- Piura: cuatro integrantes de una familia fallecen tras choque entre camioneta y bus
- Machupicchu: inicia la venta de boletos de ingreso al Camino Inka y Llaqta Inka para 2026
A cuatro días del inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025, las principales obras deportivas que debían recibir a los atletas aún no están concluidas. El Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en el complejo deportivo Venezuela y considerado uno de los proyectos emblemáticos de la organización, solo alcanza un 18 % de avance, según verificaciones realizadas en el lugar. El proyecto debía ejecutarse desde 2023; sin embargo, comenzó recién a fines de 2024 y cuenta con un plazo de 540 días, lo que vuelve imposible su entrega para el evento.
LEE: Proyecto ayacuchano fomenta la lectura y fortalece la autoestima de los escolares
De las 40 disciplinas planificadas inicialmente para desarrollarse en Ayacucho, solo cuatro se realizarán en esta sede. Varias competencias fueron trasladadas al recinto ferial de Canaán, adaptado de manera temporal para recibir deportes como kickboxing y básquetbol. Otros escenarios deportivos, como el Estadio Las Américas, en el distrito de San Juan Bautista, también siguen inconclusos y sin entrega oficial.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho informó que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la ceremonia de inauguración prevista para el sábado 22 de noviembre, lo que genera preocupación y molestia entre la población local. A ello se suma la investigación de la Contraloría General de la República por la entrega de S/ 92 millones al consorcio Pérgola, responsable de la obra principal, en un caso donde figuran 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.
La llama bolivariana ya está en territorio peruano
Mientras persisten las dudas sobre los avances de infraestructura, la llama bolivariana llegó este domingo 16 de noviembre al Perú como parte del cronograma oficial de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El presidente de la República, José Jerí, recibió la linterna de manos del titular del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Acompañado por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, Jerí trasladó la linterna hacia los exteriores del terminal aéreo, donde se encontró con la selección peruana de fútbol femenino. Desde Lima, la llama iniciará un recorrido de 3,500 kilómetros por diversas ciudades como Chiclayo, Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Paracas y Ayacucho, con la participación de más de 100 relevistas.
MÁS: La historia de ‘Tío Winner’: el influencer de Trujillo atacado a tiros y que organiza pichangas con Gerald Oropeza
El trayecto culminará el 22 de noviembre con el encendido del pebetero en el Real Felipe, antes de continuar hacia Paracas y finalmente Ayacucho para la segunda ceremonia inaugural. En el acto protocolar estuvieron presentes autoridades como el canciller Hugo de Zela, el ministro de Educación Jorge Figueroa, el presidente de Odebo Blatazar Medina, representantes de LAP y el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Atención moteros! MTC anuncia nuevas placas con chip para motos: conoce su diseño y desde cuándo será obligatorio su cambio
- Trujillo: Atacan a tiros a influencer ‘Tío Winner’ y uno de sus acompañantes fallece
- Senamhi alerta incremento de temperatura y radiación UV en la sierra centro y sur
- MTC intervendrá más de 6,900 km de vías en 12 regiones para fortalecer la integración territorial
- DANA “Paqari” generará nieve, lluvias y descenso de temperaturas en la sierra centro y sur del 17 al 19 de noviembre
Contenido sugerido
Contenido GEC