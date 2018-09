La Policía Nacional dio a conocer en qué alimentos se halló el plaguicida que causó la emergencia de la noche del lunes 6 de agosto en el distrito de San José de Ushua, en la provincia de Páucar del Sara Sara, región Ayacucho, donde 9 personas murieron y 103 resultaron afectadas por una intoxicación masiva.

A inicios de setiembre, el fiscal adjunto provincial Jhonny Romero Quispe, de la Fiscalía Provincial Penal de la provincia de Páucar del Sara Sara, había confirmado que el análisis realizado a los órganos de los nueve fallecidos arrojó positivo a organofosforados (plaguicidas) que se emplean para la agricultura.

Las investigaciones realizadas tras la muerte de Dennis Dionisio Rubio Aybar (35), Martha María Cucho Guardia (23), Adalberto Tamariz Chauca (75), Teófila Quispe Villegas (81), Marisol Viviana Cucho Baca (27), Hermelinda Rosa Cucho Cahuana (29), Lourdes Aurelia Baca Oyardo (61), Maximiliano Villagómez Elliott (76) y una menor de 13 años, y la intoxicación masiva de 103 personas, se dio a consecuencia de la ingesta, vía oral, de plaguicida carbámico, informó también la Policía Nacional.

-Emergencia durante cena-



El 4 y 5 de agosto, el cadáver de Víctor Santos Cucho Atucsa (61) fue velado en su domicilio y sepultado la tarde del 6 de agosto en el cementerio comunal de San José de Ushua, donde las 150 personas que acudieron departieron con cerveza.

Luego, los asistentes fueron invitados a la vivienda del fallecido para compartir una cena ofrecida por los deudos. Ahí se sirvió caldo de mote con carne de res y asado de res con arroz y papa. Para la preparación se usó ajo molido, salsa de cebolla, ají panca y otros condimentos que sirvieron para macerar la carne desde un día antes.

Esa tarde, a las 6:30 p.m., los nueve fallecidos presentaron convulsiones, vómitos y dolor de cabeza, dolor de abdomen, estados incoherentes, sequedad en la garganta, sudoraciones y salivación excesiva. Aunque fueron trasladados al centro de salud de Oyolo y al hospital de Apoyo de Pausa, fallecieron en el camino.



La Policía Nacional concluyó que el caldo de mote con mondongo fue contaminado con plaguicidas carbámicos, pero no se ha determinado que los ingredientes usados sean la causa de ello. Una de las hipótesis es que la contaminación se produjo a través de otro medio, como el uso de recipientes, frascos, ollas, utensilios u otros que podrían haberse impregnado con algún químico de uso doméstico y/o agrícola. Sin embargo, no se pudo tomar muestra de los utensilios porque fueron desinfectados e incinerados. Debido a esto, no se ha podido determinar cómo se contaminaron los alimentos, si fue por descuido o negligencia. El lugar de los hechos también fue desinfectado.

También dio resultado positivo para plaguicida organofosforado los análisis al asado de res y restos de comida de asado. Por lo tanto, la mayor parte de los alimentos preparados también estuvieron contaminados por la sustancia química.

En la vivienda del occiso se encontraron productos de consumo humano almacenados en costales y ubicados en el mismo lugar donde habían productos químicos de fumigación para la agricultura (Tifon 2.5, herbostato, destructor, glito x y parathion), así como plaguicidas de uso doméstico y una mochila fumigadora.

La muerte de las 9 personas habría devenido como consecuencia de una inadecuada e indebida manipulación de las sustancias tóxicas: plaguicidas carbámicos: raticida y organofosforados: Parathion 500.

Se supo que Cucho Atucsa se dedicaba a la agricultura y también preparaba sus plaguicidas, utilizando para ello utensilios, ollas y recipientes del hogar.

-Hechos preliminares-



Los incidentes por intoxicación en San José de Ushua empezaron a reportarse el 25 de julio, cuando Luis Figueroa Aquino (23), junto a su abuela Domitila María Canales de Figueroa (76), llegaron al mencionado distrito y se instalaron en la vivienda de su familiar Víctor Santos Cucho Atucsa.

Días después, el 2 de agosto, Figueroa Aquino almorzó en el inmueble y salió con su abuela hacia el sector de Pampachacra para participar en una fiesta costumbrista. A las 12:40 p.m. de ese día, el joven de 23 años sufrió convulsiones, eliminación de secreción espumosa por la nariz y boca, dificultad para respirar, temblor en pies y manos, por lo que fue auxiliado en el Hospital Oyolo y posteriormente trasladado hacia el Hospital de apoyo Pausa. Falleció durante el viaje debido a un accidente cerebro vascular agudo.

Dos días después, el 4 de agosto, Víctor Santos Cucho Atucsa, el abuelo del joven fallecido, ingirió en su vivienda una caldo de gallina antes de salir hacia un ritual costumbrista de pago al agua en Puquiura junto a otros familiares.

Cuando se encontraban en el sector de Molca, a media hora de distancia de su vivienda, el anciano tuvo como síntomas la pérdida de conciencia, expulsión de saliva por la boca, sudoración y temblor del cuerpo, por lo que fue trasladado al puesto de salud de San José de Ushua y luego transferido hacia el centro de salud de Oyolo, donde llegó sin vida.

De acuerdo con el Certificado de Defunción, la causa de su muerte fue accidente vascular encefálico agudo, infarto agudo de miocardio, enfermedad cardíaca, envenenamiento por y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas no especificados, envenenamiento por metales pesados y envenenamiento por organofosforados. Sin embargo, no se realizó la necropsia de ley.

