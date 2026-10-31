El Senamhi reportó un acumulado de 4.2 milímetros de lluvia en Contumazá. (Foto: Andina)
El Senamhi reportó un acumulado de 4.2 milímetros de lluvia en Contumazá. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una lluvia intensa que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos dejó dos viviendas afectadas en la provincia de Contumazá, en la región Cajamarca, la tarde del viernes 30 de octubre. Ante la emergencia, la municipalidad provincial brindó asistencia a las familias damnificadas con la entrega de calaminas, plásticos y frazadas, luego de realizar el empadronamiento correspondiente.

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