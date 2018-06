Arlette Contreras: "La fiscalía quiere perjudicar mi credibilidad"

Arlette Contreras ha vuelto a levantar su voz para defenderse y ahora lo hace, dice ella, con pruebas que demuestran su inocencia. Desde febrero, Arlette ha tenido que enfrentar un nuevo proceso judicial. La fiscalía ha pedido 1 año y medio de prisión para ella por el delito de falsedad genérica en grado de tentativa, en agravio del Poder Judicial y el Gobierno Regional de Ayacucho.



Según el Ministerio Público, en junio del 2015, cuando Arlette Contreras denunció a Adriano Pozo por intento de feminicidio y violación, presentó una constancia de trabajo del Gobierno Regional de Ayacucho, con información falsa. Este documento fue firmado por el ex funcionario de esta entidad, Lenin Romero Pastor, quien también ha sido acusado por la fiscalía pero por el delito contra la administración pública, en la modalidad de usurpación de funciones.



En abril, el fiscal a cargo del proceso, el fiscal adjunto provincial Joel Calle Valer, aseguró a El Comercio que Lenin Romero Pastor, director de la Oficina Regional de Estudios e Investigación (OREI) del Gobierno Regional de Ayacucho, entregó una constancia de trabajo a nombre de Arlette en la que señala que ella había laborado como asesora legal externa de la referida oficina. El documento tenía fecha de 10 de setiembre del 2015, pero Romero había dejado de laboral el 1 de septiembre. Por lo cual, la fiscalía concluye que el documento presenta información falsa.



Además, la fiscalía presentó el testimonio de trabajadores del gobierno regional que aseguraron no conocer a Arlette.

Desde la fecha, hasta el momento, se han realizado una serie de audiencias en las que tanto Arlette como su abogado han presentado sus argumentos de defensa. Desde Ayacucho, Arlette responde a El Comercio cada una de las acusaciones en su contra.



-La fiscalía insiste en demostrar que no trabajaste en el gobierno regional de Ayacucho ¿cuánto tiempo laboraste ahí y cómo fue tu contrato?



Yo empecé a trabajar ahí a fines de marzo, todo abril y me retiro a inicios de mayo del 2015. No era CAS. La modalidad de mi propuesta laboral era a manera de terceros como asesora legal externa. Era independiente, no me debía a la oficina de estudios. Solo tenía que absolver las consultas legales que se me hacían en la oficina relacionadas a la ley de contrataciones con el Estado para ver todo el aspecto legal. Para la prestación de servicios que yo tenía que hacer no tenía que cumplir horario, ni firmar tarjeta. Permanecía bastante tiempo a inicios, durante el horario de oficina para recabar documentación para hacer el trabajo. E incluso me asignaron una máquina.



-¿Cuál era tu relación laboral con el señor Lenin Romero, quien también ha sido denunciado por falsedad genérica?



Lenin Romero era el director de la oficina. Era la máxima autoridad en esta oficina que pertenece al gobierno regional (OREI). Cuando yo ingreso a laboral ahí estaba el arquitecto como director luego lo cambiaron por ser cargo de confianza.



-Hay trabajadores que aseguran que no te han visto en la oficina del gobierno regional, como la jefa de Recursos Humanos..



El gobierno regional tiene varias oficinas. Su sede central está en jirón Callao donde están el gobernador, el gerente, el área de recursos humanos, pero tiene otras oficinas que están a dos cuadras, ahí está la OREI. La jefa de Recursos Humanos trabaja en otra sede, por eso no hay forma de conocernos. Yo estuve prestando servicios para la OREI no al gobierno regional que está en la sede central.



-¿Qué pruebas presentaste para demostrar que trabajaste ahí?



Tengo fotos que lo demuestran. Estos documentos son importantes porque son un medio irrefutable, no se pueden cuestionar. En esas fotos aparecen las personas que laboraban cuando yo laboraba ahí. También evidencia la manipulación que hay de parte del Ministerio Público para presentar testigos que han intentado desacreditarme mencionando que no he prestado servicios y que no me han visto. Incluso sé han desaparecido los documentos que yo elaboraba, los han ocultado.



Esta foto fue mostrada por Arlette Contreras como prueba en una de las audiencias. Ella aparece (círculo rojo) junto a un grupo de personas de la OREI en un restaurante el 1 de abril del 2015, periodo en el que ella afirma que trabajaba en el gobierno regional de Ayacucho. (Foto: Arlette Contreras)

Arlette (círculo rojo) asegura que esa reunión se realizó como una confraternidad entre los trabajadores de la oficina en el 2015. (Foto: Arlette Contreras)

-El documento presentado por la fiscalía fue firmado en una fecha en la que el señor Lenin Romero ya no trabajaba en el gobierno regional ..



-Se ha determinado en todo momento, y este señor lo ha declarado, que hubo un error tipográfico en el momento de redactar el documento, que en vez de decir 01 le pusieron 10. Ahí viene a tallar el problema porque este señor ha trabajado hasta la primera semana de setiembre pero a él le hicieron firmar su fin de cargo el 1 de setiembre. Esa una mala práctica común del gobierno regional.

-¿Por qué crees que la fiscalía te hace esta denuncia?



Esto parte de una denuncia que me hace Adriano Pozo a través de su defensa el señor Ernesto Laynes Campoblanco, quien ha sido abogado de mi familia por 7 años. Una vez sucedidos los hechos (la agresión de Adriano), él se presentó como abogado de Adriano Pozo. Mi familia cercana le quita el poder a este señor y se prescinde de sus servicios. Entonces, es él quien me hace esta denuncia. Agarra esa constancia, en realidad una copia y la hace legalizar. Se sabe que para legalizar un documento se tiene que tener el original y no se puede legalizar una copia simple, eso es imposible porque se estaría incurriendo en una falta muy grave. Ese documento por el que se me está cuestionando se presentó en la carpeta fiscal de mi caso principal, pero ellos no pudieron sacarlo porque para eso tendrían que haberlo arranchado y llevarlo a la notaría. Ese documento nunca se presentó al juzgado, solo acá a la fiscalía. Ese abogado tiene denuncias, está acostumbrado a denunciar a la parte contraria por falsedad. En el 2003 mediante investigación ODECMA este señor fue destituido de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho cuando era auxiliar judicial por haber adulterado aranceles judiciales. No es la primera vez que me denuncia por falsedad genérica, también se agarró de un un certificado de salud oftalmológico para contrarrestar la tentativa de feminicidio cuando yo fui ahorcada. En ese certificado se dice que yo tenía los ojos rojos por la presión que tenía en el cuello. Esa denuncia cayó en otra fiscalía que revisó todo, incluso, también denunció al oftalmólogo. Felizmente se logró archivar.



-La fiscalía quiere demostrar que mientes..



No es la primera vez que se me denuncia por falsedad genérica. Usan esa figura para decir que yo soy una mentirosa porque quieren hacer dudar de mi palabra en el proceso contra Adriano. Cuando me hacen la denuncia por falsificación de documentos hicieron una pericia grafoctécnica que se le derivó a la policía y corroboraron que la firmas de la constancia de prestación de servicio son originales. Entonces, cuando se iba a archivar, cambiaron a otra fiscal adjunta y desisten que el documento sea falso y cambian por falsedad ideológica en donde se dice que el documento no es falso, pero sí su contenido. En primera instancia el juez permitió que se archive el caso, pero la fiscalía apeló y ahí es que la sala ordena que se continúe con el proceso. La fiscalía cambió su postura y formaliza de manera casi inmediata y genera acusación pero por falsedad genérica en grado de tentativa, es decir, "quiso mentir", es decir, por intención. Eso es ilegal, no existe un quiso mentir. Yo no quise mentir ni mentí, son ellos los que han hecho todo esto para perjudicar mi credibilidad, para decir: "ella está denunciada por falsedad".

Esta es la pericia grafotécnica que determina que el documento firmado por Lenin Romero no es falso.

Esta es una de las primeras denuncias presentadas por el abogado de Adriano Pozo en contra de Arlette Contreras.

-¿Qué expectativas tienes con el juicio?



La siguiente audiencia se ha reprogramado para el próximo miércoles 20. Quiero exhortar a control interno, al mismo fiscal de la Nación que verifique el trabajo de este fiscal y las personas involucradas porque no puede ser posible que se trate de incriminar a una persona inocente para convertirla en culpable. Esta fiscalía, la segunda, es la misma fiscalía que ha archivado el caso de un cura pedófilo en Ayacucho. Es increíble.