Una intensa lluvia acompañada de granizo y fuertes vientos sorprendió a la población de Cajamarca y generó complicaciones en distintos sectores de la ciudad. En la zona baja, específicamente en Fonavi 2, la acumulación de agua convirtió parte de las calles en un gran charco.

El fenómeno también fue reportado en otras provincias de la región, entre ellas Chugur, Hualgayoc, Chota, Cutervo y Cajabamba. Según información citada de la entidad estatal, estos eventos estarían relacionados con los efectos del fenómeno El Niño.

Cajamarca registró lluvia intensa, granizo y fuertes vientos. Foto: Captura de video/Panamericana

Iván Veneros, jefe de la oficina del Senamhi Cajamarca, señaló que este tipo de precipitaciones podría repetirse durante los próximos días. La presencia de lluvias intensas y otros fenómenos asociados mantiene la atención de las autoridades debido a los posibles efectos sobre las vías, viviendas y zonas vulnerables.

Las precipitaciones registradas en diferentes puntos de la región evidencian la necesidad de mantener activas las medidas de prevención, especialmente en sectores donde existen quebradas y cauces que pueden incrementar su caudal durante los periodos de lluvia.

De acuerdo con un reporte de Panamericana Televisión, el lunes 5 de octubre la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, el Indeci y representantes del sector privado suscribieron un convenio para desarrollar actividades preventivas frente a los efectos asociados al fenómeno El Niño.

Como parte de estas acciones, las Juntas Vecinales vienen realizando trabajos de descolmatación en las quebradas que atraviesan la ciudad de Cajamarca. Las labores buscan reducir los riesgos ante posibles incrementos del flujo de agua durante las preipitaciones.

Advierten presencia de basura en quebradas y ríos

Uno de los problemas identificados durante las labores preventivas es la acumulación de basura en quebradas y ríos de la ciudad. Los presidentes de las Juntas Vecinales hicieron un llamado a la población para evitar utilizar estos espacios como vertederos de residuos.

La presencia de desechos puede dificultar el normal desplazamiento del agua y aumentar los riesgos durante episodios de precipitaciones intensas. Por ello, los trabajos de limpieza y descolmatación forman parte de las medidas adoptadas para reducir posibles emergencias.

Fuertes vientos obligan a suspender obras en el bypass

La intensidad de los vientos también afectó las labores de construcción que se desarrollaban en el bypass de la avenida Atahualpa. Los trabajadores de construcción civil tuvieron que protegerse ante la fuerza de las ráfagas que golpearon este sector de Cajamarca.

La situación obligó a paralizar temporalmente las actividades por seguridad. En medio del temporal, algunos trabajadores incluso se abrazaron para mantenerse firmes y evitar ser derribados por la fuerza del viento.

Las labores permanecieron suspendidas mientras disminuía la intensidad de las ráfagas, en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas que también afectaron otros puntos de la región.

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