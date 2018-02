Arlette Contreras: “La decisión del Poder Judicial es abominable"

“La decisión del Poder Judicial es asquerosa, es abominable. Esta no es una Corte Superior de Justicia, sino de injusticia. Me siento muy indignada en nombre de todas las mujeres del Perú”, dijo Arlette Contreras Bautista tras enterarse que el Poder Judicial absolvió a su ex pareja Adriano Pozo, de los delitos de intento de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa.



El caso se remonta a julio del 2015 cuando la joven fue agredida brutalmente por Pozo en el hotel Las Terrazas, en Ayacucho, después de haber salido a una fiesta. Las cámaras de seguridad del inmueble captaron como Pozo arrastró por el suelo a Contreras, jalándola del cabello.



Pozo recibió un año de cárcel no efectiva, pero la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ayacucho anuló la sentencia y determinó que el caso volvía a fojas cero. En febrero del año pasado se inició un nuevo proceso, el cual terminó hoy con la absolución del agresor.



“La ex novia de Adriano Pozo acredita que también a ella este sujeto la atacó y la ahorcó. Hay una denuncia que data de noviembre del 2014. Tampoco tomaron en consideración que una sereno fue atacada por Pozo cuando lo trasladaron a la comisaría”, dijo Arlette Contreras.



“Como es posible tanto atropello de parte de los operadores de justicia, de las instituciones del Estado. No se respetan los derechos de las mujeres en este país. Es completamente injusto para toda la ciudadanía, qué precedente estamos dejando, qué mensaje estamos dejando”, acotó.



La salvaje agresión que sufrió Contreras generó que la población así como de organizaciones y autoridades, participen de la multitudinaria marcha Ni Una Menos.



“Para llenarse la boca en fechas específicas, como el Poder Judicial lo hace, ahí son buenos, para hacer campañas sí tienen gracia. Se manifiesta contra de la violencia descaradamente. Esto es un atropello a mis derechos y a los derechos de todas las mujeres del Perú”, lamentó la joven.