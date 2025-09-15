La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho llevará a juicio a los trabajadores de la empresa de transporte Espinoza, acusados de discriminar y abandonar en la carretera a un adulto mayor de 71 años, quechuahablante, por practicar el chacchado de hoja de coca, una tradición ancestral reconocida oficialmente como patrimonio cultural inmaterial.

El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2024 en la vía Libertadores, cuando el pasajero viajaba hacia Lima. Durante el trayecto, el terramozo Brechman Choque lo increpó por masticar coca, y minutos después, el conductor Luis Pareja detuvo el vehículo para obligarlo a descender con parte de sus pertenencias. El hombre quedó varado de noche, bajo la lluvia y sin resguardo, hasta que fue auxiliado al amanecer por vecinos y personal municipal.

La fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo sostuvo que este acto constituyó “una exclusión discriminatoria motivada por su identidad cultural y una grave exposición al peligro, ya que los imputados tenían la obligación de garantizar su traslado seguro hasta el destino”.

Con el auto de enjuiciamiento, el caso ingresa a la etapa de juicio oral, donde se evaluarán las pruebas presentadas y se determinarán las responsabilidades penales de los acusados. Para el Ministerio Público, el proceso marca un precedente importante en la defensa de los derechos humanos, la interculturalidad y la protección de los adultos mayores en el Perú.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.