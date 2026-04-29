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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Claudia Livia / Campaña Búscalas
Por Nadira Jave

En el Perú, desaparecer no es un hecho inusual ni fortuito, es una crisis con rostro de mujer adolescente. A pesar de contar con normas y discursos oficiales sobre la protección de la población vulnerable, la realidad técnica y financiera cuenta una historia distinta. Entre enero de 2023 y mayo de 2025, se registraron más de 45 mil denuncias por desaparición en el país. De este total, el 58% corresponde a mujeres, y casi la mitad de estos casos involucra a adolescentes de entre 12 y 17 años.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.