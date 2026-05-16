La labor comprometida de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja hizo posible devolver la vida a más de 30 corazones de niños de la región Cajamarca, realizando esta semana cuatro operaciones complejas de malformaciones cardíacas.

Se trata de la sexta campaña que realiza el Instituto en esa región operando gratuitamente a través del Seguro Integral de Salud (SIS) a niños y adolescentes de padecen de estas afecciones, apoyado en la experiencia del equipo cardioquirúrgico del INSNSB, que cada año realizan un promedio de 400 intervenciones de cardiopatías congénitas de alta complejidad en el INSNSB.

Los especialistas participaron de la jornada quirúrgica, que se desarrolla esta semana en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, haciendo que los mismos médicos de esa región sean parte del equipo que realiza las intervenciones, como resultado de la capacitación que han venido recibiendo de especialistas del INSNSB como parte de estas campañas.

La Dra. Zulema Tomas Gonzales, directora general del INSNSB, quien lidera la gestión para estas campañas, viajó a la región de Cajamarca para clausurar la jornada cardioquirúrgica, y expresó su satisfacción porque de esta manera se vienen dando los primeros pasos para la consolidación de una Red Cardiopediátrica en el Perú.

Señaló que el objetivo es lograr una atención descentralizada y oportuna para niños y adolescentes con cardiopatías congénitas de las zonas más alejadas del país, y que puedan ser tratados e intervenidos en sus zonas de origen, sin necesidad de ser trasladados a Lima.

“Hoy, médicos y especialistas de Cajamarca están preparados para operar de corazón a niños de esa región”, expresó.

La descentralización de la cirugía cardiovascular que se promueve desde el INSNSB en el marco del plan “Operación Vida” del Ministerio de Salud, ha sido fundamental para atender a pacientes de regiones como Cusco, Piura, Ayacucho, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca e Iquitos. En esta última campaña de Cajamarca se ha intervenido a cuatro niños de 4 a 5 años de edad, tres de ellos operados a “corazón abierto”, con una máquina de circulación extracorpórea que mantiene con vida al paciente mientras el corazón se detiene durante una cirugía cardiovascular.

Datos importantes

Cada año nacen en el Perú, aproximadamente, 6000 niños con cardiopatías que, al no ser operadas oportunamente, pueden causar serias complicaciones en los pulmones, insuficiencia cardíaca, desnutrición y anemia.

Desde el 2023, el INSNSB realiza campañas extramuro y envía a sus médicos especialistas a operar a diversas regiones del país.

En este mes de mayo el INSNSB realizará también campañas en la provincia de Cutervo, en Cajamarca, operando a niños con labio y paladar fisurado, así como en Tayacaja (Huancavelica) realizando atenciones especializadas y operaciones de cirugía pediátrica.

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