Un bus interprovincial rodó casi doscientos metros tras despistarse y caer por el abismo en la carretera Longitudinal de la Sierra Sur. Al cierre de esta edición, veinticinco pasajeros perdieron la vida y otras 34 resultaron heridas. El lamentable hecho ocurrió en la provincia de Churcampa, Huancavelica, en la madrugada del lunes.

El vehículo de placa C1Q-963, perteneciente a la empresa Expreso Internacional Molina S.A.C., estaba cubriendo Ayacucho – Huancayo, cuando sufrió el fatal accidente a la altura del kilómetro 258 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur (PE-3S), alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el distrito de Anco. Esto fue unas tres horas luego de partir desde la ciudad de Ayacucho.

El bus de la empresa Expreso Internacional Molina S.A.C. cayó cerca de doscientos metros por el abismo. No es el primer accidente mortal que acumula esta compañía de transportes. Foto: Difusión.

En este sector, la vía nacional está constituida por un carril que deben compartir quienes transiten por ambos sentidos. Además, no cuenta con vallas de contención para evitar que los vehículos puedan caer fácilmente al abismo. Si bien aún se investigan las causas del suceso, los residentes consideran que el bus habría salido de la vía a causa de un derrumbe. Así lo revela un video grabado por la Municipalidad Provincial de Churcampa.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que en el punto de los hechos se registró un derrumbe. “El sector del accidente se ha visto afectado durante el fin de semana por intensas lluvias, que en la madrugada de [ayer] generó el deslizamiento de rocas”, resaltó la entidad en comunicación con El Comercio.

Respecto a la ausencia de barreras de contención, el MTC señaló: “la carretera cuenta con guardavías en sectores de curvas pronunciadas, así como en los sectores con anchos menores a 3,50 metros”. En el sitio del accidente -según la autoridad- es un tramo recto y con un ancho de 5,5 metros, por lo que no contaba con barreras.

Solo entre el 2021 y el 2022, esta vía ha sido el escenario de 652 accidentes de tránsito, según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). En los diez kilómetros que la PE-3S cruza Huancavelica -de los más de 1.500 kilómetros que recorre- se han registrado 13 accidentes en esos años, dejando cinco fallecidos y más de una decena de heridos.

Video de la Municipalidad Provincial de Churcampa revela el mal estado de la vía nacional y muestra el alud que habría causado el accidente. Las autoridades continúan investigando los hechos.

Al lugar llegaron pobladores de la zona, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como miembros de la Red Integrada de Salud Churcampa para realizar las labores de rescate y primera respuesta. Personal de la Municipalidad Provincial de Churcampa también se acercó a la zona.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó que trece heridos fueron atendidos en el Hospital de Apoyo de Huanta -a unos 65 kilómetros de distancia- y ocho fueron derivados al Hospital Regional de Ayacucho -a casi 110 kilómetros-. Otras víctimas fueron tratadas en centros de salud cercanos.

Cuestionan estado de la vía

“Esta carretera tiene más de 60 años de construcción y la verdad es que está olvidada por nuestras autoridades de turno. Prácticamente [la vía] ya cumplió su vida y tiene que ser asfaltada. Desde el año 2008, [las autoridades] no han hecho caso”, criticó el alcalde de la provincia de Churcampa, Thomas Alvarado Vargas. “Personalmente, he viajado a Provías Nacional [donde] tuvimos una reunión, pero no han cumplido con sus compromisos”, agregó.

El representante edil señaló que son cerca de 115 kilómetros de esta vía nacional que representan graves riesgos a los conductores por las curvas cerradas, la caída de rocas y el abismo. “Se podría decir que esta carretera es la carretera de la muerte”, retrató el alcalde. “En la época de lluvia, de acá a un par de meses, ya no habrá tránsito. Si no hay tránsito por acá, los carros transitarán por la parte alta [donde la vía está] llena de huecos, lluvia, neblina”, resaltó.

En diálogo con América Noticias, uno de los choferes de ambulancia del centro de salud del distrito de Anco resaltó que la vía es “intransitable y accidentado. Hay muchos baches”. Vecinos de la zona comentaron de forma similar a medios locales, haciendo hincapié en la ausencia de vías seguras en la provincia.

El MTC destacó que “la vía en referencia, se atiende con actividades de mantenimiento rutinario y atención de emergencias viales, bajo la modalidad de administración directa, a cargo de la Unidad Zonal XIII – Huancavelica de Provías Nacional”. Asimismo, pese a confirmar que el derrumbe afectó el ancho de la vía, el Ministerio desestimó que sea un riesgo y aseguró que “los vehículos, incluidos los de carga pesada, han continuado transitando por la zona”. La entidad agregó que se viene trasladando maquinaria a la zona para la remoción de rocas producto del deslizamiento.

El historial del grupo Molina

La Sutran informó que el bus accidentado contaba con autorización nacional para el servicio de transporte terrestre de pasajeros. Asimismo, mantenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigentes. Sin embargo, este no es el primer accidente fatal que sufre la empresa.

Además, la compañía ha sumado 37 multas por exceso de velocidad entre enero del 2021 y agosto del 2023, principalmente en vías costeras. La mayoría de estas infracciones fueron por superar en menos de 10 kilómetros por hora el máximo establecido. El monto de la sanción supera los 30 mil soles.

#Comunicado | La Sutran expresa sus condolencias por la pérdida de vidas en el accidente ocurrido hoy en el kilómetro 258 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa (Huancavelica), e informa lo siguiente. pic.twitter.com/7ICSrjEVP8 — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) September 18, 2023

Por otro lado, Miguel Ángel Riveros Ticse -conductor de la unidad- reporta dos faltas graves en su historial. La primera fue impuesta en el 2013 por “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido”. La segunda, registrada el 2022, fue por “conducir un vehículo con mayor número de personas al número de asientos señalado en la Tarjeta de Identificación Vehicular”.

En julio del 2021, un bus del grupo Molina impactó contra un tráiler en la Carretera Central -distrito de Santa Cruz de Cocachacra, Huarochirí-, ocasionando que la unidad se vuelque y caiga por una pendiente de quince metros hasta reposar sobre las vías del tren. El accidente dejó un fallecido y 21 heridos, tres de ellos de gravedad. De los 42 pasajeros, catorce habrían subido en la ruta y no estaban registrados.

En diciembre del 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con 2′070,000 de soles -equivalente a 450 UIT- a la empresa Transportes Molina. La entidad determinó que el conductor no realizó esta labor con cuidado y prevención, pese a que la vía era de un carril en doble sentido, y que transitaba en una curva cerrada y sinuosa con poca visibilidad.

Años más atrás, en el 2014, otra unidad de la empresa Molina se volcó a la altura de la zona de Niñobamba, en el distrito de Paras de la provincia de Cangallo, Ayacucho, mientras recorría la vía Los Libertadores. El saldo de aquel fatal accidente fue de seis muertos y casi treinta heridos.

Reacciones

Desde el Congreso de la República, la Comisión de Defensa del Consumidor exigió explicaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre las acciones de seguridad, fiscalización y sanción optadas. El legislador de Acción Popular por Huancavelica y presidente de la Comisión, Wilson Soto Palacios, solicitó “la declaratoria en emergencia a las vías de comunicación de nuestra región que no son atendidas pese a nuestras constantes solicitudes”, según dio a conocer por medio de una nota de prensa.

El Comercio se comunicó con el MTC para conocer más sobre el estado de la vía. Al cierre de esta edición, pese a que la entidad solicitó y recibió las preguntas, no se obtuvo respuestas. En horas de la tarde, en una rueda de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se refirió a la tragedia ocurrida.

“Se ha dispuesto toda la plataforma de riesgo de desastres a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con apoyo de los bomberos, personal de salud, la dirección de salud, el Ministerio de Salud y otros sectores para hacer el traslado de los cuerpos de los, lamentablemente, fallecidos y el tratamiento de nuestros heridos, con todas las capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas en aviones y helicópteros”, señaló el titular.

La empresa involucrada asignó un bus para trasladar a los familiares de las víctimas al lugar de los hechos. Horas antes, personas se reunieron a las afueras de las oficinas de Expreso Internacional Molina S.A.C. para manifestar su molestia. Un sujeto intentó incendiar un conjunto de llantas, pero la policía tomó control del hecho.