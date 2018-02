Arlette Contreras: "Se ha creado una historia para defender a Pozo"

"Yo siempre he dicho que en Ayacucho este sujeto [Adriano Pozo] tiene influencias, contactos y hace lo que quiere", dice a El Comercio Arlette Contreras Bautista, la mujer que fue salvajemente agredida en un hotel en julio del 2015 y a quien la justicia le ha dado la espalda otra vez. Este viernes el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió -por mayoría- absolver a su ex pareja Adriano Pozo Arias de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual. Arlette dice no estar sorprendida con este fallo. Ella ha denunciado varias veces que en Ayacucho no iba a encontrar "garantías para un debido proceso".



Debido a su desconfianza en los jueces ayacuchanos, cuenta, ella solicitó que se transfiera su caso a Lima. No obstante, en el 2017 la Corte Suprema de Justicia le negó el pedido y dispuso que el proceso continúe en su región de origen. El juicio, en efecto, quedó en manos de los magistrados Karina Vargas Bejar, Rubén Zegarra Huayhua y Alfredo Barrientos Espilco. Los dos primeros votaron este viernes a favor de la absolución de Adriano Pozo. Barrientos, en cambio, sí lo halló culpable de tentativa de violación y optó por una condena de cuatro años de prisión efectiva. Pero en el Poder Judicial, la mayoría manda.



En rigor, los jueces Vargas y Zegarra concluyeron que no hay motivos suficientes que prueben que Adriano Pozo pretendió violar y asesinar a su ex pareja. Además, los funcionarios señalan que el Ministerio Público cometió varios errores. Entre estos figura el haber entregado las prendas que usó Arlette en la madrugada de la agresión cinco días después de ocurridos los hechos. "Sí hubieron muchos inconvenientes al inicio de la investigación", reconoce la agraviada. No obstante, Contreras señala que esto se debió al desinterés inicial de las autoridades por su caso.



"Cuando yo denuncio no es que me atendieran inmediatamente. Luego de tres días es que se hace público por los medios de comunicación el video [de su agresión] y se vuelve a tomar en consideración el caso. [La tardanza] impidió que no se recabaran muchas cosas que después se regularizaron", añade Arlette.

Entre las pruebas que se tomaron tarde figura, por ejemplo, un examen de medicina legal que señala que no había espermatozoides en los órganos genitales de Contreras. Esta prueba se tomó tres días después de la agresión y estuvo entre los documentos sopesados por el Poder Judicial para la sentencia. "Esos [datos] los utiliza la Corte Superior de Ayacucho para descalificar el delito. Ellos tratan de justificar su resolución buscándole defectos a los actuados de la fiscalía", asegura Arlette.

Los jueces ayacuchanos escucharon y leyeron en total los testimonios y pruebas de 32 personas, entre testigos, peritos y médicos. Varias de estas declaraciones "no son favorables" para la agraviada. Así, ni el administrador del hotel Las Terrazas -donde ocurrieron los hechos- ni el recepcionista aseguraron en este juicio que escucharon frases amenazantes de parte de Adriano Pozo. "Pero en el juicio anterior [el recepcionista] dijo otra cosa. Se han dejado de decir cosas importantes para el proceso en esta nueva etapa oral", dijo Contreras a El Comercio.



Asimismo, la denunciante denunció una presunta falta de imparcialidad en los peritajes y lamentó que no se haya tomado en consideración, por ejemplo, el testimonio de una ex pareja de Adriano Pozo quien aseguró que en el 2014 fue agredida físicamente por él.

"En esta sentencia se han recogido declaraciones que favorecen a Adriano Pozo y que no son ciertas. Han creado una historia y una estrategia para sustentar su defensa", lamentó Contreras quien ya alista una apelación de la decisión judicial.

