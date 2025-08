Atención oncológica en el Perú: se ha ejecutado menos del 30% de fondos para infraestructura y equipos médicos contra el cáncer

Del total de fondos destinados al ‘Control y prevención del Cáncer’ (S/1.182′422.000) para este año, ya se ha ejecutado el 63,8% S/754′504.229. Por otra parte, de los S/729.938 asignados a servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, se han invertido S/147.900 (20,3% del total).

Indyra Oropeza, presidenta de la ONG Con L de Leucemia y vocera de la iniciativa Semáforo oncológico, declaró a El Comercio que los porcentajes presentados evidencian un problema en la capacidad operativa y ejecutora del Ministerio de Salud (Minsa) para la atención de pacientes oncológicos.

De los más de S/94 millones destinados a este campo, solo se han utilizado S/27 millones en la primera mitad del año. Foto: Andina

“No es posible que puntos como infraestructura, acondicionamiento, mantenimiento, reparaciones y equipamiento que son clave para la atención oncológica presenten estos problemas y no se atiendan con la rapidez que requieren. Los pacientes con cáncer no pueden esperar. Uno de los principales problemas en el Perú es que aproximadamente el 70% de los casos de cáncer son diagnosticados en estadios tardíos. Esto trae dos efectos adversos. Primero, el tratamiento será más doloroso. Segundo, será más caro, porque el paciente necesitará de tratamientos más caros y hospitalizaciones continuas. Eso también supone una carga mayor de dinero para el Estado ”, expresó.

Oropeza destacó que los diagnósticos tempranos de cáncer permiten que un paciente tenga más probabilidades de supervivencia, más años de vida saludable y un menor impacto en su economía .

“Cada mes que el Estado no ejecuta bien el presupuesto en la atención oncológica es un mes en que muchos pacientes pierden en calidad de vida o incluso la vida misma. La falta de infraestructura y equipos médicos contra el cáncer, y su mantenimiento, ocasiona diagnósticos incompletos o tardíos”, manifestó.

La vocera de Semáforo oncológico mencionó que el colectivo recibe reclamos frecuentes por falta o mal estado de mamógrafos —importantes para la detección temprana del cáncer de mama— y tomógrafos en los hospitales del Estado. Esta situación obliga a los pacientes a recurrir a centros médicos privados.

“Cuando el hospital no tiene el equipo o no puede realizar el tratamiento, los pacientes se ven obligados a solventarlo con su propio dinero en centros privados, que son más caros. Por ejemplo, en una clínica, una tomografía con contraste cuesta aproximadamente 2.000 soles. Una tomografía cerebral está alrededor de 600 soles ”, detalló.

Por otro lado, el uso del presupuesto para la compra de medicamentos alcanza un 55%. Para el Semáforo Oncológico esto es bueno; no obstante, solicitan que se informe acerca de cuántos medicamentos específicos están pendientes de ser distribuidos.

En consecuencia, Semáforo oncológico pide al Minsa que priorice tres medidas frente a esta situación. “En primer lugar, pedimos una ejecución urgente y eficiente del presupuesto para infraestructura y mantenimiento, para que haya calidad de gasto en la ejecución presupuestal. En segundo lugar, transparencia total sobre las compras, contratos y cronograma. Necesitamos que se informe qué se ha comprado y dónde se encuentran estos implementos y medicamentos. Por eso, en tercer lugar, pedimos que se rindan cuentas públicas ante todos los ciudadanos, y que la información no quede solo en reuniones entre técnicos”, argumentó Oropeza.

El Minsa responde a El Comercio

El Comercio conversó con la Dra. Essy Maradiegue Chirinos, directora de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN) del Minsa. La funcionaria indicó que, hasta el momento, se ha ejecutado el 63,8% (S/754′949.854) de los (S/1.182′422.000), por lo que la ejecución mantiene un nivel adecuado en lo que va del año .

Por otro lado, mencionó que el presupuesto tiene diferentes fases de ejecución y contratación. En ese sentido, mencionó contratos recientes de adquisición de equipos para tratamientos contra el cáncer realizados. “Entre mayo y julio de este año, hemos firmado cuatro contratos por más de 30,7 millones de soles para adquirir 341 equipos: 192 videocolposcopios, 42 termocoaguladores, 91 microscopios y 16 microtomos. Los videocontoscopios y los termocoaguladores se usan sobre todo para la eliminación del cáncer de cuello uterino”, relató.

“Las inversiones en estos equipos no salen publicadas en Consulta amigable del MEF debido a que esto sigue un procedimiento: ya se firmó el contrato y luego viene el proceso de ejecución contractual. Se proyecta que se entreguen y utilicen estos equipos entre octubre y noviembre de este año, principalmente en los establecimientos del primer nivel de atención”, aseveró Maradiegue.

Adicionalmente, informó que el Minsa está gestionando la compra de siete tipos de equipos. “Son en total 146 equipos, de siete tipos diferentes, que vamos a contratar: 93 cono leep; 17 torres endoscopias; 3 escáneres digitales de láminas; 3 torres de broncoscopia; 7 mamógrafos; 8 torres laparoscópicas; y 17 cabinas macroscópicas. Estarían disponibles para su uso el próximo año”, comunicó.

La funcionaria destacó que los fondos destinados al Control y Prevención del Cáncer en este año “no tienen precedentes”. “Desde que contamos con la Ley Nacional del Cáncer, el 2023, se adquirieron 65 equipos. El 2024, 85. En este año, hemos realizado contratos por 341 hasta esta fecha. Las inversiones siempre son un desafío y requieren de cumplir nomas. Recordemos también que desde este año aplica una nueva ley de contrataciones”, manifestó.

“Tenemos en total alrededor de 64 mamógrafos y 78 tomógrafos operativos a nivel nacional. Entre el 2023 y 2024, se compraron 31 mamógrafos. El 2024, 7 tomógrafos y 2 resonadores. Es decir, el 50% de mamógrafos operativos en este momento fueron adquiridos en los últimos dos años”, destacó.

La funcionaria aseguró que todos los equipos para el tratamiento de pacientes oncológicos reciben el mantenimiento adecuado. “El mantenimiento se programa y se lleva a cabo según las compras. Nosotros brindamos mantenimiento de los equipos que adquirimos. Como acabamos de firmar cuatro contratos, entonces es posible que actualmente no figure la ejecución en mantenimiento en Consulta amigable“, dijo.

Finalmente, mencionó que invitará a los colectivos y organizaciones de pacientes de cáncer para informar toda la información que requieren sobre las contrataciones de la DPCAN.

¿Qué es 'Semáforo Oncológico'?

Semáforo Oncológico es una iniciativa ciudadana conformada por 10 organizaciones de pacientes, que impulsaron la Ley Nacional del Cáncer.

“Una vez que la norma fue aprobada en el pleno del Congreso, participamos en la elaboración del reglamento (2022). Nos dimos cuenta de que, para evitar que ocurra lo que pasa con otras leyes que simplemente se quedan en papel, teníamos que juntarnos entre asociaciones para hacer una fiscalización y seguimiento para que la Ley Nacional de Cáncer se implemente en un 100% . Por eso, desde el minuto uno tratamos de articular el trabajo entre las instituciones del Estado encargadas de implementar la Ley Nacional de Cáncer”, explica Indyra Oropeza.

Semáforo Oncológico también informa a la población sobre cómo avanza la implementación de la norma y la atención oncológica en el país. “Si la población no está informada de lo que está pasando en el sistema, no tienen cómo indignarse o reclamar sus derechos. La salud es un derecho“, afirma Oropeza.