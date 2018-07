Caso Juanita Mendoza: dictan 9 meses de prisión preventiva contra Esneider Estela

El Poder Judicial dictó este martes nueve meses de prisión preventiva contra Esneider Estela Terrones por la tentativa de homicidio agraviado contra Juanita Mendoza y el presunto delito de lesiones leves hacia otras tres personas. Estela confesó ayer a la Policía Nacional haber rociado combustible a Mendoza el último viernes en Cajamarca.

Mercedes Barrueto Salas, titular de Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, realizó el pedido de prisión preventiva que forma parte de la formalización de la investigación preparatoria por el presunto delito citado.

Estela Terrones fue sindicado también como autor de lesiones dolosas contra otras tres personas que resultaron heridas. Estas fueron identificadas como Yane Imelda Luna Jambo, su hijo y uno de los hijos de Juanita Mendoza.

Ayer, Esneider Estela confesó ante la Policía Nacional ser responsable de la agresión contra Juanita Mendoza. Según el jefe de la Investigación Criminal en Cajamarca, comandante José Alfaro Santur, el acusado aceptó que fue él quien compró combustible en un grifo cercano y luego atacó a la mujer de 31 años.

Durante la audiencia, se sostuvo que Juanita Mendoza acudió en una ocasión hasta Bambamarca para llevar a su hermana Liliana de regreso hasta Cajamarca y que le recriminó a Esneider Estela por las agresiones contra ella.

​Además, se indicó que Esneider, en presencia de su abogado, reconoció haber provocado el fuego que dañó a Juanita Mendoza porque, dijo, se oponía a su relación con Liliana.

Respecto a un supuesto estado de drogadicción al momento del ataque con combustible, se sustentó que el agresor se encontraba en plena consciencia de sus acciones cuando atacó a Juanita Mendoza. "Aún cuando hubiese estado en estado de drogadicción, estaba consciente de sus actos", dijo la fiscal.

Juanita Mendoza se encuentra con una gran quemadura en 80% del cuerpo y está con un ventilador mecánico. Presenta lesiones de quemaduras de segundo grado en la cara, el cuerpo, el tronco (40%), y quemaduras de tercer grado en la cara, el cuello, entre otras zonas del cuerpo (40%). "Las lesiones ocasionadas a Juanita Mendoza han puesto en riesgo inminente su vida", dijo la fiscal.

-Amenazas de muerte-



Liliana Mendoza, hermana de Juanita Mendoza y ex pareja de Esneider Estela Terrones, dijo que el hombre la amenazaba con represalias si no cumplía con entregarle dinero. "Me amenazaba por dinero, que no le ​hacía el favor a él, a su familia. Siempre amenazaba de muerte, o vengarse con mi familia, o donde más me va a doler, y que siempre me acuerde", confesó Mendoza esta mañana en Canal N.

Según comentó la hermana de Juanita Mendoza, Estela Terrones le pedía dinero luego de haber sido detenido por la Policía Nacional por participar en asaltos a mototaxistas.

Además, la hermana de la mujer atacada dijo que Estela la agredía constantemente. Confesó que no lo denunció porque le dijo que la mataría cuando nazca el hijo de ambos.

