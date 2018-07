‘Bullying’ escolar: hubo casi 20 mil denuncias en últimos 5 años

Después de dos meses en silencio, Gianfranco, de 14 años, vuelve a hablar. Le duele, pero hace el esfuerzo. En mayo le tuvieron que reconstruir la mandíbula luego de que diez compañeros lo agredieran al salir de su colegio, en Chaclacayo.



“Días antes, empezaron a molestarlo en el recreo y lo seguían al baño para hostigarlo. Él no los acusó porque no creía que le pegarían”, cuenta su hermana Lisseth. Gianfranco estudia hoy en su casa y camina con dificultad. Sus amigos le han pedido que regrese, pero el miedo aún se traduce en silencio.



¿Cuánta violencia se registra en los colegios del Perú? Según el portal SíSeVe (plataforma de denuncias sobre violencia escolar del Minedu), en los últimos cinco años se reportaron 19.157 casos de agresiones escolares. La mayoría se registró en Lima, Piura y Junín. Más de diez mil casos reportados se refieren a violencia física, mientras que unos 2.500 son por violencia sexual. Otra cifra perturbadora es que, en el 44% de los casos, los agresores fueron docentes o personal del centro educativo.



Para María Villalobos, directora de Save the Children Perú, estas cifras demuestran que se ha pasado del ‘bullying’ (acoso entre compañeros) a las agresiones mismas. “El problema es que esta data no se muestra para generar debate en las mismas escuelas, entre profesores y padres. Se debe asumir una política de protección a la infancia”, dice.



—Faltan psicólogos—



Hace siete años, cuando los casos por violencia escolar no pasaban las siete mil denuncias, se publicó la ley ‘antibullying’, en la que se dispuso, entre otras medidas, que todos los colegios cuenten con un psicólogo para atender las agresiones. Sin embargo, esto no se ha cumplido por un déficit de especialistas en el área.



“Hay una brecha de 16 mil psicólogos en el país. Si cada profesional gana un sueldo de S/4 mil, necesitaríamos S/800 millones para contratarlos. En época de austeridad es inviable”, precisa Daniel Anavitarte, director de Calidad de Gestión Escolar del Minedu.



Para contrarrestarlo, el Minedu ha dispuesto este año S/10 millones para contratar a diversos especialistas y capacitar a los directores. Además, ha flexibilizado el perfil de contratación para el puesto de psicólogo en los colegios: ahora podrán postular asistentes sociales y docentes que hayan llevado cursos de psicología u orientación educativa.



Según Anavitarte, por los bajos sueldos y la lejanía de los colegios rurales, las plazas en estas escuelas suelen quedarse vacías. Con la flexibilización de los requisitos, el sector espera convocar a personal que quizá no tenga tantos certificados, “pero que pueda apoyar”.



Para el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Belisario Zanabria, esta medida del Minedu es peligrosa, ya que ni docentes ni asistentes sociales pueden realizar la labor de un psicólogo. “El nivel de exigencia es muy alto para atender estos casos complejos. Una orientación equivocada puede dañar al niño”, afirma. Según refiere, hay 32 mil psicólogos en el Perú, pero los sueldos actuales no incentivan.