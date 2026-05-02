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Bus de la empresa Palomino se volcó tras despistarse rumbo a Andahuaylas. (Foto: @SoyNoticias)
Bus de la empresa Palomino se volcó tras despistarse rumbo a Andahuaylas. (Foto: @SoyNoticias)
Por Redacción EC

Un bus de transporte interprovincial se salió de control y se volcó a un lado de la carretera en su ruta de Andahuaylas a Lima, dejando como saldo al menos un muerto y decenas de heridos.

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