Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 8:30 p. m. de este lunes 26 de octubre en la provincia de Páucar del Sara Sara, región Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Páucar del Sara Sara.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el epicentro del temblor se localizó a 21 kilómetros al noroeste de Lampa, en la provincia de Páucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho.

El movimiento ocurrió exactamente a las 8:30:46 de la noche, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0754. Las coordenadas geográficas registradas fueron latitud -15.02 y longitud -73.45, con una profundidad de 14 kilómetros.

El IGP reportó una intensidad de III-IV en Lampa. Este nivel corresponde a un movimiento perceptible para las personas, que puede generar vibraciones en objetos y dependerá de las características de las edificaciones.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0754 Fecha y Hora Local: 26/10/2026,20:30:46 Magnitud: 3.5 Profundidad: 14 km Latitud: -15.02 Longitud: -73.45 Intensidad: II-III Lampa Referencia: 21 km al NO de Lampa, Paucar del Sara Sara - Ayacucho https://t.co/ueL8Uetxho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 27, 2026

La magnitud mide la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad describe sus efectos y cómo se percibe en un lugar determinado. Por ello, un mismo movimiento telúrico puede presentar diferentes niveles de intensidad según la ubicación.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las recomendaciones de seguridad incluyen mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en una zona segura previamente identificada.

También es importante contar con un plan familiar de emergencia, reconocer las rutas de evacuación y tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales.

Las autoridades recomiendan informarse a través de los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, se debe evitar compartir reportes no confirmados para no generar alarma.