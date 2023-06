Chan Chan es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del país y del mundo. Pese a ello –y a que el año pasado se contó, según el MEF, con más de S/1,8 millones para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de La Libertad–, dentro de esta área protegida por el Estado se ha levantado una inmensa urbanización, con cientos de lotes, parques, canchas de fulbito, postes de luz y varios edificios de hasta seis pisos. Es decir, toda una urbanización de concreto adentro de Chan Chan.

Según imágenes satelitales, las primeras construcciones empezaron a principios del 2021. Se levantaron dos cercos perimétricos, se delimitaron cientos de lotes y se diseñaron plazas, zonas de juego y parques.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad tomó conocimiento del caso cuando la responsable de lotizar, vender y levantar varias de las construcciones –la Asociación de Vivienda Praderas de San Isidro– solicitó al Ministerio de Cultura que emita un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) para un área de 9 hectáreas dentro de Chan Chan. La gestión fue denegada, pero la asociación continuó vendiendo lotes y construyendo, pese a una intervención del MC junto con personal de la policía en julio del 2021 y a que el caso fue denunciando ante el Ministerio Público.

Un equipo de El Comercio llegó la zona esta semana y verificó todo, incluso se cuenta con fotografías de personas que estaban levantando un cuarto piso en uno de los edificios y también se corroboró que hay familias viviendo dentro de algunas casas. Estas ya contarían con luz eléctrica, porque hay postes de alumbrado público y cableado.

Esta inmensa urbanización se ubica en un sector conocido como Pampas de Santa María, en el distrito trujillano de Huanchaco. El área corresponde a la zona este del complejo arqueológico. Uno de los cercos se levantó prácticamente junto a un antiguo muro perimetral de Chan Chan. Además, las construcciones se ubican a 500 metros de la huaca El Obispo, una estructura piramidal que hasta ahora no ha sido investigada a profundidad.

El subdirector de la DDC La Libertad, el arqueólogo Jesús Briceño, dijo a El Comercio que el solo hecho de haberse levantado la urbanización dentro del área intangible ya es una afectación, más allá de los daños que puedan observarse sobre las estructuras superficiales.

—Responsables y procesos—

Sandra Barrantes, directora del área de Defensa Legal de esta unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, comentó que por este caso se han abierto dos procesos administrativos sancionadores que se encuentran en etapa de instrucción (investigación). Lo que busca esta entidad es demoler todas las obras no autorizadas.

Según la funcionaria, la asociación Praderas de San Isidro afirma tener una partida registral sobre el área en cuestión. “No estamos discutiendo el derecho de propiedad [...] El problema es haber construido dentro del área arqueológica. La Ley del Patrimonio Cultural contempla que los bienes arqueológicos pueden tener un propietario pero ese ejercicio del derecho de ejercicio de propiedad se ve limitado por el tema arqueológicos. El que tu tengas un bien inmueble arqueológico no significa que lo puedas destruirlo”.

De hechos un titulo de propiedad privada dentro de la poligonal de Chan Chan, Barrantes explica que los titulares podrían vender o traspasar la propiedad, pero quien la compra no podría construir. Por esa razón, dijo que en este caso se trata de una obra no autorizada ni por el Ministerio de Cultura ni por la Municipalidad Distrital de Huanchaco. No obstante, el lugar ya cuenta con luz eléctrica.

—Demolición—

Los procesos administrativos que se han iniciado contra la asociación podrían acabar este año, pero la demolición dependerá de los plazos del área de ejecución coactiva del Ministerio de Cultura, dijo la funcionario de la DDC La Libertad.

Según documentos revisados por este Diario, el representante legal de la Asociación de Vivienda Praderas de San Isidro es Kovin Garly Aguirre Pérez. El Comercio intentó comunicarse al celular que consignó en el proceso, pero no respondió.

A través de un blog, esta asociación afirma que ha vendido todos los lotes de las etapas 1, 2 y 3 del proyecto inmobiliario. Además, la asociación continúa ofertando más de 760 lotes en las etapas 4, 5 y 6, que también se encuentran dentro de Chan Chan. Cada lote lo ofrecen a entre 15 mil y 25 mil dólares, con facilidades de pago. Según su publicidad, el proyecto de vivienda cuenta con “documentos en regla”, pero no informan que se encuentra dentro de uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del Perú.