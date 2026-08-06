El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Richar Leandro Araujo Ludeña, investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, quien falleció tras ser atacado el pasado 29 de julio durante las celebraciones patronales en la provincia de Celendín, región Cajamarca.

La medida fue dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, presidido por la jueza Paquita Gimena Bringas Cervera, luego de declarar fundado el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

Alcalde distrito de Jorge Chávez, en Celendín. (Redes sociales)

Durante la audiencia, la magistrada determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos, además de una prognosis de pena superior a cinco años y peligro procesal, presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal para imponer la medida coercitiva.

El juzgado precisó que la prisión preventiva no constituye una condena anticipada, sino una medida excepcional destinada a asegurar el normal desarrollo de la investigación.

Asimismo, consideró que el plazo de nueve meses resulta razonable para que el Ministerio Público concluya las diligencias pendientes, entre ellas la obtención del informe final de la necropsia, los resultados de los exámenes de dosaje etílico practicados tanto a la víctima como al investigado, además de otras pericias necesarias antes de una eventual acusación fiscal.

La resolución también dispuso el internamiento inmediato de Richar Leandro Araujo Ludeña en el establecimiento penitenciario de Cajamarca. El traslado se efectuó la noche del miércoles desde la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri). Además, la magistrada ordenó la expedición de la papeleta de internamiento, su inscripción en el Registro Nacional de Internos Procesados (RENIPROS) y las comunicaciones correspondientes.

Sospechoso habría intentado fugar de la ciudad. (Captura: Sol TV)

La prisión preventiva permanecerá vigente desde el 29 de julio de 2026 hasta el 28 de abril de 2027, sin perjuicio de las decisiones que puedan adoptarse conforme avance el proceso penal.

Ataque durante una fiesta patronal

De acuerdo con la investigación policial, el crimen ocurrió el 29 de julio en el marco de la festividad en honor a la Santísima Virgen del Carmen, en Celendín. Ese día, Omar Díaz Rabanal, de 46 años, conversó durante aproximadamente 15 minutos con el investigado sobre asuntos personales.

Posteriormente, ambos protagonizaron una discusión verbal. Según las pesquisas, Richar Araujo abandonó la cantina acompañado de otra persona, quien continuó su camino, mientras él se dirigió a su vivienda, ubicada en las inmediaciones, tomó un cuchillo y regresó al lugar para atacar por la espalda al alcalde, causándole una herida mortal.

Tras el homicidio, el jefe de la Región Policial Cajamarca, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que se activó un plan cerco que permitió la captura del presunto agresor aproximadamente dos horas después del crimen. El intervenido fue ubicado por efectivos policiales del distrito de La Encañada cuando se desplazaba en un taxi de color rojo rumbo a la ciudad de Cajamarca.

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