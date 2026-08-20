El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho ha dejado de manera preliminar tres heridos. (Foto: Congreso)
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho ha dejado de manera preliminar tres heridos. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves 19 de agosto en la región Ayacucho ha dejado de manera preliminar tres heridos y 22 viviendas y 6 colegios afectados.

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