Intoxicación en Ayacucho: necropsia concluyó y cuerpos serán entregados a familiares

Dos días después de la emergencia por intoxicación masiva que ocurrió en el distrito ayacuchano de San José de Ushua, en la provincia de Páucar del Sara Sara, este miércoles autoridades regionales, de salud y representantes del Ministerio Público ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre los primeros avances en la investigación del caso.

La necropsia practicada a los nueve cadáveres empezó esta mañana y terminó en horas de la tarde. Tras estos exámenes, los cuerpos serán entregados a los familiares de las víctimas, informó la fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

El Ministerio Público agregó que las muestras de los tejidos serán remitidas en las próximas horas al Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Instituto de Medicina Legal, en Lima, para los análisis.

El director regional de Salud de Ayacucho, John Tinco Bautista, dijo que aunque la emergencia está controlada, habría secuelas en la salud mental de la población.

Todavía se conocen las causas de la intoxicación, pero el Instituto de Salud del Niño (INS) informó que los menores referidos desde Ayacucho al centro de atención en San Borja sufrieron una intoxicación. "Queremos saber cuál fue la causa exacta de esta intoxicación. Ya lo ha confirmado la doctora del INS, que los exámenes de orina y sangre de los dos niños que llegaron han arrojado, evidentemente, que es una intoxicación con organofosforados, pero queremos saber cuál fue el tóxico", declaró a la prensa Tinco Bautista.

Sobre el estado de los pacientes que siguen hospitalizados, Rosa Canto, jefa de la Red de Salud de Cora Cora, dijo que hasta el momento son 11 los pacientes referidos tanto a hospitales de Lima como de Arequipa.

En el Hospital de Apoyo de Pausa aún hay 20 pacientes internados de los 66 atendidos en esta área, dijo Canto. En el área de Urgencias se atendieron a 23 personas. En horas de la mañana, el director del hospital, Víctor Dongo, informó que en total 107 personas afectadas por la intoxicación ingresaron al nosocomio para ser atendidas. No se ha especificado si todos ellos participaron en el velorio.

La jefa de la Red explicó que todos los fallecidos presentaron los primeros síntomas en un lapso de 1 hora - 1 hora y media. "Todos presentaron náuseas, vómitos, secreciones en boca, nariz. 8 de los 9 que murieron en el acto fue debido un paro cardio respiratorio. Hubo uno que se intentó salvar, que estaba siendo trasladado al hospital de Pausa", mencionó.

-Casos anteriores-



Hoy se informó que dos personas habrían fallecido días previos a esta emergencia con síntomas similares a los que presentaron los nueve muertos.

Según explicó Rosa Canto, hace 4 días falleció un paciente de 24 años, identificado como Luis Figueroa Aquino, con cuadro clínico similar a los ingresados el lunes. "El médico de Oyolo dijo que fue brusco, en menos de una hora que el paciente se desvaneció y también tuvo un cuadro cardio respiratorio. Se hizo la necropsia y estamos a la espera del último resultado del laboratorio", declaró este miércoles.

Por su parte, el fiscal Yony Romero Quispe, de la Fiscalía Provincial Penal de Paucar del Sara Sara, quien dirige las diligencias en la investigación del caso, informó que el jueves 2 de agosto llamaron a personal de la fiscalía para informarles sobre la muerte del joven de 24 años.

Un día después, realizaron las diligencias e informaron que el joven había llegado de visita a San José de Ushua de visita desde la ciudad de Arequipa. "El 2 de agosto, él compró una gaseosa en San José de Ushua a las 11 de la mañana. Regresó al lugar donde estaba hospedado, salió y se encuentra con su abuela y dos familiares más, y parten hacia Pampachacra", relató el fiscal.

Dijo que durante el viaje él bebió la gaseosa solo, sin invitar a los familiares que viajaban con él. "El joven llega al lugar y se siente mal, empieza a convulsionar. Le dijo a su abuela que no veía bien. El médico acude, lo medica y lo llevan hacia Pausa, pero en el camino falleció. Se le hizo la necropsia, se extrajeron las muestras y el sábado llevaron las muestras a Puquio, para ser mandadas a Lima, y los resultados estarán listos en unos meses", precisó Romero Quispe.

Finalmente, respecto a la muerte de Víctor Santos Cucho Atucsa, el hombre de 61 años en cuyo velorio se intoxicaron los asistentes, presentaba previamente una historia clínica y sufría de presión alta. "El médico nos informó que el fallecimiento fue por infarto al miocardio", dijo el fiscal.

El fiscal informó que Cucho Atucsa fue quien hospedó en su casa al joven procedente de Arequipa.

-El testimonio de la hija de Cucho Atucsa-



El último lunes, luego del entierro de Víctor Santos Cucho Atucsa, los invitados se reunieron en la casa del difunto para el tradicional compartir de comida.

Pese a que era un velorio, había cierta alegría entre los asistentes porque los 5 hijos de Cucho Atucsa se habían reunido después de tiempo con otros parientes.

Aunque el fiscal indicó que Cucho Atucsa falleció por un infarto al miocardio, Roxana Cucho Chahuana, su hija, manifestó a El Comercio que fue por una complicación en el apéndice.

El agricultor, que también sufría de presión alta, era querido en el pueblo, por eso la familia mandó a preparar 300 platos de caldo y seco de res, sin presagiar que ese alimento generaría la intoxicación que cobró la vida de 9 personas.

Los asistentes habían participaron durante cinco horas en la misa y la peregrinación al cementerio. Entre el licor que compartieron y la música, los deudos comenzaron a repartir la comida. Terminaron con el caldo y cuando se disponían a dar el seco de res, la hija mayor del difunto comenzó a sacudirse en medio de las personas, luego siguió su hermana y, minutos después, una vecina.

"Salimos a la calle y de pronto todos estábamos convulsionando. Parecía que había caído una maldición sobre nosotros. Mi cabeza se nubló y empecé a sentir calambres en los pies. Luego estaba botando espuma por la boca y vomité la comida. Estaba en shock, oriné en mi ropa, quizá por eso me salvé", contó Roxana Cucho Chahuana a este Diario.

Como si fuera una película de terror, las mujeres, los ancianos y los niños temblaban bruscamente botando espuma por la boca. El único médico del pueblo, que también estaba en el entierro, no se dio abasto. El alcalde del distrito, Iván Villagomez Llamoca, también invitado, gestionó tres camiones para el traslado de los afectados al establecimiento de salud más cercano, a unos 20 minutos de viaje.

Cuando llegaron al Centro de Salud de Oyolo, este se desbordó. No había personal para atender a las casi 50 personas que llegaron. Con ayuda de una ambulancia de localidades cercanas, trasladaron a los más graves al hospital de Hospital de Apoyo de Pausa, capital de la provincia. La gente iba muriendo de a pocos. Al lugar se trasladaron médicos de Cora Cora y de la ciudad de Huamanga para estabilizarlos. Y aun así era insuficiente.

Roxana Cucho apenas recuerda como llegó en helicóptero hasta Arequipa. Ahora está en el área de Observación del Hospital Goyeneche y no ha probado comida desde el incidente. No tiene familia en Arequipa y sus documentos, junto a su dinero y celular, los perdió en el trajín de la evacuación.

No sabe cómo está su familia en Ayacucho y le preocupa no estar en el velorio de sus hermanas acompañando a su madre. La sobreviviente pidió a las autoridades investigar a profundidad el caso. Ella no cree que se trate de una casual contaminación de la comida.

Roxana espera recuperarse pronto para ir a Ica, donde están sus dos hijos que no asistieron al entierro de su abuelo.

*Con información de Zenaida Condori.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe