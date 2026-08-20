Así se ven las calles de Coracora tras el fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves 20 de agosto. ( Foto. Captura de video / Canal N)
Así se ven las calles de Coracora tras el fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves 20 de agosto. ( Foto. Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró aproximadamente a la 1 p.m. de este jueves 20 de agosto en Coracora, provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho. Tras el fuerte movimiento telúrico han salido videos desde el lugar del epicentro que muestran la situación actual de la ciudad.

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