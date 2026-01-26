Las operaciones en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry, ubicado en la provincia de Jaén, región Cajamarca, se reanudarán este martes 27 de enero, luego de la suspensión de vuelos comerciales registrada el último domingo debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

La interrupción de las operaciones afectó a decenas de pasajeros que tenían previsto viajar por motivos de salud, laborales y turísticos. Entre los vuelos cancelados se encontraba el LA2680 de la aerolínea LATAM, que informó a los usuarios sobre la posibilidad de cambiar la fecha de viaje o solicitar la devolución del pasaje, conforme a sus políticas vigentes.

A través de un comunicado oficial emitido el 25 de enero, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) explicó que la suspensión respondió a la detección de un deterioro puntual en la pista, ocasionado por las intensas lluvias y las características arcillosas del terreno. Los trabajos se enfocaron en la reparación de filtraciones generadas por las condiciones climáticas.

Aeropuerto de Jaén vuelve a operar luego de suspensión por intensas lluvias. (Foto: Andina)

La entidad precisó que las labores de mantenimiento correctivo cuentan con el acompañamiento técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y que la reanudación de las operaciones se dará una vez concluidos los trabajos.

CORPAC recordó que los vuelos comerciales en la ruta Jaén–Lima operan únicamente los martes, jueves y domingos, por lo que este lunes no se registraron pasajeros afectados al no haber vuelos programados.

El aeropuerto Fernando Belaunde Terry es considerado una infraestructura estratégica para la conectividad del nororiente del país, ya que atiende a las provincias de Jaén, San Ignacio y zonas de la región Amazonas, donde el acceso terrestre a Lima es limitado. Cabe señalar que el terminal había reiniciado operaciones el 30 de noviembre de 2025, tras permanecer cerrado por más de dos años debido al mal estado de su pista, cuya reparación demandó una inversión superior a los S/ 3 millones.

