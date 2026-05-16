Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La descentralización de la cirugía cardiovascular que se promueve desde el INSNSB en el marco del plan “Operación Vida” del Ministerio de Salud, ha sido fundamental para atender a pacientes de regiones como Cusco, Piura, Ayacucho, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca e Iquitos
La descentralización de la cirugía cardiovascular que se promueve desde el INSNSB en el marco del plan “Operación Vida” del Ministerio de Salud, ha sido fundamental para atender a pacientes de regiones como Cusco, Piura, Ayacucho, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca e Iquitos
Por Redacción EC

La labor comprometida de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja hizo posible devolver la vida a más de 30 corazones de niños de la región Cajamarca, realizando esta semana cuatro operaciones complejas de malformaciones cardíacas.