario con una réplica de la virgen.

La misa solemne

Entre el 30 de abril y el primero de mayo se realizaron 13 misas. La misa central del 1 de mayo la presidió el Monseñor Javier Del Río Alba, quién en su homilía dijo “Queridos hermanos, muchas veces la historia se nos presenta así seca, tenemos problemas, dificultades, sufrimientos. A veces nuestro caminar diario por este mundo, se nos hace empinado como estas montañas, pero viniendo hasta aquí vemos esta señal que nos ha querido dar nuestra mamita de Chapi. Que por más escarpadas que sean las montañas (...) aparece la vida”. La misa de despedida se ofició a las 3:00 p.m. de este lunes y la procesión de retorno de la imagen de la virgen al templo fue a las 4:30 p.m.

“Dios nos ha regalado esta oportunidad para reencontrarnos. Ver a la virgen después de tres años es una efusión de gracia. Han calculado que 200 mil personas han pasado en estos días por el Santuario. Estamos muy agradecidos por su generosidad y su sacrificio. Hemos tenidos bautizos, confesiones, bendiciones y dedicatorias. Se termina la fiesta de la virgen, per aquí en el Santuario tenemos misa todos los días a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, mientras que los sábados y domingos tenemos tres horarios de misa. Todos los días del año pueden venir los fieles”, señaló a este medio el padre José Rivera.

Para garantizar la seguridad de los peregrinos unos 500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron distribuidos por distintos puntos de la ruta al Santuario para ayudar a los fieles. El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Miguel Ángel Cayetano, señaló que los oficiales permanecerán hasta el 2 de mayo en el santuario de la Virgen de Chapi.

Por su parte la Cruz Roja Fial Arequipa informó que realizaron un aproximado de 1500 atenciones durante los tres días de la festividad de la Virgen de Chapi. El coordinador de Gestión de Riesgos y Desastres de la Cruz Roja Arequipa, Javier Rodríguez, detalló que hicieron 10 traslados de urgencia a los hospitales de la ciudad, entre ellas a dos gestantes. Fueron 140 voluntarios de la Cruz Roja que brindaron asistencia a los devotos.

Accidente

La mañana de este lunes, mientras en el Santuario continuaba la festividad religiosa, en el kilómetro 19 del sector de Hornillos una couster llena de feligreses cayó a un barranco de más de 30 metros de profundidad. Según las primeras manifestaciones de los afectados, el conductor identificado como Alton Joel Pinto Chaña (33) habría perdido el control del vehículo por manejar a excesiva velocidad.

El jefe de la IX Macrorregión Policial, general PNP Ghino Malaspina Del Castillo señaló que rescataron a 22 pasajeros heridos. “Según manifiesta el conductor perdió los frenos y se desbarrancó, pero una piedra bendita sostuvo al vehículo evitando que se desembarranque más, que hubiera sido lamentable. Las unidades de rescate acudieron rápidamente y auxiliaron a los”, agregó el general recomendando a los conductores revisar bien sus vehículos antes de salir a carretera.

Los heridos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinosa, pero dos fueron derivados a la clínica Arequipa. De la lista de heridos hay tres menores de edad. Uno de los afectados fue Héctor Franco Salguero (17), un adolescente que por primera vez llegó al Santuario de Chapi acompañando a su abuela Gloria Ronceros de Salguero (65) que es un fiel devota de la “Mamita de Chapi”, desde hace 20 años. Ambos llagaron desde Pisco (Ica)

“El conductor estaba viniendo acelerado y cuando la gente le empieza a reclamar que baje la velocidad, hace los cambios y se le rompe la caja. Era una curva y nos fuimos para un costado. Yo sentí tres vueltas, lo bueno es que nos quedamos en una piedra, sino no la contábamos. Nosotros veníamos en intermedio, sentados en el piso, y quizá por eso no tenemos tantos daños como los otros. A mi abuela sintió dolor en la rodilla, la espalda y tiene un raspón”, contó el adolescente quién sintió que la virgen los salvó de la muerte.

Desde la Municipalidad Provincial informaron que la unidad no contaba con la autorización para cubrir la ruta. Las investigaciones continúan.