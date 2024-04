Al menos 27 personas fallecieron este domingo por la noche luego de que un bus de transporte público se desabarrancara en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, Cajamarca. El vehículo, que viajaba por la vía vecinal Cajamarca-Sorochuco, cayó cerca de doscientos metros hasta terminar completamente destruido en el río. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche. Entre los heridos de gravedad se encuentra el conductor, quien permanece en calidad de detenido mientras continúan las indagaciones.

La unidad cayó cerca de 200 metros tras salirse de la vía hacia Sorochuco. Cerca de 25 pasajeros fallecieron. Foto: PNP.

El Comercio conversó con el comandante PNP Hugo Alexander Uriarte Gonzales, comisario sectorial de Celendín, quien detalló que la vía es “angosta, no tiene asfalto y para los vehículos grandes es complicado [transitar]”. El agente informó que, según el testimonio de los sobrevivientes, el siniestro se habría producido por una mala maniobra del conductor. Sin embargo, las investigaciones continúan.

El comandante Uriarte detalló que fue otro usuario de la vía quien alertó sobre el hecho al percatarse del accidente. “El rescate durante la noche fue complicado por la poca visibilidad en el lugar, pero en general se trata de una zona compleja”, contó el jefe policial, agregando que los bomberos también vieron dificultades para las labores de rescate. Lo definió como “el accidente más grave de los últimos años en la provincia de Celendín”.

El Ministerio Público informó que la “Segunda Fiscalía Penal de Celendín solicitó la detención preliminar de Máximo Ortiz Marchena, conductor del bus que cayó a un abismo en la carretera a Sorochuco [...] donde fallecieron 27 personas”. La entidad comentó que “la solicitud de la detención en flagrancia se realiza debido a que el conductor sería el presunto autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en agravio de las víctimas del accidente automovilístico”.

Papeles en orden

Larry Ampuero, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), confirmó en Canal N que la unidad operaba en una ruta autorizada por el Gobierno Regional de Cajamarca. Se trata de la Empresa de Transportes Interprovincial Sorochuco Manantial de Chaquil E.I.R.L.

Además, el representante de la Sutrán aclaró que el vehículo contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). El Comercio pudo corroborar que el CITV se emitió el 13 de abril último sin observaciones. El SOAT también se activó este mes, para uso de transporte interprovincial.

Días de luto

Al accidente llegaron bomberos, policías, serenazgos y ambulancias. Además, el comandante Uriarte Gonzales resaltó el apoyo de las rondas campesinas y de la comunidad organizada. Inicialmente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo de Celendín, pero seis –incluyendo al conductor- fueron derivados trasladados al Hospital Regional de Cajamarca, informó la Dirección Regional de Salud a través de sus redes.

Cabe señalar que desde Sorochuco hasta el Hospital de Apoyo hay cerca de 44 kilómetros de distancia, por una ruta zigzagueante y no totalmente asfaltada. Asimismo, entre este nosocomio y el Hospital Regional -a donde fueron trasladados los heridos graves- hay más de 100 kilómetros.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Celendín declaró en duelo la provincia. “En solidaridad con los familiares de los fallecidos del fatal accidente en el distrito de Sorochuco y en muestra de duelo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Celendín declara 72 horas de duelo provincial, y en ese sentido izamos la bandera de nuestra provincia a media asta”, informaron.

Cifras a lamentar

Cajamarca es una de las principales regiones en la lista de siniestros a nivel nacional en los últimos años. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo entre 2021 y el 2023 registra 274 accidentes registrados. En total, 326 personas han fallecido y otras 327 resultaron lesionadas en este departamento durante este periodo, posicionándose como la undécima región con más siniestros fatales.

Lima es la región que más accidentes registra con 1.340 siniestros, le siguen La Libertad (641), Puno (627), Cusco (545), Arequipa (457) y Piura (421).

Según cifras del MTC, entre el 2010 y el 2023, 1.191 personas murieron en dicho departamento a causa de un accidente de tránsito, con más del 80% de los casos ocurriendo en las carreteras. Casi la mitad de estas correspondientes a la red vial nacional y la mayoría se dio en condiciones climáticas óptimas. El fatal siniestro ocurrido este domingo se dio en una vía vecinal. Cabe resaltar que tres de cada cuatro accidentes suceden en el ámbito rural, mayoritariamente en las carreteras.

La situación es aún más alarmante a nivel nacional, sumando 8.250 víctimas mortales y casi seis mil lesionados, tan solo desde el 2020. Es decir, incluyendo meses con restricciones absolutas y años con menor frecuencia vial durante la pandemia. La cifra real se estima aún mayor, ya que el Observatorio contempla vacíos de información. Los datos del 2020 de Cajamarca, por ejemplo, no están registrados.

Los despistes, como el ocurrido ayer en Cajamarca, son la tercera clase de siniestro más frecuente en el país (1.966 casos), tan solo por debajo de atropellos (2.115) y choques (2.562). De los casi 7.150 accidentes, el 70% ocurre en carreteras. En estas vías, los despistes significan la segunda causal de siniestros. Sin embargo, en Cajamarca, los despistes sí son el principal tipo de accidente.

Bajo la lupa

Del total de accidentes vehiculares que registra el ONSV, la mayoría de casos no contempla una causa definitiva. La plataforma indica que de los más de siete mil accidentes, 2.662 no tienen una causa identificada. En otros 2.905, las autoridades definieron que hubo imprudencia (2.638), negligencia (208) o impericia (59) del conductor.

Además, es posible conocer que más del 60% de los accidentes suceden en tramos rectos, mientras que solo el 16,9% y el 8,7% ocurren en curvas o intersecciones, respectivamente. El tipo de vehículo con mayor índice de siniestrabilidad -desde el 2020- es la motocicleta (2.251 casos), seguido del automóvil (1.784) y el camión (857). Los ómnibus y minibuses suman 585 siniestros.

La mayor cantidad de siniestros se han registrado entre las 6 p.m. y la media noche. Se trata de 2.313 hechos. Entre las 12 p.m. y las 5:59 p.m. han ocurrido 1.689 accidentes de tránsito, mientras que entre las 6 a.m. y las 11:59 a.m. son 1.678. Finalmente, entre las 12 a.m. y las 5:59 a.m. se evidenció la menor cantidad de accidentes, sumando 1.460.