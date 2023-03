Calles y avenidas totalmente inundadas. Ese es el panorama actual que se observa en distintas ciudades de Piura, Tumbes y Lambayeque debido a las intensas lluvias registradas durante el día.

A causa de estas precipitaciones, numerosos predios, entre viviendas, locales educativos, hospitales, así como otros establecimientos públicos y privados de estas tres regiones han resultado anegados.

Desde muy temprano, las personas tuvieron dificultad para transitar y evadir los aniegos. El agua cubrió gran parte de las calles e incluso llegó a ingresar a varias viviendas. Muchos vehículos que habían sido estacionados en las calles quedaron atrapados por las inundaciones.

Este escenario ha hecho recordar, por un momento, al año 2017, cuando se registró el Niño costero, siendo estas regiones algunas de las más afectadas por grandes aniegos y desbordes de ríos.

Vale precisar que de acuerdo al Aviso Meteorológico 43 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad en Piura y Tumbes hasta el 8 de marzo.

Piura

El director del Senamhi Piura y Tumbes, Jorge Carranza, indicó a El Comercio que las lluvias se están presentando en forma localizada e intensas. Precisó que solo la estación ubicada en Chulucanas (Morropón, Piura) registró 44 milímetros de acumulado de lluvia.

“En Piura, el suelo no tiene la capacidad de absorción. Piura tiene el promedio de precipitación de un mes que asciende a 30 milímetros y en una noche llovió 24 milímetros. La lluvia que se registró en Piura, por ejemplo, la noche del 22 de febrero, no fue una lluvia distribuida. Aquella vez llovió lo que debía llover en 30 días, lo cual trae como consecuencia la proliferación de cuencas ciegas. No es igual que un acumulado de 30 milímetros se distribuya en 30 días a que caiga en una misma noche”, mencionó.

Una de las zonas más afectadas por las lluvias en la ciudad de Piura es la intersección de las avenidas Raúl Mata (ex Chulucanas) y José Aguilar, donde la inundación alcanza un radio de más de 10 cuadras.

Asimismo, uno de los predios anegados por el ingreso incesante del agua es el hospital Santa Rosa (Chulucanas). Aquí, se sabe que resultaron afectadas al menos dos áreas: hospitalización y ginecología.

Precisamente, las localidades de Chulucanas, Huancabamba y Sullana son algunas de las afectadas por las intensas lluvias; así como varias urbanizaciones y asentamientos humanos.

Una de las zonas más afectadas por las lluvias en la ciudad de Piura es la intersección de las avenidas Raúl Mata (ex Chulucanas) y José Aguilar, donde la inundación alcanza un radio de más de 10 cuadras. (Foto: GORE Piura)

Al respecto, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, detalló que se tiene reportes de más de 90 cuencas ciegas activadas en la ciudad, 19 caseríos aislados en la zona de la sierra, 60 quebradas activadas y 43 colegios afectados .

Señaló que esta afectación se debe a que han pasado seis años desde la inundación del 2017 (por el Niño costero) y hasta ahora no se han podido concretar los proyectos de manejo integral del río Piura, ni los drenajes pluviales para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“La reconstrucción debió empezar por el drenaje y el manejo del río, pero no lo han hecho. Lamentablemente, sentimos que se han burlado de Piura. Exigimos al Ejecutivo que tome acciones para dar soluciones definitivas a la región, pues no podemos permitir que sigan las afectaciones cada vez que hay un periodo lluvioso”, expresó Neyra.

Personas y vehículos tuvieron mucha dificultad para circular e intentar evadir los aniegos. (Foto: Nilo Vilela)

La autoridad informó que se ha dispuesto que cisternas y motobombas evacúen el agua de varias zonas afectadas. Sin embargo, dijo que esto es insuficiente debido a que la lluvia continuará.

“El ministro de Defensa (Jorge Chávez) indicó que había probabilidades de que el próximo año ocurra un Niño, por lo que le decimos al Ejecutivo que esto eleva el riesgo para la región. Se tiene que acelerar la ejecución de obras definitivas para evitar que se salga el río nuevamente “, resaltó.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en Piura se han afectado 2 mil viviendas, la mayor parte de ellas en la ciudad de Piura (1.020) y Tambogrande (500). Además, hay 120 viviendas damnificadas, 4 centros de salud afectados y 43 colegios afectados. Hasta el momento se han activado 60 quebradas y 19 caseríos han quedado aislados, la mayoría en Yamango, provincia de Morropón (13).

Tumbes

El director regional de Educación, Juan de Dios Jiménez, informó que solo en la provincia de Tumbes se han identificado 34 instituciones educativas afectadas por las lluvias torrenciales.

Precisó que son 10 los locales educativos afectados en el distrito de Tumbes, 5 en el distrito de Corrales, 6 en Pampas de Hospital, 8 en San Jacinto y 5 en San Juan de la Virgen.

En tanto, en la provincia de Zarumilla son 36 locales educativos con algún tipo de afectación, mientras que en la provincia de Contralmirante Villar son alrededor de 50 los colegios afectados o aislados.

Solo en la provincia de Tumbes se han identificado 34 instituciones educativas afectadas por las lluvias torrenciales. El agua ha inundado varios espacios de los locales. (Foto: Andina)

En esta línea, el Gobierno Regional de Tumbes informó que se han desplegado equipos en toda la región para atender las emergencias.

Por otro lado, un tramo de la carretera Panamericana Norte fue interrumpido debido al deslizamiento de varios cerros en el sector conocido como Mal Paso. La ruta de este sector es internacional, ya que circulan camiones con mercadería hacia el distrito fronterizo de Aguas Verdes a Ecuador y Colombia.

El alcalde de Contralmirante Villar, Jaime Yacila, en coordinación con el gobernador regional y la Policía de Carreteras, lograron restablecer una parte de este tramo.

Lambayeque

En la región Lambayeque, las fuertes lluvias han originado el crecimiento del caudal y posterior desborde del río La Leche. Este hecho viene afectando sectores del distrito de Pacora, según dio cuenta el alcalde de esta localidad, José Sipión.

El burgomaestre, junto a regidores, la Policía Nacional, el juez de paz y vecinos, inspeccionó la zona de emergencia en el puente La Leche durante la mañana. En el lugar dijo que solicitó una retroexcavadora para retirar la palizada traída por el desborde y evitar así un embalse.

#Video/Foto Lambayeque: Lluvia en Oyotún (Autor: M. Cueva). Recuerda del 6 al 8 de marzo se espera lluvia de moderada a extrema intensidad en Piura y Tumbes. Asimismo, se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra. https://t.co/U0PNErmszp pic.twitter.com/PRBB48tPSL — Senamhi (@Senamhiperu) March 7, 2023

Asimismo, dijo que coordinó con el jefe del COER de Lambayeque, Walter Bracamonte, para colocar sacos llenos de arena a en el frontis de algunas viviendas del sector El Luren. Agregó que, debido a que familias de los caseríos Las Juntas y La Cirila han resultado afectadas, se evalúa la manera de hacerles llegar bidones de agua, pues es imposible que las cisternas lleguen hasta esos puntos.

En el caserío Las Juntas, en Pacora, las viviendas y los campos de cultivo se encuentran inundados. Además, locales educativos, como el reinaugurado colegio 10206 está sitiado por el agua.

LEER TAMBIÉN: Alcalde de Piura solicitará al Gobierno presupuesto para afrontar intensas lluvias

En tanto, a la altura del puente La Leche, en la carretera Panamericana Norte, el río se encuentra en su tope de caudal. Esta situación viene atemorizando a los viajeros cuyos buses transitan por esta zona.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de la región revisar sus planes de contingencia y su sistema comunitario de alerta temprana, así como prever la organización de la población y disponer el monitoreo permanente de los ríos para tomar medidas oportunas o alertar una evacuación.