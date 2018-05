Desde la ciudad de Ayacucho, Arlette Contreras alzó su voz y manifestó su inconformidad por la realidad que miles de mujeres padecen en el Perú. Con un video de Facebook decidió difundir un potente mensaje exigiendo acciones concretas a las autoridades y unidad al país.

"Aquí estoy, con toda la fuerza que tengo para continuar exigiendo justicia; pero no venceremos la violencia contra las mujeres si seguimos esperando que cada sobreviviente que sufrió violencia luche sola", dice la descripción que acompaña al clip en Facebook.

Contreras empezó hablando de su caso y de la denuncia interpuesta por la defensa de Adriano Pozo Arias, su agresor. Como se recuerda en las imágenes de Facebook, Pozo es el mismo hombre que la arrastró desnuda en un hostal en julio de 2015.

"Hago un llamado en representación de todas las mujeres del Perú, a apoyarnos, a no perder de vista todos los casos que tenemos en nuestro país. Solo estando unidos vamos a poder lograr cambios en nuestra sociedad", señaló Contreras en el clip que difundió por Facebook.

La justicia no ha fallado a su favor, según cuenta en el video de Facebook. Relató que Pozo ha revertido el caso y ahora la demanda a pesar de las imágenes que lo implican como agresor. "Lo que me sucede, le sucede a millones de mujeres en nuestro país. No solamente son violentadas, sino también son denunciadas, sino también son culpabilizadas, sino también son desprestigiadas (...) esta sociedad no solamente es machista, sino es indolente e injusta, porque quienes están investidos de poder para decidir y tomar acciones no lo hacen", enfatiza Contreras y hace un llamado a cerrar filas contra la violencia hacia la mujer.