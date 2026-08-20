Un terremoto de magnitud 7,2 se registró aproximadamente a la 1 p.m. de este jueves 20 de agosto en Coracora, provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho. Tras el fuerte movimiento telúrico han salido videos desde el lugar del epicentro que muestran la situación actual de la ciudad.

A través de un video registrado por Parinachochas Radio TV, se muestran imágenes desde el lugar en que ocurrió el movimiento. Según se puede apreciar, varias personas salieron de sus domicilios a la espera de recibir más información tras el susto.

“Nos ha sorprendido. Hay que estar siempre presentes, entonces... acaba de suscitarse un movimiento sísmico aquí en nuestra ciudad de Coracora a la 1 de la tarde.... Bueno, en estos momentos está pasando un temblor, felizmente ya calmó, gracias a Dios, pero ha sido de regular intensidad”, comentó el corresponsal del citado medio.

Así se ven las calles de Coracora tras el fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves 20 de agosto. ( Foto. Captura de video / Canal N)

También informó que el movimiento fue percibido directamente en la ciudad de Coracora y pidió mantener la calma mientras se determinaba la ubicación exacta del epicentro. “Hubo un movimiento telúrico aquí en la ciudad de Coracora y muchos vecinos han podido salir de sus domicilios… Bueno, hay muchas personas que han salido, algunos se han tratado de parar. Hace segundos que ha pasado este movimiento sísmico aquí en nuestra ciudad de Coracora”, precisó.

En otras imágenes compartidos por Canal N se muestran deslizamientos de tierra y piedras de las partes altas ubicados alrededor de Coracora, según habían sido considerados previamente por el ingeniero Hernando Tavera, del Instituto Geofísico del Perú.

Sismo de 7.2 en Ayacucho

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, el temblor ocurrió este jueves 20 de agosto de 2026 a las 13:00:16 horas. El punto de origen del evento telúrico se ubicó exactamente a 35 kilómetros al norte de Coracora.

Así se ven las calles de Coracora tras el fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves 20 de agosto. ( Foto. Captura de video / Canal N)

El sismo registró una profundidad de 108 kilómetros y coordenadas geográficas de latitud -14.70 y longitud -73.78. Además, el organismo estatal reportó que el movimiento alcanzó una intensidad de nivel tres a cuatro en la escala de Mercalli modificada en Coracora.