Las fuertes lluvias en la selva peruana causaron que en la región Ayacucho se desboradara el río Sankirhuato que destruyó todo a su paso como transporte, viviendas y servicios básicos, en la localidad Las Palmeras, distrito de Ayna, provincia La Mar.

El COEN Indeci indicó a través de sus redes sociales que la municipalidad distrital, con apoyo de maquinaria pesada, realiza los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía urbana afectada.

En imágenes en redes sociales de los pobladores como el lodo y piedras han tapado autos y viviendas. También, durante el evento, decenas de personas quedaron atrapados dentro de sus casas y algunos cuando transitaban. Algunas están desaparecidas.

El Cuerpo General de Bomberos, brigadistas de Defensa Civil y agentes de Serenazgo iniciaron labores de rescate.

En tanto, las autoridades locales y brigadas del Gobierno Regional de Ayacucho realizan la evaluación de daños en la zona urbana, aunque todavía no se ha determinado cuántas viviendas resultaron afectadas.

Lluvias en la selva

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y sur del país, fenómeno que incluye zonas de la región Ayacucho, especialmente en las provincias de Huanta y La Mar.

Según el organismo, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, con acumulados cercanos a los 60 milímetros por día.

Para los próximos días, el Senamhi informa que, desde el sábado 7 al lunes 9 de marzo, en su aviso Aviso N°077, indica la presencia de lluvias, de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.