La Fuerza Aérea del Perú (FAP) negó las versiones en redes sociales que señalaban que el piloto fallecido en un reciente accidente aéreo registrado en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), haya sido el encargado de pilotar la aeronave que trasladó al papa León XIV durante su visita oficial.

Para El Comercio, la entidad aclaró la situación del capitán FAP Bruno Rivas Zegarra entorno a esta información.

De acuerdo con los registros de la institución armada, el oficial “estuvo inmerso en la llegada de su santidad”, cumpliendo labores de apoyo en el marco de los protocolos de transporte y cobertura del pontífice, aunque sin haber tenido a su cargo el pilotaje principal del vuelo papal.

Papa León XIV sorprendió durante su vuelo a Santa Cruz de Succhabamba: conversó con la tripulación y conoció la cabina. Foto: FAP

¿Quiénes fallecieron en el accidente en el Vraem?

Entre los fallecidos figuran el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra y los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera, así como los suboficiales de segunda Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme. También perdieron la vida los suboficiales del Ejército Segundo Pereira Huayambe, Carlos Huanilo Santamaria y Crisólogo Contreras Huamán.

Accidente

Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un accidente este 27 de noviembre mientras cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en la región de Ayacucho. El hecho se produjo en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El siniestro fue confirmado mediante el Comunicado Oficial N° 004-2026-CEVRAEM, emitido por el Comando Especial Vraem. Información preliminar sitúa la ubicación del impacto en la zona de Canayre, provincia de Huanta, e indica que la unidad correspondería a un helicóptero modelo Mi-17.

Las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los nueve efectivos militares que se encontraban a bordo, según informó el Comando Especial VRAEM mediante el Comunicado Oficial N.° 005-2026-CE VRAEM, emitido este viernes 27 de noviembre.

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