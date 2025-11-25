La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho realizó un allanamiento en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), en el marco de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en el reciente proceso de admisión. La diligencia fue autorizada por orden judicial.

La intervención estuvo a cargo del Cuarto Despacho, liderado por la fiscal adjunta Nelly Janet Quichca Ccasani, y contó con el apoyo de peritos informáticos del Ministerio Público, así como de agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor). El objetivo fue recabar información relevante que permita esclarecer la denuncia.

El allanamiento abarcó diversas áreas vinculadas al examen de ingreso, entre ellas Admisión, Informática, centro de cómputo, sala de servidores, zonas de revisión y calificación de pruebas, así como los ambientes de videovigilancia. Durante la diligencia se incautaron equipos informáticos, servidores, cartillas ópticas, documentos y dispositivos de comunicación en posesión de funcionarios y trabajadores.

La pesquisa se abrió tras reportes que advertían un presunto cobro de sobornos para beneficiar a determinados postulantes mediante la manipulación de la hoja óptica de respuestas.

Con esta intervención, el Ministerio Público reafirmó que continuará impulsando acciones para combatir la corrupción en instituciones públicas y garantizar la transparencia en los procesos de acceso a la educación superior.

El rector de la UNSCH, Emilio Ramírez, salió en defensa de la comisión de admisión y afirmó que el examen se realizó con transparencia. Señaló que confía en el equipo y descartó la anulación de la prueba, ratificando el ingreso de los 482 postulantes aprobados.