Autoridades del interior del país analizan los retos para el 2018

1.- Teniendo en cuenta que el 2017 fue un año difícil para el país, ¿qué lado positivo rescata?

2.- ¿Mejoró la relación del Gobierno Central con su jurisdicción en los últimos meses?

3.-¿Qué proyecto debe ser priorizado este 2018 en su región, provincia o distrito?

4.- ¿Qué hará para que las elecciones subnacionales de octubre no frenen los proyectos?



Nelson Chui Mejía (Gobernador regional de Lima y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales)



1.- Pese a la inestabilidad política, el Gobierno Central sí asignó recursos a regiones.

Los continuos cambios de ministros crearon un clima de inestabilidad que nos perjudicó. En el sector Economía, por ejemplo, tardaron dos meses en aprobar una modificación de nuestro presupuesto, algo que suele tardar una semana. Dudo de que los gobiernos regionales alcancen el 80% de ejecución presupuestal este año que terminó. Lo que rescato es que el Gobierno Central sí nos dio recursos presupuestales, aunque bastante tarde.



2.- Esperamos que el nuevo Gabinete Ministerial tenga un perfil más político.

Hemos tenido buenas relaciones con el Gobierno Central gracias, sobre todo, a los seis GORE-Ejecutivo realizados durante esta gestión. Han sido oportunidades excelentes para acercarnos a los ministros y a sus funcionarios. Lo que esperamos es que el nuevo Gabinete que forme el presidente Kuczysnki tenga un perfil más político.



3.- El Ejecutivo tiene que priorizar las vías paralelas a la Carretera Central.

Lo que pedimos al Gobierno Central para este 2018 es apoyo en el tema vial. Que se desarrollen las vías transversales, paralelas a la Carretera Central. Falta asfaltado en la vía Oyón-Yanahuanca-Ambo. Lo mismo en la carretera que conecta Huaura con Ucayali. Un encargo especial para el Ejecutivo es sacar adelante una vía que penetrará a Jauja desde el kilómetro 50 de la Panamericana Sur. Es muy importante.



4.- Las elecciones se deberían adelantar para capacitar mejor a nuevas autoridades.

Hay varias cosas que hemos recomendado. Las elecciones, por ejemplo, deberían hacerse un mes antes, en setiembre, para que los gobernadores estén elegidos en noviembre (si hay segunda vuelta). El objetivo es que las nuevas autoridades puedan capacitarse al menos un mes antes de asumir el cargo. Asimismo, lo óptimo sería que los gobernadores regionales tengan períodos de cinco años.

Yamila Osorio Delgado (Gobernadora Regional de Arequipa)



1.- En el 2017 hemos puesto en marcha Majes-Siguas 2 e importantes proyectos viales.

En el 2017 hemos tenido gran apoyo del Gobierno a través de varios ministerios. Esto nos ha permitido poner en marcha Majes-Siguas 2 y otros importantes proyectos viales que van a mejorar la interconectividad de Arequipa. Destaco también los GORE-Ejecutivo, que se han posicionado como una buena forma de acercamiento entre el gobierno nacional y las autoridades regionales.



2.- La reciente crisis presidencial sí nos ha afectado. Se han detenido gestiones.

El Gobierno Regional de Arequipa y el Ejecutivo tienen una relación positiva. No obstante, la reciente crisis presidencial a raíz del pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski sí nos ha afectado durante diciembre, porque se han detenido diversas gestiones positivas para nuestra región en los ministerios. Esto por la inestabilidad e incertidumbre que vive el país.



3.- Impulsaremos el hospital Goyeneche, la represa para el Valle de Tambo y la autopista del cono norte de Arequipa.

En el 2018, se debe priorizar el hospital Goyeneche (una modernización valorada en S/520 millones), la represa para el Valle de Tambo (que beneficiaría a más de 10 mil agricultores) y la autopista del cono norte de Arequipa, que busca solucionar la congestión en el distrito de Cerro Colorado. La represa está en manos del Ministerio de Agricultura. Los otros dos proyectos sí están a cargo del gobierno regional.



4.- Aseguraremos la asignación de recursos del 2019 para que los proyectos no paren.

Como el Gobierno Regional de Arequipa tiene la facultad de programar el presupuesto para el 2019, aseguraremos la asignación de recursos para que los proyectos que pongamos en marcha tengan continuidad hasta su culminación. Es algo muy importante para la región.



Iván Cisneros Quispe (Alcalde distrital de Río Tambo, Junín)



1.- La ayuda del Ejército fue fundamental. Ellos nos apoyaron tras un alud que destruyó Río Tambo.

El 2017 fue un año especialmente difícil para Río Tambo, el segundo distrito más grande del Perú. El Niño costero causó un alud que destruyó la capital del distrito. Además, las inundaciones arrasaron comunidades y cultivos. Hoy estamos reubicando a nuestro pueblo, lo que implica un gasto enorme. Pero, dentro de la desgracia, resalto la solidaridad de los pueblos vecinos y, en particular, del Ejército Peruano.



2.- El Ejecutivo ha demorado mucho en darnos atención. Hasta ahora, no llegan viviendas prefabricadas.

Aunque nuestra relación con el Ejecutivo es buena, creo que la respuesta del Gobierno a la emergencia que se vivió aquí fue bastante lenta. Hasta ahora, por ejemplo, no nos llegan las viviendas prefabricadas. Ya empezó el invierno en la selva y aún nos faltan agua y luz. Los reemplazos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y en los ministerios han generado mucha lentitud.



3.- Este año Río Tambo necesita que se concreten obras de agua, desagüe y electrificación.

En nuestro distrito ya hemos preparado perfiles para obras de agua y desagüe para la nueva ciudad y varios centros poblados. Necesitamos también electrificación y nuevas instituciones educativas. El apoyo del Gobierno Central es fundamental porque nuestro distrito solo puede realizar pequeños proyectos que no superen el millón de soles.



4.- Hemos creado archivos con información del municipio para que la nueva gestión no pierda tiempo.

Hay algunos mecanismos que garantizarán la continuidad de los proyectos en Río Tambo. El Gobierno Central, por ejemplo, ha implementado el PMI (Programación Multianual de Inversiones), que asegura que las obras proyectadas se ejecutarán. Además, como gestión saliente, ya estamos organizando la información del municipio para entregársela a la nueva autoridad. Hemos creado archivos digitales y físicos para que la nueva gestión no pierda tiempo.



Juan Cieza Sánchez (Alcalde distrital de Catacaos, Piura)



1.- Del 2017 rescato la solidaridad que se hizo visible en medio de la tragedia de El Niño costero.

El 2017 fue un año terrible para Catacaos. Los desbordes del río Piura dejaron daños mucho más graves que los de 1998, cuando ocurrió otro fenómeno de El Niño. En este momento, en mi distrito debe haber 10 mil damnificados, pero en marzo éramos 40 mil. Lo que rescato de todo esto es la enorme solidaridad que nos demostraron los peruanos y los extranjeros. Fue conmovedor.



2.- Los ministros que vinieron este año hicieron anuncios, pero no hay nada concreto.

Estamos muy descontentos con el trabajo del Gobierno Central porque hasta el momento no se ejecuta ninguna obra de reconstrucción en Catacaos. Lo que ha habido es un poco de rehabilitación, parches en las carreteras, en el sistema de alcantarillado y en defensas ribereñas. Pero no hay reconstrucción. Los ministros que vinieron este año hicieron varios anuncios, pero hasta ahora no hay nada concreto.



3.- Esperamos que el Ejecutivo impulse 14 proyectos de reconstrucción este año.

Lo que nos interesa es la reconstrucción. Nuestro distrito ha aprobado 94 proyectos por un valor de S/270 millones. De estos, hemos priorizado 14 para este 2018, fundamentalmente en agua, desagüe y carreteras. Esperamos que el Gobierno Central nos apoye con esos proyectos debido a que el presupuesto del distrito es de apenas S/4’600.000, lo que solo alcanza para pequeños trabajos de prevención.



4.- En Catacaos las organizaciones políticas acordamos seguir pidiendo ayuda.

Ya he conversado con las distintas agrupaciones que planean participar en las elecciones de este año. Hemos acordado hacer una causa común por Catacaos y dejar de lado la cuestión partidaria. El alcalde que asuma seguirá pidiendo ayuda para el distrito al Ejecutivo y si no nos hacen caso, saldremos juntos a reclamar.