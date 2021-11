Audios y videos muestran cómo el burgomaestre de Chumpi (Ayacucho), Adrián Geldres, dice que va a lograr la paralización de la unidad minera Breapampa, operada por la compañía extractiva South America Mining Investments.



Lima, 4 de noviembre de 2021 Redacción EC

Lejos de diluir la tensión que se vive en Ayacucho en los últimos días, debido a las manifestaciones antimineras al sur de la región, el alcalde del distrito de Chumpi (Parinacochas), Adrián Geldres Muñoa, muestra una actitud desafiante frente a los representantes de la empresa minera South America Mining Investments (SAMI).

Precisamente, la unidad minera de Breapampa (Parinacochas), operada por esta compañía, fue atacada el último viernes. Una turba invadió, apedreó y quemó parte de sus instalaciones. Ese mismo día, otro grupo de manifestantes ingresó a la minera Apumayo, en Lucanas, e incendió sus instalaciones por completo. Esto se dio tras el inicio de un paro antiminero en el sur de Ayacucho, que se suspendió días atrás.

El Comercio accedió a audios y videos que muestran cómo el alcalde Geldres dice que no se responsabiliza por los actos violentos que llegaran a ocurrir en caso de que la mina Breapampa continúe con sus operaciones.

“Yo no me hago responsable de lo que se suscite en Breapampa, la gente está enardecida”, señala, tratando de mediar entre los pobladores que habían tomado la mina y los representantes de la compañía. “Si usted [al representante de SAMI] no retira al personal, tenga por seguro que van a venir más pobladores y los van a expulsar, ya es responsabilidad de ustedes”, añade.

El alcalde señala ante los comuneros que la minería no ha generado desarrollo. “Nosotros vamos a paralizar esta minera [Breapampa]. ¿En qué ha contribuido? ¡En nada! Nosotros vamos a exigir que el capítulo económico de la Constitución cambie, así tengamos que morir [...] Este traidor de [Pedro] Castillo nos ha dicho mentiras, pero ya está al otro lado”, señala.

Geldres postuló a la alcaldía en el 2018 por el movimiento regional Musuq Ñan, cuyos militantes, en su mayoría, apoyaron a Castillo en la campaña presidencial.

“Sé que vendrán dos contingentes de la policía, bueno, igual vendrá la población [...]”, también dice la autoridad.

Breapampa estuvo en poder de los manifestantes hasta las 9 p.m. del viernes, luego de que muchos trabajadores se vieron obligados a abordar unas coasters para retirarse.

En un primer momento, se informó que el 2 de noviembre arribaría a la zona una comisión del Gobierno para establecer una mesa de diálogo con los comuneros y representantes de las mineras. Sin embargo, esto se pospuso para el 11 de este mes.

La mina Apumayo fue incendiada por comuneros el último viernes. Breapampa también sufrió daños por fuego y pedradas.

En un video al que accedió este Diario, filmado en las inmediaciones de Breapampa, se escucha a varios comuneros señalar que si el Gobierno no dialoga con ellos, dejarán el campamento de Breapampa convertido en cenizas. “Haremos cenizas a esa mina maldita que nos está envenenando”, se escucha.

SAMI denunció al alcalde, así como al presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas, Julio Guillermo Gutiérrez, y al representante del Comité de Lucha Central, Che Bernaola Torres, entre otros dirigentes, por presuntamente causar desmanes y actos violentos en el paro antiminero.

La mina Apumayo (en la foto) fue incendiada por comuneros el último viernes. Breapampa también sufrió daños por fuego y pedradas. Manifestantes incendiaron incluso un vehículo al interior de las instalaciones de Apumayo. Módulos donde descansan los trabajadores de la mina sufrieron daños durante la toma de las instalaciones. Las ventanas terminaron rotas. En la foto se observa el interior de uno de los módulos completamente destrozado. Manifestantes lanzaron piedras a los dormitorios de los trabajadores. En la imagen se ve que rocas fueron de tamaño considerable.

Niega acusaciones

Consultado por este Diario, el alcalde Geldres negó que hubiese participado de forma activa en manifestaciones y ataques contra Breapampa. Por el contrario, indicó que el día en que un grupo de comuneros ingresó a la mina operada por SAMI, él se encontraba en su pueblo natal y que acudió solo para apaciguar a la población.

“Llegué a pedido de una funcionaria del Ministerio del Interior y de la propia empresa, pero ya un grupo estaba dentro, intentando incendiar volquetes, y otro tirando piedras. Solicité a los de seguridad que nos permitieran entrar para poder evacuar a los manifestantes. Ellos me abrieron, no ingresé de manera violenta”, señaló.

El alcalde Geldres emitió el día de ayer un comunicado donde niega las acusaciones en su contra y señala que hay una campaña de desprestigio en su contra.

“Nuestra actuación frente a las protestas era preservar el carácter pacífico de los reclamos socioambientales junto a los alcaldes de Puyusca, Incuyo y Pararca”, remarcó.

Agregó que entabló un diálogo directo con los representantes de la minera, en el que les hizo saber su posición y la de los manifestantes, que es el retiro del personal de planta y administrativo. De lo contrario, dijo que no podía garantizar su integridad física. “Nosotros no vamos a permitir la actividad extractiva en cabecera de cuenca porque mata la biodiversidad, daña el ecosistema”, puntualizó.

Paro antiminero El paro de la semana pasada causó enfrentamientos en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Los comuneros dicen que las cabeceras de cuenca sufren una continua contaminación por las empresas mineras. Manifestantes habían restringido el tránsito vehicular en los distritos de Coracora, Chaviña, Sancos y Puyusca. Hasta las zonas de conflicto se movilizaron contingentes policiales para tratar de resguardar el orden. En Breapampa, los comuneros exigían que los trabajadores de la mina se retiraran del lugar. El alcalde (en la imagen quien tiene casaca roja y gorra) señala ante los comuneros que la minería no ha generado desarrollo.