Arzobispo de Huancayo será nombrado cardenal del Perú el 29 de junio

Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo, será uno de los nuevos cardenales nombrados por el papa Francisco. Así lo anunció ayer el Sumo Pontífice tras el rezo mariano del Regina Coeli, en el Vaticano.



“Me alegra anunciar que el 29 de junio tendrá lugar un consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales. Sus orígenes expresan la universalidad de la Iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra”, dijo el Santo Padre.



Además de Barreto, otros de los nombrados son monseñor Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro, en Bolivia; monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa, México; y los españoles monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el padre Aquilino Bocos Merino, ex superior general de los claretianos.



Barreto se encuentra actualmente en el Vaticano, según voceros del arzobispado de Huancayo.



—Dos cardenales—



Monseñor Barreto ingresó a la Compañía de Jesús en 1961 para iniciar su formación. En el 2001, fue elegido por el papa Juan Pablo II obispo vicario apostólico de Jaén, y desde el 2004 fue nombrado arzobispo metropolitano de Huancayo.



Con esta designación, Barreto se convertirá en el quinto peruano en recibir la distinción de cardenal y el primero de una ciudad distinta a la capital del país.



La noticia del nombramiento de Barreto generó diversas reacciones entre la comunidad católica del Perú. La Conferencia Episcopal Peruana expresó su “inmensa alegría” por la designación y reconoció que era “día histórico y de honda significación”.



El anuncio también pone sobre el tapete el rol que Barreto cumplirá junto al también cardenal y actual arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.



Rómulo Franco, encargado de comunicaciones de los jesuitas en el Perú, explicó que el puesto de cardenal no es la representación de la Iglesia peruana, sino un cargo de la Iglesia Católica.



“Un cardenal es un puesto en el Vaticano, mas no de la Iglesia peruana. Los cardenales no tienen responsabilidad sobre la Iglesia nacional”, indicó Franco.



José Luis Pérez Guadalupe, experto en derecho canónico, agregó que el nombramiento de Barreto como cardenal es “un cargo honorífico” que no supone el reemplazo de Cipriani.



“En un mismo país puede haber dos, tres o más cardenales; esta figura sucede en España, Italia o Brasil. No existe un ‘cardenal del Perú’, sino que ambos cardenales son peruanos”, dijo.



Pérez Guadalupe explicó además que tanto Cipriani como Barreto renunciarán este año al arzobispado de Lima y al de Huancayo, respectivamente, por llegar a la edad límite de 75 años. Cipriani los cumplirá en diciembre y Barreto en febrero del próximo año.



Según Pérez Guadalupe, si bien ambos seguirán siendo cardenales –a ese cargo no se puede renunciar–, una vez que Cipriani deje el Arzobispado de Lima habría un tercer cardenal peruano debido a que Lima es la sede cardenalicia.



Hay dos criterios para el cardenato: a la persona o a la sede. Hay sedes cardenalicias, como nuestra capital. “Normalmente al próximo arzobispo de Lima lo deberían ordenar”, dijo el especialista.



—Función en la Iglesia—



Una de las funciones más importantes que tendrá Barreto es la participación en el cónclave que se encarga de la designación del Sumo Pontífice. Durante ese evento, se reúnen los miembros del Colegio Cardenalicio de todo el mundo.



Franco explicó que tanto Cipriani como Barreto pueden participar en el cónclave, no solo como miembros electores, sino que pueden ser elegidos Papa, como cualquier cardenal.



“Los cardenales son consejeros del Papa, quien les consulta su opinión en diversos temas de la Iglesia. También pueden ser designados miembros de comisiones de la Iglesia que funcionan en el Vaticano”, dijo Franco.



—Biografía—



Pedro Ricardo Barreto Jimeno nació el 12 de febrero de 1944 en Lima. Tiene 74 años.



Realizó sus estudios filosóficos en la facultad de la compañía en Alcalá de Henares (España) en 1967, y cursó estudios teológicos en la Facultad Pontificia y Civil de Lima, en 1973. En el 2011, Barreto fue premiado por la Coordinadora de Derechos Humanos por su “permanente contribución a la defensa de los derechos humanos en el Perú y su decidido apoyo a los pobres”.



Ese año, la Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) designó a Barreto presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad. En el 2012, Benedicto XVI lo nombró miembro del Pontificio del Consejo de Justicia y Paz del Vaticano.