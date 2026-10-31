Una lluvia intensa que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos dejó dos viviendas afectadas en la provincia de Contumazá, en la región Cajamarca, la tarde del viernes 30 de octubre. Ante la emergencia, la municipalidad provincial brindó asistencia a las familias damnificadas con la entrega de calaminas, plásticos y frazadas, luego de realizar el empadronamiento correspondiente.

Cristian Lescano Castillo, jefe de la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Contumazá, informó a la agencia Andina que la precipitación comenzó alrededor de las 2:30 p.m. y provocó que las calles de la ciudad se convirtieran en pequeños riachuelos.

Lluvia intensa en Cajamarca afectó dos viviendas en Contumazá y activó apoyo municipal a familias. (Foto: Andina)

El funcionario precisó que, aunque en la provincia se habían registrado lluvias moderadas, la precipitación del jueves fue la primera de fuerte intensidad de la temporada. Asimismo, indicó que no se reportaron daños en las vías de comunicación, que suelen ser las más afectadas durante estos eventos.

Puntos críticos ante la temporada de lluvias

La provincia de Contumazá tiene identificados 13 puntos críticos ante las precipitaciones, ocho de ellos ubicados en el distrito del mismo nombre. También figuran entre las zonas vulnerables los distritos de Chilete y Guzmango.

Lescano Castillo señaló que la municipalidad ejecutó un plan de prevención ante el fenómeno El Niño (FEN), que incluyó trabajos de limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y canales. Estas labores se realizaron con el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidades que facilitaron maquinaria.

Entre los trabajos realizados, mencionó la limpieza del río Huertas, cuyas labores culminaron el viernes anterior a la emergencia.

Identifican 13 puntos críticos ante temporada de lluvias en Cajamarca. (Foto: Andina)

El municipio también cuenta con un almacén abastecido con herramientas, materiales y productos de primera necesidad para atender posibles emergencias. Entre los recursos disponibles figuran calaminas, plásticos, menaje, carpas, colchones, frazadas, arroz, aceite y conservas de atún.

El funcionario indicó que la comuna dispone de un plan de contingencia para responder ante eventuales emergencias y que la información sobre las acciones ejecutadas será entregada a la nueva gestión municipal.

Lluvias en otras provincias de Cajamarca

Según el reporte de la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la lluvia registrada en Contumazá durante el jueves 30 de octubre alcanzó un acumulado de 4.2 milímetros (mm).

Durante esa misma jornada, la estación meteorológica de Granja Porcón registró el mayor acumulado de precipitaciones, con 18.2 mm. Le siguieron San Pablo, con 9.9 mm; Quilcate, con 7.8 mm; Celendín, con 4.4 mm; y Bambamarca, con 3.8 mm.

En cuanto a las temperaturas, la mínima fue de 4.4 grados Celsius en Granja Porcón, mientras que la máxima alcanzó los 32.8 grados Celsius en el distrito de Magdalena, donde se reportó un día extremadamente cálido.

Para este sábado 31 de octubre, el Senamhi pronosticó cielo con nubes dispersas que variarán a cubierto durante el día, además de un moderado incremento de la temperatura diurna en la vertiente occidental. También previó lluvias ligeras en gran parte del territorio y precipitaciones puntuales de intensidad moderada a fuerte.

Para el domingo 1 de noviembre, se espera un ligero descenso de la temperatura durante la madrugada, cielo con nubes dispersas que variarán a cubierto y probables lluvias de ligeras a moderadas en gran parte de la región.