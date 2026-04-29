En el Perú, desaparecer no es un hecho inusual ni fortuito, es una crisis con rostro de mujer adolescente. A pesar de contar con normas y discursos oficiales sobre la protección de la población vulnerable, la realidad técnica y financiera cuenta una historia distinta. Entre enero de 2023 y mayo de 2025, se registraron más de 45 mil denuncias por desaparición en el país. De este total, el 58% corresponde a mujeres, y casi la mitad de estos casos involucra a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El informe “Análisis de Presupuestos Públicos destinados a la búsqueda de Mujeres Desaparecidas en el Perú (2023–2025)”, elaborado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional Perú, revela que solo el 52% de las víctimas son ubicadas. La ineficiencia estatal no nace de la falta de recursos brutos, sino de una gestión deficiente: mientras el Presupuesto General de la República subió un 17,2%, el dinero destinado a las unidades especializadas se perdió en la burocracia o simplemente no se usó.

Búscalas — Semáforo de riesgo y protocolo de acción Campaña Búscalas — Flora Tristán / Amnistía Internacional ¿Cómo actuar ante la desaparición de una mujer o niña? Semáforo de riesgo Protocolo de acción Líneas de ayuda Señales que pueden preceder a una desaparición. No confirman peligro por sí solas, pero requieren atención y diálogo. Verde Riesgo bajo Cambios repentinos de humor o rutinas

Uso más frecuente del celular

Interés repentino por persona nueva

Mayor deseo de privacidad Escuchar, conversar, observar Amarillo Riesgo medio Secretismo extremo sobre amistades

Regalos de personas desconocidas

Aislamiento de familia o escuela

Promesas de trabajo o viajes poco claros Actuar de inmediato, buscar apoyo Rojo Riesgo alto Desaparición o paradero desconocido

Amenazas, chantaje o coerción

Traslado con persona desconocida

Corte abrupto de comunicación No esperar — denunciar de inmediato No es necesario esperar 24 horas para denunciar. La ley exige atención inmediata desde el primer momento. Primeros 10 minutos Verificar y activar redes Llama a su celular y revisa mensajes recientes y redes sociales

Confirma con personas cercanas (familia, escuela, trabajo)

Reúne datos clave: nombre, foto reciente, características físicas

Informa a personas de confianza y activa redes familiares Primera hora Denunciar sin demora Acude a la comisaría más cercana o llama a la Línea 114

Exige que la denuncia sea recibida en ese momento

Solicita la activación inmediata de la búsqueda

No permitas que minimicen el caso por la edad o apariencia

Si hay indicios de trata, llama también a la Línea 1818 Primeras 24 horas Seguimiento y apoyo Mantente disponible para brindar nueva información

Guarda evidencias: capturas, números, fechas (no borres mensajes)

Busca acompañamiento emocional en canales especializados

La PNP debe revisar cámaras, geolocalizar el celular y cruzar datos Líneas gratuitas del Estado disponibles las 24 horas. 114 Policía Nacional del Perú — búsqueda de personas desaparecidas 1818 Ministerio del Interior — casos de trata de personas 113 Ministerio de Salud — contención emocional y salud mental 102 Defensoría del Pueblo — orientación y seguimiento de casos

Para Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, el problema central radica en la incapacidad de gasto. “Lo que encontramos es que persiste una brecha entre lo que se asigna y lo que se ejecuta. Se pueden asignar recursos, pero no se ejecutan por falta de capacidades o comprensión real del problema”, señala.

Esta desatención tiene cifras que la reflejan. En el Ministerio de la Mujer (MIMP), el presupuesto asignado creció casi un 22%, pero ese incremento no se tradujo en mayor capacidad operativa: entre 2023 y 2024 la ejecución creció apenas un 4,8%, mientras el gasto destinado a bienes y servicios —campañas, logística, intervenciones territoriales— se redujo en casi un 86%. Sin embargo, el patrón más alarmante aparece en el Programa Presupuestal 1002 —orientado a la lucha contra la violencia—: mientras los recursos destinados a personal aumentaron un 335%, el gasto en “bienes y servicios” sufrió un recorte drástico del 81%.

Los “bienes y servicios” son, en la práctica, el motor de cualquier investigación de campo: gasolina para los patrulleros, mantenimiento de vehículos, tecnología para geolocalización de celulares, kits forenses y materiales básicos para registrar denuncias. Sin este presupuesto, el sistema se paraliza.

Búscalas — Perfil de personas desaparecidas Búscalas · Flora Tristán / Amnistía Internacional Perfil de las personas desaparecidas en el Perú Fuente: SIDPOL · enero 2023 – mayo 2025 45,073 Denuncias por desaparición registradas 58% Son mujeres ~48% De las mujeres tienen entre 12 y 17 años 52% Tasa de ubicación — casi la mitad no es encontrada Mujeres Hombres Subgrupo de mujeres Ambos sexos El 58% de desaparecidos son mujeres. Casi la mitad son adolescentes de 12 a 17 años. El porcentaje de adolescentes de 12–17 años se calcula sobre el total de mujeres desaparecidas. Más de 30,000 denuncias corresponden a personas menores de 29 años. Fuente: Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED) / SIDPOL.

Esta no es una excepción del MIMP, sino una tendencia en diversas entidades. En el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), el gasto en bienes y servicios colapsó hasta un 92,9% en ejecución, afectando directamente la operatividad de los Centros de Emergencia Mujer y las acciones territoriales. En el Ministerio Público, ese mismo rubro registró una reducción del 76,5% en ejecución, debilitando la capacidad investigativa de las fiscalías. Y en el Plan Nacional contra la Trata de Personas, los recursos para operativos, viajes y servicios profesionales cayeron un 80%.

Esta asfixia presupuestaria se ve agravada por la ausencia de un clasificador presupuestal específico para la desaparición de personas, una deficiencia técnica que provoca que el dinero se diluya en diversas categorías administrativas, volviendo prácticamente imposible fiscalizar el destino real de cada sol.

Jennie Dador Tozzini, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, advierte que el país ignora su obligación de “debida diligencia reforzada”. Según Dador, el constante cambio de autoridades en el Ejecutivo ha ralentizado los mecanismos de búsqueda creados en los últimos años. “Miramos con horror el caso de México, pero esto ya es un patrón regional vinculado a economías criminales como la trata y la explotación sexual”, explica. Esta falta de resultados genera una “desesperanza aprendida”: muchas familias no denuncian porque el sistema las revictimiza con prejuicios como “se fue con el novio”, alimentando un subregistro que oculta la magnitud real de la tragedia.

Búscalas: una herramienta para la acción

Frente a esta parálisis estatal, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional relanzarán este miércoles 29 de abril en Miraflores la campaña “Búscalas”. El evento contará con el testimonio de Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, cuyo caso se convirtió en símbolo de la negligencia institucional en el país. Solsiret desapareció en agosto de 2016 y, tras años de lucha familiar contra la indiferencia policial y fiscal, se confirmó que fue víctima de feminicidio.

Como eje de la campaña, se presentó la “Guía práctica de prevención y acción inmediata”, un documento que orienta a las familias en las primeras horas de una desaparición, que son determinantes para encontrar a alguien con vida. La guía establece un protocolo de respuesta por tiempos y un semáforo de señales de riesgo que permite identificar conductas que suelen preceder a una desaparición.

Búscalas — Paradoja del gasto Búscalas · Flora Tristán / Amnistía Internacional La paradoja del gasto: más personal, menos operación Programa 1002 – Reducción de violencia contra la mujer · Variación 2023–2025 +335% Aumento en gasto de personal y obligaciones sociales -81% Caída en gasto de bienes y servicios operativos Personal +335%, bienes y servicios -81%. El Programa 1002 financia acciones de protección, atención y prevención de violencia de género, incluyendo intervenciones en casos de desaparición. El gasto en bienes y servicios sostiene campañas, logística, peritajes, traslados y atención directa. Su caída significa que el Estado contrata más personal pero le quita las herramientas para trabajar. Fuente: MEF / CEPLAN.

Finalmente, el informe recuerda que existen canales gratuitos como la Línea 114 —específica de la PNP para desaparecidos— y la Línea 1818 para casos de trata. “Ninguna familia debería enfrentar sola una desaparición. Actuar a tiempo y exigir una búsqueda inmediata marca la diferencia entre la vida y la muerte”, concluye el documento.