Cajamarca registró lluvia intensa, granizo y fuertes vientos. Foto: Captura de video/Panamericana
Cajamarca registró lluvia intensa, granizo y fuertes vientos. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Una intensa lluvia acompañada de granizo y fuertes vientos sorprendió a la población de Cajamarca y generó complicaciones en distintos sectores de la ciudad. En la zona baja, específicamente en Fonavi 2, la acumulación de agua convirtió parte de las calles en un gran charco.

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