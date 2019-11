Un grupo de estudiantes y egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) acudirá este viernes 29 de noviembre hasta la sede del Ministerio de Educación (Minedu), en San Borja, para realizar un plantón artístico. Ellos demandan la no inclusión en el proyecto de ley para las Escuelas de Formación Artística (ESFAS) propuesto por el sector ya que afectaría su autonomía.

La tarde del último miércoles, el grupo llegó hasta la avenida Abancay y se instaló frente al Congreso de la República para formar una cadena humana que mostraba el mensaje: “¡Universidad de Bellas Artes ya!”. La manifestación restringió por cinco minutos el tránsito de vehículos.

Plantón artístico en la avenida Abancay frente al Congreso (Foto: Wendy Vega)

Tras la manifestación artística enviaron un documento dirigido al presidente Martín Vizcarra solicitando que la institución creada en 1918 no sea incluida en el proyecto de ley para ESFAS porque, según sostienen, afectaría “gravemente” la autonomía y naturaleza académica sustentada en los más de 100 años de existencia de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes.

“[…] sería pertinente y un acto de justicia que, a puertas de celebrarse el Bicentenario de la Independencia del Perú, su gobierno reconozca a la entidad emblemática del Arte Peruano, convirtiéndola en la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú”, señala el documento firmado por Luis Valdez Espinoza, director general de la ENSABAP.

Además, pidieron una reunión con el jefe de Estado en la que participaría una delegación conformada por representantes de los estudiantes, docentes, egresados y directivos de Bellas Artes.

Manifestación fue custodiada por agentes de la Policía Nacional. (Foto: Wendy Vega)

El pasado 31 de octubre, el Minedu remitió a la dirección de la ENSABAP la iniciativa denominada “Ley que regula las escuelas de educación superior artística y la carrera pública aplicable a sus docentes”, en la que se pretendería incluir a la referida institución, por lo que no aplicaría su reconocimiento como universidad.

Este documento fue evaluado en asambleas de docentes y estudiantes y culminó su revisión en una mesa de trabajo participativo entre los mencionados y directivos el pasado 20 de noviembre.

En respuesta, mediante el Oficio N°481-2019-ENSABAP-DG dirigido a la ministra de Educación, Flor Pablo, se precisa que a diferencia de las 34 Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFAS) que existen en el país la Escuela de Bellas Artes no puede ser incluida en el citado proyecto porque actualmente se encuentra encaminada a ser reconocida como la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú.

Esto, sustentado en el proyecto de ley 1044/2016-CR y mediante Oficio N°153-2018-ENSABAP-DG, presentado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, donde se informa que se levantaron las observaciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Además, el documento recuerda que el citado proyecto de ley que permanece en comisión parlamentaria es el mismo por el cual fueron reconocidas la Universidad Diego Quispe Tito y a la Universidad Nacional de Música que, según refieren, cuentan con características similares a la ENSABAP.

Bellas Artes sostiene que proyecto de ley afectaría su autonomía. (Foto: ENSABAP)

- Reconocimiento como universidad bajo Decreto de Urgencia -

Ana Lucía Romero, estudiante de la especialidad de Pintura y representante del grupo de la ENSABAP que realizará el plantón, aclaró que no están en contra del proyecto de ley del Minedu. No obstante, insistió que la norma atentaría contra la autonomía de la institución que en 2009 fue reconocida con rango universitario.

“Con cinco años tenemos nuestra autonomía. Nos movemos como universidad, pero ese proyecto que reconoció al Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Arte Diego Quispe Tito del Cusco [ahora convertidas en universidad], también Bellas Artes la tiene en la Comisión Educación y esperamos que el presidente Vizcarra la acoja y que rumbo al Bicentenario y por la perspectiva que tiene por el arte nos convierta en la universidad de Bellas Artes”, señaló a este Diario.

Además, expresó que la disolución del Congreso y actual funcionamiento de la Comisión Permanente conlleva a que el Ejecutivo pueda a través de un Decreto de Urgencia reconocer a la ENSABAP como universidad. Romero detalló que el plantón está programado para la 1 p.m.

“Ahora que se puede dar decretos de urgencia queremos que el jefe de Estado lo haga. Le hemos enviado una carta tras un trabajo participativo entre docentes, egresados, estudiantes, autoridades y dirección general pidiendo que no nos incluya en la ley de escuelas y además estamos en camino de ser universidad por este proyecto de ley”, refirió.

“Lo que planteamos es que nos conviertan en universidad y que nos den plazo de adecuación como ocurre con otras universidades e inclusive estamos pidiendo que se pueda habilitar un modelo de licenciamiento para formación artística porque el modelo de licenciamiento no ha pensado en la universidad de arte. La Universidad Diego Quispe Tito y la Universidad Nacional de Música tienen problemas porque la historia, naturaleza, el tipo de servicio de una universidad de arte no puede equipararse con las de carreras tradicionales. No podemos tener este modelo de evaluación para el licenciamiento. La realidad exige que las normas se adecuen”, sentenció.

Fuentes del Minedu indicaron a este Diario que de concretarse este viernes la llegada de un grupo de la Escuela de Bellas Artes se establecerá un diálogo con sus representantes. Adelantaron que se evalúa una eventual reunión con los interesados para brindarles detalles del proyecto de ley.

