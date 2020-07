El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, cuestionó el criterio del Gobierno para incluir a Arequipa dentro de la cuarentena focalizada, cuando Lima tiene contagios más elevados que la región. Cáceres Llica dijo que, del total de la población de Lima (9 millones 600 mil), tiene 157.000 infectados con COVID-19 y representa el 1.62%. Mientras que, en Arequipa, del total de la población (1 millón 500 mil) hay 12.000 contagiados y solo representa el 0.86%.

“Si Lima duplica la cantidad de infectados de Arequipa ¿por qué seguimos en cuarentena? Necesitamos reactivar de economía de la región. Entiendo que tenemos que cuidar la salud de las personas, pero también tenemos que luchar contra el hambre. Proponemos siete días de cuarentena real y estricta. Con una paralización total del sector público y privado, no una cuarentena a medias tintas con mercados y transporte informal”, declaró el gobernador.

De acuerdo a la Sala situacional de Ministerio de Salud (Minsa), la región Arequipa acumula un total de 7.234 personas contagiadas, 264 fallecidos y tiene una tasa de letalidad de 3,65%. Es decir, de cada 100 personas infectadas, alrededor de cuatro personas pierden la vida. Mientras, la región Lima cuenta con 159.403 contagiados, 4581 decesos y su tasa de letalidad es de 2.87%

La autoridad cree que con el aislamiento total de siete días se aplanará la curva de contagios que desde junio se disparó y se podrá contener el número de infectados y fallecidos. Reconoció que Arequipa ya no cuenta con camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), para pacientes graves con COVID-19. Pero -añade- con la medicación de la ivermectina a todos los nuevos casos positivos, se está evitando que el paciente pase a fase crítica y requiere una cama en el hospital.

Cáceres llica sostiene que, una vez que hayan transcurrido los siete días, se debe levantar la cuarentena porque la población necesita trabajar. La propuesta ya se elevó al Comando Regional Contra el COVID-19 y desde hace dos días se debate entre los técnicos. No obstante, esta organización indicó que no tienen facultad para levantar la cuarentena o hacer modificaciones. Es potestad del Gobierno tomar esa medida.

Más propuestas

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, también rechazó la cuarentena focalizada para Arequipa. Pero, tampoco se aventuró a proponer que se levante por completo el estado de emergencia, porque la realidad que se vive en la Ciudad Blanca, con un sistema hospitalario colapsado y que no tiene capacidad para atender a pacientes graves con COVID, genera un alto riesgo de desborde sanitario.

“Para que la cuarentena tenga éxito, debe ir acompañado de un nuevo bono para las familias. ¿Cómo le pedimos a la gente que se quede en casa si no tiene para comer? Seamos sinceros, Arequipa no está de cuarentena, la gente está en las calles porque necesita trabajar. Para que la cuarentena funcione las actividades económicas que se reanudaron tendrían que paralizarse, de lo contrario nos estamos engañando. Pero, una paralización total eso es insostenible, si las empresas arequipeñas no reciben ayuda del Gobierno”, apuntó Candia.

El alcalde ha propuesto en el Comando Regional un punto de encuentro entre la salud, la economía y la población. Además, ha pedido que se realice una sesión descentralizada del consejo de ministros, para atender las necesidades de las regiones con cuarentena. Incidió que la cuarentena focalizada requiere de una asistencia social y el Gobierno no puede dejar de atender a las regiones.

Empresas

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) sostiene que el Decreto Supremo N°116-020-PCM, que dispone la prórroga el estado de emergencia hasta el 31 de julio, hace daño a las regiones. Los empresarios acusaron de centralista al Gobierno. A través de un comunicado, indicaron que las restricciones de la actividad económica han llevado a miles de familias a un estado crítico, más impactantes que el mismo COVID, y que con la ampliación de la cuarentena esta situación será peor.

“Las empresas arequipeñas han implementado todos los protocolos de bioseguridad para empezar a activarse. Debemos aprender a convivir con el virus, las autoridades deben exigir un cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios y los que no cumplen, se cierran. No se debe alargar más el reinicio de las actividades. Cada día que pasa hay más posibilidades que empresas quiebren y la gente se quede sin empleo”, indicó la presidenta de la CCIA, Jessica Rodríguez.

Las empresas arequipeñas han solicitado al Gobierno excluir a la región de la cuarentena focalizada y permitir el reinicio de la fase III de la reactivación económica.