El Comercio entrevistó a Juan Carlos Morales Carpio, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), sobre el equipamiento que requieren y un proyecto de ley que busca aumentar los fondos que recibe la institución.

—¿El incendio de Barrios Altos podrá extinguirse este lunes?

El incendio está controlado y no hay amenaza de que pueda extenderse. Pero va a ser imposible extinguirlo al cien por ciento si no tenemos el apoyo de otras instancias que brinden el equipamiento y maquinaria necesarios que nosotros no tenemos. Por ejemplo, necesitamos cuatro retroexcavadoras, montacargas, grúas y toda la maquinaria pesada para retirar los grandes bloques de estructura colapsada. También, debe intervenir equipos especializados en evaluar y realizar demoliciones.

Debajo de los edificios derrumbados sigue saliendo humo, porque allí todavía existen focos de fuego. Con toda seguridad, al momento en que se levanten los escombros, va a salir fuego.

—Entonces, ¿cuándo podría extinguirse?

Si las autoridades proporcionan inmediatamente la ayuda que necesitamos, creo que el incendio puede extinguirse entre 2 y 3 días. Esta maquinaria tendría que trabajar 24 horas. Pero si no contamos ella, los días se van a extender.

-Ha pasado una semana desde que inició este siniestro. ¿Cuántos bomberos han participado en la atención de la emergencia?

Aproximadamente, 400 bomberos. 17 tuvieron que ser atendidos por la inhalación de humo.

-En casi un mes, el país ha sufrido distintas emergencias de gran escala: el colapso de un puente en Chancay, familias afectadas por lluvias y desbordes, la caída del techo del Real Plaza de Trujillo y el incendio en Barrios Altos. ¿Cómo evalúa este periodo para su institución?

Ha sido uno de los meses más complicados para la labor de los bomberos por la ola de emergencias . Por nuestra experiencia, sabemos que cuando ocurre una emergencia, le siguen otras en cadena. Pero no es usual que existan emergencias de magnitud grande con frecuencia.

Es un milagro que la cantidad de fallecidos luego de la caída del techo del Real Plaza de Trujillo no haya sido mayor. Igualmente con lo que ha pasado en Lima con el incendio de Barrios Altos, que es un incendio grande, pero que no ha cobrado la vida de una persona.

Los edificios que se incendiaron no son viviendas, sino depósitos. Para acceder allí era casi imposible. Son espacios estrechos en los que almacenan y retiran mercadería.

A nivel nacional, nosotros atendemos a diario cerca de 300 emergencias. Solo en Lima y Callao son casi de 150 cada día.

—¿Tiene el Cuerpo de Bomberos capacidad para atender tantas emergencias juntas?

Tenemos la capacidad de personal, que, a pesar de sus dificultades de equipamiento, está presente.

—En este momento, ¿está al límite el equipamiento de los bomberos para la atención de grandes emergencias?

Sí. Nuestro equipamiento está al límite hace años.

—¿Qué equipamiento necesitan?

En primer lugar, necesitamos renovar la flota vehicular. De los 1300 vehículos que tiene el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, solo el 60% está operativo. Cada una de las 247 compañías debe tener una autobomba. El año pasado recibimos 10 gracias a una donación. Actualmente, requerimos 240 más o menos.

Además, necesitamos 15 escaleras telescópicas.

—¿Cuál es la importancia de estas unidades?

La expansión demográfica ha hecho que los inmuebles crezcan de forma vertical. Entonces, el acceso se vuelve complicado cuando se presentan emergencias en edificios. Por eso, para atacar mejor los incendios y reducir la exposición a los bomberos, es mejor actuar desde arriba.

—Además de la flota vehicular, ¿necesitan renovar su equipo de protección personal?

El equipo de protección personal de los bomberos consta de traje, pantalón, casaca, el casco, las botas y los guantes. Es necesario que todos los bomberos lo tengan. La última gran compra que se hizo fue de 1.135 equipos de protección el año pasado.

—¿Y cuántos bomberos son en todo el Perú?

18 mil bomberos. Un equipo de protección personal vale alrededor de 3.500 dólares.

A eso hay que sumarle el equipo de respiración autónoma, que usamos para respirar en entornos peligrosos, con niveles reducidos de oxígeno o con presencia de gases tóxicos. Cada uno cuesta aproximadamente 50 mil dólares.

Cada compañía debería tener seis de estos equipos. El año pasado adquirimos 600 y este año está en proceso la adquisición de 1.400.

—¿Cuál es el riesgo de que enfrenten un incendio sin este equipamiento de protección?

Nos expone a la inhalación de humo. Entonces, ya no podemos atender de cerca la emergencia. Y el peligro de no contar con un equipo de protección personal adecuado es exponernos a quemaduras.

Proyecto de ley a favor del equipamiento de los bomberos

El 2022, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó un proyecto de que busca destinar el 10% del fondo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, que facilita los recursos logísticos y humanos necesarios para que cumplan su labor.

La normativa tiene como objetivo mejorar el equipamiento de los bomberos para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

Se propone que el 10% del fondo mencionado se destine exclusivamente a la adquisición de bienes y servicios para el CGBVP. Esto permitiría a los bomberos contar con equipos modernos y eficientes para controlar y extinguir incendios, así como enfrentar otras emergencias.

Este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso desde el 2023.

—¿Cómo beneficiaría la aprobación del proyecto de ley a su labor?

Porque con ese fondo se podría comprar el equipamiento que necesita el Cuerpo de Bomberos

-¿Cuánto presupuesto han recibido este año del gobierno?

Hemos recibido 95 millones de soles a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Es la misma cantidad que recibimos el 2024.

Pero ese monto no es exclusivo para el equipamiento. Se utiliza también para los gastos corrientes, mantenimiento de los vehículos, combustible, pago a los conductores, luz, agua, etcétera.

Tenemos una brecha de casi 3 mil millones de soles para contar con un equipamiento óptimo .

—¿Cuánto presupuesto cree que deberían recibir anualmente?

Deberíamos tener un presupuesto sostenido de 470 millones.