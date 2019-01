Buscan a niño de 8 años que fue arrastrado por el río Amazonas | VIDEO

Un niño de 8 años es buscado desde hace cinco días por su familia luego de caer y ser arrastrado por el río Amazonas en el distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, en la región Amazonas.

El accidente ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando Rocío Salazar Perea, madre del menor, se trasladaba junto a él en un huaro que cruza el afluente. Sin embargo, uno de los cables de esta estructura rústica se rompió y el menor cayó al río.

Desde aquel día, la familia del niño lo busca en la zona donde cayó. Salazar Perea solicitó también el apoyo de las autoridades para intensificar las labores de búsqueda.

"Quiero que me ayuden a encontrarlo. No saben el dolor de una madre cuando pierde un niño. Quiero pedirles en el nombre de Dios que me ayuden a buscarlo porque yo sé que lo vamos a encontrar", dijo la madre en Canal N.

La población de Yambrasbamba tiene el huaro como único medio para cruzar el río Amazonas.



La familia del menor de 8 años pidió apoyo para intensificar la búsqueda. (Video: Canal N)

