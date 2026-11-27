Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un accidente este 27 de noviembre mientras cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en la región de Ayacucho. El hecho se produjo en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El siniestro fue confirmado mediante el Comunicado Oficial N° 004-2026-CEVRAEM, emitido por el Comando Especial Vraem. Información preliminar sitúa la ubicación del impacto en la zona de Canayre, provincia de Huanta, e indica que la unidad correspondería a un helicóptero modelo Mi-17.

Ante la emergencia declarada en el sector, el mando militar dispuso la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y rescate (SAR). Las unidades asignadas ejecutan labores operativas orientadas a localizar la aeronave siniestrada y establecer el estado de los ocupantes a bordo.

Comunicado del Comando Especial Vraem confirma accidente de helicóptero.

Hasta la emisión del comunicado oficial, las autoridades militares no han precisado el número exacto de efectivos desplazados en la unidad ni las causas que originaron la falla. Del mismo modo, aunque reportes preliminares señalan la existencia de posibles heridos, dicha información aún no ha sido confirmada por los canales oficiales.

El accidente se registró cinco días después de la entrada en vigencia de una prórroga al estado de emergencia decretado en la macrorregión. Mediante el Decreto Supremo Nº 152-2026-PCM, publicado el 20 de noviembre, el Poder Ejecutivo extendió la medida por 60 días calendario en 12 distritos y ocho centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.

La normativa vigente mantiene la responsabilidad del control del orden interno en manos de las Fuerzas Armadas, con el respaldo operativo de la Policía Nacional del Perú. El despliegue de las fuerzas del orden se desarrolla en el marco de operaciones contra remanentes terroristas y el narcotráfico, resguardando además el eje energético del gas de Camisea que se extiende hasta el distrito de Anco.