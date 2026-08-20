El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves 19 de agosto en la región Ayacucho ha dejado de manera preliminar tres heridos y 22 viviendas y 6 colegios afectados.

Durante la exposición de la política general de Gobierno, señaló que los heridos no presentan lesiones de gravedad y que de las casas afectadas, ocho de ellas se encuentran ubicadas en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas.

Belaunde detalló que 12 postas médicas también resultaron dañadas, razón por la cual el director de la Dirección Desconcentrada del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Ayacucho se desplazó a la zona de impacto junto con el gobernador regional.

Como se recuerda, un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

El evento telúrico ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El evento telúrico fue sentido en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III - IV en CoraCora. Horas después, a las 4:30 p.m., se reportó una réplica de magnitud 4.2 en la misma zona.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el terremoto ocasionó un corte de energía eléctrica en la provincia de Nazca, Ica, afectando a cerca de 6 mil usuarios.

Por su parte, la plataforma de monitoreo Asismet señaló que se han identificado al menos 10 réplicas de muy pequeña magnitud a través del sismógrafo ubicado en Sara Sara, precisando que “todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos”.

En tanto, en su cuenta institucional de Facebook, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó que el sismo de magnitud 7.2 no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.