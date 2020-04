La crisis sanitaria ha sacudido al mundo, pero ¿cómo nos ubicamos ante esta pandemia?, ¿somos capaces de mirar más allá de ella? En plena emergencia sanitaria declarada por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19 Jorge Pino Delgado (47) transita por los pasillos del Hospital Regional de Cusco, es la primera vez que ve un hospital sumergido en el silencio, casi en el abandono; el mundo de todos gira en torno a un enemigo invisible.

Jorge piensa en sus padres en Chumbivilcas, en su esposa e hija en Lima, en los kilómetros de distancia que no puede acortar para verlos por las medidas del Gobierno, sus pasos por el nosocomio hacen eco y los doctores advierten su presencia, algo nervioso se orienta y ubica el banco de sangre del Regional, se somete a las pruebas y evaluaciones, califica como donante voluntario.

Aquel 23 de marzo ni Jorge ni los galenos del recolector de sangre imaginarían que, hasta el martes, sería el único donante de sangre que llegaría de manera voluntaria desde que empezó la cuarentena.

Jorge evoca memorias donde se recuerda angustiado en los ambientes de un nosocomio, su tía con cáncer urgía de unidades de sangre para seguir luchando por vivir, en otra situación un primo también pasaba la misma necesidad, él sabe que en esas circunstancias de desesperación uno indudablemente hace lo que fuera por un pariente o un conocido, sin embargo, en escenarios donde las emergencias son ajenas a uno, en general, se piensa que concierne a otros solucionarlas.

Desde que empezó el estado de emergencia cada vez son menos lo voluntarios para donar sangre (Foto: Melissa Valdivia)

A lo largo de su vida Jorge Pino ha donado sangre en tres oportunidades. Su acción altruista, solidaria en tiempos de pandemia ha salvado la vida de por lo menos cuatro personas desconocidas. Para Jorge la vida es como una ruleta rusa, hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros:

“Estar en una situación de emergencia es difícil, en tanta desesperación uno no sabe dónde estirar la mano, debemos entrar en consciencia para donar sangre, pensemos en nuestras familias en las personas que nos necesitan, al próximo podemos ser nosotros” refiere.

Jorge Pino Delgado acudió de manera voluntaria a donar sangre.

El escritor Albert Camus en su obra La Peste realizó una gran aproximación al tema de la solidaridad humana. La peste es el símbolo que utiliza el autor francés como la metáfora que hace despertar en muchos sentimientos profundos de amor, de solidaridad e interés por los demás que se habían perdido por la mentalidad materialista de la población, en las situaciones de crisis sale a luz lo peor y lo mejor de cada sociedad, la peste es una representación de la actual pandemia, representa no solo una emergencia sanitaria sino un desafío moral para todos.

Para un paciente, una transfusión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, una actitud de desprendimiento tiene el poder de salvar vidas. Cusco cuenta con tres bancos de sangre a nivel de toda la región ubicados en el Hospital de Contingencia, Hospital Adolfo Guevara y en el hospital Regional, a inicios de año cuando se hablaba de una posible llegada del nuevo coronavirus, los bancos de los hospitales optaron por la racionalización en el suministro de sangre a los pacientes, el virus llegó y a mitad de marzo el gobierno optó por poner en aislamiento social a todo el país, junto a ello las donaciones sufrieron un descenso notable en los recolectores de sangre en todo el país, en Cusco el banco de sangre del Hospital Regional enfrenta la pandemia con un 75% de baja en sus donaciones.

Una unidad de sangre equivale a 450 a 500 mililitros (medio litro) de allí se puede extraer cuatro componentes sanguíneos: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, elementos esenciales para el tratamiento de mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto; pacientes con cáncer, incompatibilidad de sangre de madres y bebés; víctimas de un traumatismo por accidentes, así como intervenciones médicas y quirúrgicas avanzadas.

De una unidad de sangre se puede extraer cuatro componentes sanguíneos: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. (Foto: Melissa Valdivia)

Entre el año 2018 y 2019 el banco de sangre del nosocomio regional logró recabar 3900 unidades de sangre solo por donaciones voluntarias. En el primer trimestre del 2020 hasta antes de iniciar la cuarentena el volumen de captación del regional fue de 500 unidades de sangre, de las cuales 441 unidades se usaron en 178 pacientes, de las unidades usadas solo el 25% se logró recuperar por reposición, al banco de sangre del nosocomio cusqueño le toco enfrentar la cuarentena con 59 unidades más otros 70 adicionales en reserva para cubrir contingencias.

La transfusión de sangre en el Hospital Regional en un 50% se concentra en mujeres gestantes por hemorragias, un 25% para adultos mayores con cáncer y leucemia, otro 25% en su mayoría a niños con cáncer, leucemia, además de bebés por incompatibilidad sanguínea, condición en la que la sangre de una mujer embarazada comienza a atacar a las células sanguíneas del hijo que lleva en el vientre, y traumatismos.

Hoy en día se da prioridad a los pacientes en riesgo y se suministra lo necesario para estabilizar al paciente. Germán Salinas, tecnólogo médico del banco de sangre de dicho nosocomio junto a su colegas que no ascienden a más de cinco personas viven su propio vía crucis, día a día luchan por conseguir unidades de sangre, sacrificaron horas de servicio a fin de captar donantes durante la tarde. Salinas cuenta que la primera semana de cuarentena, se hizo la transfusión de 52 unidades de sangre a una paciente de 22 años que sufrió una hemorragia postparto, generando un desabastecimiento en las reservas, por lo que en medio de la pandemia por el coronavirus recurrieron a las medidas de contingencia, focalizaron a donantes fiables: miembros de instituciones castrenses y Policía Nacional. Solo el Ejercito los socorrió con alrededor de 30 unidades de sangre.

Miembros del Ejército Peruano acudieron al llamado ante la falta de unidades de sangre. (Foto: Melissa Valdivia)

“Estamos en una situación muy crítica, hemos disminuido la afluencia de donantes voluntarios, así como las donaciones por reposición; el personal de salud continua tratando a pacientes hospitalizados por enfermedades diferentes al coronavirus, nosotros estamos viviendo una pandemia de falta de donación, de altruismo y concientización, es una lucha constante, luchamos por nuestros pacientes, luchamos también contra el coronavirus porque estamos expuestos” refirió Salinas.

Otra estrategia que aplicó el banco de sangre fue llamar uno por uno a los pacientes que no lograron reponer la sangre meses antes, de ese grupo alrededor de 40 unidades de sangre se lograron recuperar, por otro lado se convocó a todos los trabajadores del hospital a donar sangre, de los cientos de trabajadores todo el personal del banco de sangre (cinco) más otros siete trabajadores donaron una unidad de sangre cada uno, el resto fue descartado por laborar en áreas críticas, problemas patológicos, edad, enfermedades, etc. Ante el llamado del hospital por redes sociales para inscribirse no obtuvieron resultado, sin embargo, en los últimos días solo tres autoridades de la Prefectura de Cusco se sumaron a donar sangre.

Un posible contagio en el hospital por el Covid - 19 es el principal temor de las personas, sin embargo, Germán Salinas asegura que ante la llegada del virus los procesos de evaluación al donante y posterior análisis de la sangre son rigurosos, se cumple un estricto protocolo de seguridad y cuidado con el donante, asimismo se aplica la técnica de la quimioluminiscencia, método que permite obtener resultados más precisos y con límites de detección cada vez más sensibles, es decir, esta metodología posibilita realizar el descarte y detección temprana de enfermedades, tanto crónicas como transmisibles, el Hospital Regional es el único hospital en el sur que aplica dicha técnica.

Ante la llegada del coronavirus los procesos de evaluación al donante y análisis de la sangre son más rigurosos. (Foto: Melissa Valdivia)

“Si antes teníamos un análisis exhaustivo por enfermedades silenciosas ahora con la llegada del coronavirus, hemos implementado mecanismos incluyendo la quimioluminiscencia para evaluar y tener sangre segura, el trato que tenemos con el paciente es seguro, se realiza una previa encuesta sobre la procedencia, síntomas, signos de alerta, revisión de signos vitales, se sigue varios parámetros que nos orientan a descartar, no compartimos ambientes con otra áreas críticas, hay protocolos para el cuidado y seguridad del donante” aseveró el doctor Salinas.

Una persona que desee donar debe contar entre 18 a 50 años de edad, estar en buen estado de salud y en ayunas, no proceder de zonas endémicas y tropicales en caso de mujeres no estar en gestación y lactación ni en periodo menstrual, el ciclo de donación es de cada tres meses en varones y cuatro en mujeres.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

