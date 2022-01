Conforme a los criterios de Saber más

La noche del martes 26 de enero, un bebé de dos meses fue trasladado desde el Hospital Regional de Cusco, que no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos para niños, al Hospital del Niño de Lima, debido a que presentó un cuadro grave de COVID-19. Si bien el menor se encuentra estable, su caso pone al relieve un problema grave: la falta de UCI pediátricas a nivel nacional.

La Unidad de Periodismo de Datos analizó las cifras de seguimiento del Registro de Camas de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) reportadas entre el 1 y el 28 de enero y halló que 16 regiones no cuentan con UCI pediátricas. Del total de establecimientos de salud con UCI COVID-19, solo el 17% cuenta con una unidad para niños.

Además, a la fecha solo cinco regiones tienen camas UCI disponibles: Arequipa, Ica, La Libertad, Lima Metropolitana y San Martín.

La ocupación de camas UCI pediátricas pasó de 14 a 33 desde el 1 al 28 de enero. El doctor Jesús Domínguez Rojas, presidente del capítulo de Pediatría Intensiva de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), explicó a este Diario que si bien esta ola lleva a menos personas a hacer enfermedad grave, gracias a la vacunación, hay niños con comorbilidades que están siendo afectados. “Recordemos que ellos recién están recibiendo sus vacunas, y el Covid-19 complica la situación, sobre todo, de menores con asma u obesidad”, detalló.

Domínguez mencionó que se han recibido pedidos de referencia hospitalaria desde regiones, sobre todo en Cajamarca, Cerro de Pasco y Huánuco. A través de este procedimiento se envían a los usuarios de un establecimiento de salud de menor complejidad a uno de una mayor o a establecimientos del mismo nivel de complejidad cuando la capacidad no permite resolver el problema.

No obstante, Domínguez sostiene que ya no se tiene la capacidad en Lima para recibirlos. “Tenemos listas de espera, la mayoría de los institutos de salud y del Hospital Edgardo Rebagliati. En el Hospital del Niño hay tres menores esperando por una cama”, asegura. El especialista resalta la importancia de la vacunación de los menores.

Déficit de personal

Otro problema que detalla el doctor Domínguez es la falta de personal especializado para atender a niños en UCI y la concentración de este pequeño grupo en Lima. En la actualidad hay 772 médicos intensivistas colegiados. 65 de ellos son pediátricos. No obstante, solo 49 están activos, los demás no se encuentran en el país o tienen comorbilidades que no les permiten trabajar en una UCI COVID-19.

“En regiones solo tenemos entre el 5% y el 10% de intensivistas pediátricos”, declara el especialista. Es decir, solo 5 intensivistas se encuentran repartidos en todas las regiones. Según Domínguez, las otras UCI están lideradas por otros especialistas.

En general, existe un déficit grande de intensivistas. “Nos faltan al menos 2.500 y 2.000 enfermeras especializadas”, asegura Carlos Lescano, presidente de Sopemi. Según explica, un médico intensivista puede atender hasta seis camas, mientras que una enfermera se puede hacer cargo de dos. No obstante, en la práctica, los especialistas atienden hasta 11 camas UCI. “Esto solo perjudica a los pacientes, porque no podemos atenderlos como se debería”, recalca.

Pese a este déficit, la hay un grupo de médicos a los que se les está siguiendo procesos administrativos y legales, debido a que trabajaban en dos establecimientos públicos. “La ley indica que no pueden laborar en dos lugares. Sin embargo, en medio de la emergencia sanitaria se ha tenido que hacer para intentar cubrir el déficit que tenemos”, explica Javier Franco Miranda, representante de Asuntos Legales y Laborales de Sopemi.

La situación de las UCI

El doctor Carlos Lescano, presidente de Sopemi, declaró en conferencia de prensa que ha aumentado la ocupación de camas UCI a nivel nacional. “En Lima ya tenemos casi el 100% de camas ocupadas”, asegura.

Si bien, el registro de SuSalud indica que al 26 de enero el porcentaje de camas UCI no disponibles era de 81%, Lescano explicó que el Ministerio de Salud (Minsa) usa el término “cama UCI” de manera más general. “El Minsa incluye camas manejadas también por emergenciólogos y otros médicos de otras especialidades. Nosotros reportamos la ocupación del 100% de las camas que se encuentran dentro de las UCI, que son manejadas por intensivistas”, señaló.

Entre el 1 y el 26 de enero, la ocupación de camas UCI a nivel nacional aumentó en 42%. A la fecha tenemos el 69% de camas ocupadas. Además, 11 regiones tienen más del 70% de sus camas UCI ocupadas: Lima, Callao, Ancash y Ayacucho superan el 80% de camas UCI ocupadas. En Cajamarca, Apurímac, Tacna, Ucayali, Moquegua y Huancavelica el aumento de camas UCI en uso supera el 300%

El doctor Lescano advierte que la mayoría de pacientes en UCI (entre el 70 y el 90%) no están vacunados. “Son ellos los que hacen la enfermedad más grave. Y tenemos unas 5 millones de personas que aún faltan inmunizarse”, advierte. Según detalla, la mayoría de casos de personas vacunadas en UCI son mayore de 65 años con comorbilidades que aún no cuentan con la dosis de refuerzo.

Solo dos regiones cuentan con al menos un centro de salud con UCI para todos sus distritos. La mayoría no cubre ni la mitad de estos. Pese a ello, la cantidad de camas UCI aumentó solo en 4%.

