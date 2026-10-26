Un sismo de magnitud 3.5 se sintió la noche de este lunes 26 de octubre en Ayacucho. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 3.5 se sintió la noche de este lunes 26 de octubre en Ayacucho. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 8:30 p. m. de este lunes 26 de octubre en la provincia de Páucar del Sara Sara, región Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Páucar del Sara Sara.

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