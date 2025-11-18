Infraestructura deportiva inconclusa eleva dudas sobre Juegos Bolivarianos 2025. (Foto: Captura/Canal N)
Infraestructura deportiva inconclusa eleva dudas sobre Juegos Bolivarianos 2025. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC

A cuatro días del inicio de los , las principales obras deportivas que debían recibir a los atletas aún no están concluidas. El Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en el complejo deportivo Venezuela y considerado uno de los proyectos emblemáticos de la organización, solo alcanza un 18 % de avance, según verificaciones realizadas en el lugar. El proyecto debía ejecutarse desde 2023; sin embargo, comenzó recién a fines de 2024 y cuenta con un plazo de 540 días, lo que vuelve imposible su entrega para el evento.

De las 40 disciplinas planificadas inicialmente para desarrollarse en , solo cuatro se realizarán en esta sede. Varias competencias fueron trasladadas al recinto ferial de Canaán, adaptado de manera temporal para recibir deportes como kickboxing y básquetbol. Otros escenarios deportivos, como el Estadio Las Américas, en el distrito de San Juan Bautista, también siguen inconclusos y sin entrega oficial.

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho informó que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la ceremonia de inauguración prevista para el sábado 22 de noviembre, lo que genera preocupación y molestia entre la población local. A ello se suma la investigación de la por la entrega de S/ 92 millones al consorcio Pérgola, responsable de la obra principal, en un caso donde figuran 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.

Sedes deportivas de Ayacucho no estarán listas para los Bolivarianos. (Foto: Captura/Canal N)

La llama bolivariana ya está en territorio peruano

Mientras persisten las dudas sobre los avances de infraestructura, como parte del cronograma oficial de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El presidente de la República, José Jerí, recibió la linterna de manos del titular del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Presidente de la República da la bienvenida a la llama Bolivariana al Perú. (Foto: Presidencia)

Acompañado por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, Jerí trasladó la linterna hacia los exteriores del terminal aéreo, donde se encontró con la selección peruana de fútbol femenino. Desde Lima, la llama iniciará un recorrido de 3,500 kilómetros por diversas ciudades como Chiclayo, Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Paracas y Ayacucho, con la participación de más de 100 relevistas.

El trayecto culminará , antes de continuar hacia Paracas y finalmente Ayacucho para la segunda ceremonia inaugural. En el acto protocolar estuvieron presentes autoridades como el canciller Hugo de Zela, el ministro de Educación Jorge Figueroa, el presidente de Odebo Blatazar Medina, representantes de LAP y el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

