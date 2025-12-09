El caso que sacude Pacasmayo: las claves del crimen contra el periodista Fernando Núñez Guevara

Ambos regresaban de cubrir la inauguración de una barbería en el centro poblado Ciudad de Dios en el distrito de Guadalupe, que fue transmitida en las redes sociales de ‘Kamila Noticias’, el medio que dirige Fernando.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Zuliana Lainez, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), declaró a El Comercio que Núñez era secretario del Interior, Actas y Archivos de la ANP Chepén. Una de sus labores era realizar capacitaciones para los periodistas de esa provincia. Asimismo, Lainez descartó que la causa del ataque contra el comunicador haya sido un robo.

“Acá no se puede manejar la hipótesis del robo, porque los delincuentes han atacado de frente a matar. El modus operandi es muy parecido a los asesinatos de Gastón Medina y Raúl Celis. Nadie le quiso robar a Raúl cuando compraba diarios antes de iniciar su programa ni a Gastón cuando salía a trabajar ”, declaró la presidenta de la ANP.

La @ANP_periodistas expresa su pesar y enérgica condena frente al asesinato del periodista Fernando Nuñez en el distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo, región La Libertad, en el norte del país. Es el tercer periodista asesinado en el 2025



Ver más: https://t.co/E9BtC5YVWx pic.twitter.com/TRQQJgWz2l — ANP Perú (@ANP_periodistas) December 7, 2025

Lainez recordó así los otros dos asesinatos de periodistas peruanos ocurridos en este año: Gastón Medina de Ica, asesinado en enero, y Raúl Celis de Iquitos, en mayo. Por ello, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, célere y transparente de lo ocurrido.

“El mensaje que da el asesinato de un periodista no es solo la vulneración del derecho a la vida y la afectación a su familia y al sector de la prensa, sino también que este tipo de crímenes impone mordazas. Esa mordaza finalmente termina dañando el derecho a la información de la ciudadanía. Recordemos que estamos ingresando a un contexto electoral. Ante estos casos, aumentan las posibilidades de riesgo para los colegios y eso termina generando una censura. El estado debe actuar de inmediato, porque no podemos tener otro asesinato de un periodista impune”, aseveró Lainez.

Flor de María Armas, presidenta de la ANP Chepén, pidió a través de El Comercio que la comisaría de Pacasmayo brinde información sobre las diligencias del crimen que acabó con la vida de Núñez.

-Comentarios críticos contra el poder-

Armas recordó a Núñez como una persona empática y un periodista “muy activo” sobre las principales noticias en La Libertad. Ello lo condujo a ser crítico con la inacción de las autoridades ante la inseguridad de la región. “Por ejemplo, en Chepén ha habido tres asesinatos en la última semana y él fue muy crítico en sus programas sobre este tema”, destacó Lainez.

Asimismo, Núñez criticó recientemente al alcalde de Guadalupe, Juan Castañeda Llanos, en una transmisión en su medio del 1 de diciembre, por entregar un estadio municipal para el centro poblado Ciudad de Dios sin energía eléctrica en el espacio. “Ya tienen un estadio moderno, vengan a hacer deporte, decía el alcalde Castañeda a los vecinos de Ciudad de Dios, pero se olvidó de pedirle a los moradores que lleven lámparas para poder jugar”, declaró en su cobertura.

De acuerdo con Armas, una de las hipótesis sobre el móvil del ataque contra Núñez habría sido sus mencionadas críticas a las autoridades.

En comunicación con El Comercio, Katherine de la Cruz, esposa del periodista, indicó que él no le había comentado acerca de amenazas o mensajes extorsivos en su contra. “Fernando era muy reservado con su trabajo, muy poco nos comentaba sobre sus cosas, porque quería mantenernos al margen (...) Una vez yo le dije ‘Ten cuidado, amor, con tu trabajo’ y me respondió ‘Tranquila, gorda, yo no tengo miedo porque hago lo que es justo”, relató.

-¿Quién era Fernando Núñez?-

Fernando Núñez Guevara desempeñaba el periodismo desde hacía más de 20 años. Fue el fundador y director del medio digital ‘Kamila Noticias’ a través del cual cubría las principales noticias de La Libertad.

Asimismo, fundó una orquesta familiar llamada ‘Son D Nuñez’, que participa en fiestas y eventos culturales de la región del norte. “David era el encargado de coordinar con los cantantes y Fernando veía la parte económica”, declaró a este Diario Karina Romero, esposa de David Núñez, el hermano del periodista que resultó herido tras el ataque. David se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo y su estado de salud es delicado.

Así también, Núñez abrió un estudio de abogados llamado ‘Núñez Abogados Asociados’. “Era un hombre muy luchador. Él me había dicho que su sueño era defender siempre a la gente de bajos recursos y por eso este año sacó su título de abogado”, narró Armas.