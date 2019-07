Franz Quispe, la promesa de la guitarra ayacuchana | VIDEOS

“Mi padre me preguntó qué prefería tocar y le respondí: huaynos. ‘El huayno lo conoces, las letras, la música, la danza; mientras lo otro lo has aprendido de memoria’, me dijo. Esto me sirvió mucho como una base importante para tener mayor celo en aprender la versión original y respetarla”, contó años atrás en una entrevista el maestro de la guitarra ayacuchana Raúl García Zárate, fallecido hace menos de dos años, en octubre del 2017.

Pocos días atrás, el 15 de junio, se celebró el Día de la Música Andina y una de las figuras recordadas fue García Zárate. En Ayacucho, donde nació, recibió numerosos homenajes. Sin embargo, aunque muchos aseguran ser sus discípulos, hay uno a quien el propio guitarrista señaló como su sucesor. Se llama Franz Quispe Mejía, tiene solo 16 años y ya es considerado una promesa musical.

Sus historias son similares, además. Al igual que García Zárate, Franz tenía solo 8 años cuando comenzó a tocar guitarra. Ambos habían aprendido a entender esta música en las reuniones familiares en Huamanga, y cada uno en contextos distintos: García Zárate en épocas de pobreza extrema, caldo de cultivo para la aparición de ideologías extremistas como la de Sendero Luminoso; Franz, en cambio, se interesó por el folclore ayacuchano en tiempos en los que su generación está más orientada al rock, al pop, a los ritmos modernos.

Además, en ambos casos sus padres fueron quienes más los impulsaron para conseguir instrumentos, profesores y, sobre todo, las melodías.

En el 2014, Franz por fin pudo conocer a García Zárate, aunque lo que ocurrió fue inesperado. Fue durante un homenaje al destacado músico, y en el evento participaron varios músicos de diversas edades. A su turno, Franz interpretó dos himnos de la música andina, “Adiós, pueblo de Ayacucho” y “Valicha”. Cuando terminó, luego de los aplausos y los flashes, el propio García Zárate se acercó a él. “Felicitaciones, tú vas a ser una estrella. Tú me vas a reemplazar. Estás tocando perfectamente”, le dijo.

“Fue el mejor momento de mi vida artística”, cuenta Franz. Su primera producción, bajo el nombre de ‘Tributo a Raúl García Zárate’, fue lanzada en setiembre del 2017, pocas semanas antes de la muerte del célebre músico ayacuchano. Su recuerdo está asegurado.

