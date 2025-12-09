El caso que sacude Pacasmayo: las claves del crimen contra el periodista Fernando Núñez Guevara

Escucha la noticia
Dos días después de su fallecimiento, el periodista Fernando Núñez Guevara fue enterrado en la ciudad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. El último sábado, Núñez fue asesinado en el sector conocido como la curva hacia La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. Dos delincuentes, que estaban a bordo de una motocicleta, interceptaron al comunicador, quien también viajaba en compañía de su hermano, en plena carretera Panamericana Norte.