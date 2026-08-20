Terremoto en Ayacucho EN VIVO: últimas noticias y reportes tras sismo en Coracora
14:31
- Reyes Anampa exhortó a activar los niveles de ayuda debido a que los inmuebles locales al norte de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolos susceptibles ante la emergencia. El burgomaestre expresó su expectativa de que no se reporten pérdidas de vidas humanas en la zona afectada. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ )
14:30
- Alcalde de Parinacochas pide apoyo nacional y regional tras sismo
- El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa , solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales tras registrarse un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho.
14:15
- Además; detalló que se sintió moderado en las jurisdicciones de Ica y Pisco. Mientras tanto, el movimiento telúrico fue percibido leve en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en el departamento de Apurímac ; así también, en los distritos de Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga en el departamento de Moquegua .
14:12
- El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó, tras recibir reportes de autoridades locales, que el sismo fue percibido fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho de la provincia de Parinacochas (Ayacucho); así como, en el distrito de Nazca (Ica).
14:00
- Detalló que el evento telúrico fue sentido en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay , así como en Lima . “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, indicó el titular del IGP.
13:59
- El jefe del IGP, Hernando Tavera , indicó a Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”.
13:59
- De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III - IV en CoraCora . Además, el reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -14.70 y una longitud de -73.78.
13:58
- El evento telúrico ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora , en la provincia de Parinacochas .
13:58
Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.
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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.