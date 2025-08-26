Cada día 16 adolescentes son detenidos en flagrancia en el Perú: ¿Cuáles son delitos por los que son intervenidos?

Uno de los sectores vulnerables ante la inseguridad ciudadana son los adolescentes y no solo por el peligro de que sean víctimas. Estadísticas del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple) del Ministerio Público revelan una cantidad preocupante de menores que son privados de su libertad a temprana edad por estar envueltos en actos ilícitos. En los primeros siete meses del año, 3.416 adolescentes han sido detenidos en flagrancia a nivel nacional. Es decir, en promedio, 488 son detenidos por mes y 16 cada día.

El distrito fiscal de Lambayeque, integrado por las tres provincias de esta región, es aquel en el que más menores han sido detenidos, con una cifra de 375. Lima centro ocupa el segundo lugar con 327. Sumando los cinco distritos fiscales de la capital (Centro, Este, Norte, Sur y Noroeste), Lima Metropolitana registra 990 adolescentes capturados. cometiendo faltas entre enero y julio de este año. La Libertad es la región que ocupa el tercer lugar con 317.

El hurto agravado, receptación y robo agravado son los principales delitos que realizaron los adolescentes detenidos en flagrancia. Además, el 97,38% de los menores infractores de la ley penal son de nacionalidad peruana, mientras que el 2,66% corresponde a extranjeros; 2,31% tienen nacionalidad venezolana.

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, las estadísticas reflejan que los ciudadanos están iniciando a más temprana edad una trayectoria delictiva con la posibilidad de mantener un vínculo extenso con las actividades ilícitas.

“Es peligroso que encuentren en este camino de ilegalidad una opción de vida alternativa a una vida productiva y constructiva a través del trabajo y la educación", expresó.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, indicó que la adolescencia es una edad crítica en el desarrollo de valores. Agregó que, en el caso de los menores que no acceden a una educación ni servicios que les aseguren un futuro económico adecuado y tienen problemas en su núcleo familiar, las actividades ilícitas pueden presentarse como una oportunidad para subsistir económicamente e incorporarse a un círculo social donde puedan sentirse valorados para un fin.

En ese sentido, explicó que las organizaciones criminales en el país no requieren contratar a delincuente profesional para ejecutar actos contra la integridad de una víctima, sino a cualquier persona que tenga la capacidad para realizar amenazas, dejar explosivos o asesinar a una persona. “Las organizaciones criminales proveen de armas, municiones y explosivos a cualquier persona que acepta participar de ellas para obtener réditos económicos”, expresó.

Al respecto, Zevallos expresó que las bandas delictivas reclutan a adolescentes para que cometan delitos, aprovechándose de la reducción de penas y la diferencia del sistema de justicia juvenil en comparación con el de adultos. Esta práctica permite a los líderes de las bandas mantenerse al margen de las operaciones de alto riesgo, minimizando su exposición a la captura y a las condenas severas. “ Debe preocuparnos el interés de los líderes criminales en apoyarse operativamente de los menores como brazo armado para realizar las actividades delictivas ”, aseveró .

¿Qué es el Renadespple y por qué es importante la información que procesa?

El Renadespple concentra y unifica la información que proviene de cuatro sectores del sistema de administración de justicia: la Policía Nacional del Perú, las fiscalías de turno del Ministerio Público, el Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, a través del INPE y el Pronacec. Karla Salazar, gerenta del Renadespple, declaró que es la base más completa y confiable para conocer la trazabilidad de una persona que ha sido detenida.

Karla Salazar , gerenta del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva. Foto: Renadespple.

“No solo registra un hecho, sino que narra toda la historia del proceso del detenido . Contamos con la fecha y lugar de la detención por parte de la Policía Nacional del Perú, la acción que tomó el fiscal respecto a esta detención, la decisión judicial respecto al proceso o al requerimiento fiscal, y el ingreso, permanencia o egreso de la persona de los establecimientos penitenciarios o centros juveniles”, detalló.

El Renadespple tiene 29 años desde su creación.

El Renadespple fue creado en 1996 por la Ley N° 26295 y, desde el 2016, cuenta con datos sobre los adolescentes infractores a partir de la Ley N° 30250.

Más de 143 mil ciudadanos han sido detenidos en flagrancia en el 2025

De acuerdo a datos del Renadespple, 164.045 ciudadanos han sido detenidos a nivel nacional en los primeros siete meses del año. De este número, 143.898 fueron intervenidos en flagrancia. Junín (12.940), La Libertad (12.812) y Lambayeque (12.081) son las regiones con la mayor cantidad de capturados .

DETENCIONES EN FLAGRANCIA ​POR DISTRITOS FISCALES A NIVEL NACIONAL . Fuente: Renadespple

La conducción en estado de ebriedad fue el delito de mayor incidencia entre las detenciones en flagrancia, con un 29,15%. Las agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar ocupan el segundo lugar (17,89%) y las receptaciones, el tercero.

José Elvis Ortiz Rodríguez (33), quien manejaba su auto en avanzado estado de ebriedad, estaba ebrio, según el resultado del dosaje etílico. (foto: César Grados/GEC)

No obstante, los delitos vinculados a la crisis de inseguridad ciudadana representan porcentajes pequeños. Los porcentajes de extorsiones, homicidios, secuestros y sicariato suman apenas un 1,4%. Salazar indicó que, normalmente, estos delitos graves ameritan que los fiscales decidan que las investigaciones continúen para obtener mayores indicios y continuar con el proceso.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DETENCIONES EN FLAGRANCIA en primero 7 meses del 2025, SEGÚN TIPO DE DELITOS​.

“ Los delitos como extorsión, homicidio o secuestro o sicariato requieren un trabajo de inteligencia y de investigación preliminar para detener a una organización o un delincuente . No son sencillos de descubrir en flagrancia. Además, tienen una naturaleza distinta a delitos como la conducción en estado de ebriedad. No son comparables”, manifestó Zevallos.

El año pasado, 164.045 personas fueron detenidas entre enero y julio. 138.170 fueron intervenidos en flagrancia. Finalmente, el año cerró con 274.237 ciudadanos capturados; 232.616 fueron intervenidos en flagrancia.

Detenidos en flagrancia en los primeros 7 meses del 2024 y 2025. Fuente: Renadespple.

Los especialistas consultados por El Comercio coinciden en que, conforme a los datos registrados en los primeros siete meses del año, la cantidad de detenidos en el 2025 superará las estadísticas del 2024 en todos los ámbitos presentados.