Investigado por el homicidio del alcalde de Jorge Chávez fue trasladado al penal de Cajamarca. Foto: Andina
Investigado por el homicidio del alcalde de Jorge Chávez fue trasladado al penal de Cajamarca. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Richar Leandro Araujo Ludeña, investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, quien falleció tras ser atacado el pasado 29 de julio durante las celebraciones patronales en la provincia de Celendín, región Cajamarca.

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