Un bus de transporte interprovincial se salió de control y se volcó a un lado de la carretera en su ruta de Andahuaylas a Lima, dejando como saldo al menos un muerto y decenas de heridos.

El incidente ocurrió a las primeras horas del sábado 2 de mayo, cuando los bomberos fueron notificados de un incidente en la carretera Negromayo-Coracora-Ayacucho a la altura del sector de Negromayo.

Se trataba de un bus de la empresa Palomino que se dirigía a Lima y que se volcó en el distrito de Puquio, provincia Lucanas, Ayacucho.

Según información compartida por redes sociales, al menos una persona falleció y el resto fueron trasladados al hospital de Chalhuanca-Aymaraes-Apurímac.