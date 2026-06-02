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Resumen

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El bloqueo de vías se presenta en varias regiones del país. (Foto: Nuevo Noticias/ Tim Reyna Carrion)
El bloqueo de vías se presenta en varias regiones del país. (Foto: Nuevo Noticias/ Tim Reyna Carrion)
Por Joel Dávila

Falta menos de una semana para que este domingo 7 de junio los peruanos acudamos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto y elegir al próximo presidente de la República por el periodo 2026-2031. Sin embargo, faltando pocos días para los comicios, diversos conflictos sociales podrían poner en riesgo el normal desarrollo de la votación en diversos puntos del país.

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