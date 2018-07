Liliana Mendoza, hermana de Juanita Mendoza y ex pareja de Esneider Estela Terrones, el hombre acusado de rociar combustible a Mendoza el último viernes en Cajamarca, dijo que Estela la amenazaba y agredía.

Liliana comentó que Esneider Estela Terrones y su familia le pedían dinero, y era amenazada con represalias si no cumplía con lo que le pedían. "Me amenazaba por dinero, que no le ​hacía el favor a él, a su familia. Siempre amenazaba de muerte, o vengarse con mi familia, o donde más me va a doler, y que siempre me acuerde", confesó Mendoza esta mañana en Canal N.

Según comentó la hermana de Juanita Mendoza, Estela Terrones le pedía dinero luego de haber sido detenido por la Policía Nacional por participar en asaltos a mototaxistas.

"Yo no sabía de dónde sacar el dinero. Yo le decía a su familia 'yo por qué iba a tener la culpa, yo no le mando a hacer esas cosas'. Toda su familia me insultaba porque yo no le daba la plata", dijo Liliana Mendoza.

Además, la hermana de la mujer atacada dijo que Esneider Estela la agredía constantemente. Confesó que no lo denunció porque le dijo que la mataría cuando nazca el hijo de ambos.

"Me maltrataba. No lo denuncié porque me dijo que me iba a matar cuando nazca mi hijo o que me lo iba a quitar. Siempre me insultaba, me agredía. Esa familia está acostumbrada a matar", comentó Liliana Mendoza.

Finalmente, la hermana de Juanita Mendoza pidió garantías para su familia debido por temor a represalias por parte de la familia de Esneider Estela Terrones.

Ayer, la titular de Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, Mercedes Barrueto Salas, realizó el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra Esneider Estela Terrones.



