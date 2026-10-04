Este domingo, durante el inicio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se produjo un incendio en las instalaciones de la Institución Educativa David Sánchez Infante, habilitado como local de votación en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín.

La emergencia se registró alrededor de las 11:30 a.m., cuando un grupo de pobladores se habría aproximado por la parte posterior del colegio. Debido a esta situación, el proceso electoral fue suspendido en el centro educativo mientras se evalúan los daños y las circunstancias del hecho.

Colegio en llamas

Esto ocurrió luego de la detonación de explosivos que generó un incendio en el colegio. Imágenes difundidas muestran que las llamas alcanzaron el techo y diversas áereas utilizadas como aulas y espacios de votación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el material electoral fue afectado por el incendio. Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas heridas.

La jornada electoral fue suspendida en la institución educativa David Sánchez Infante, Celendín - Cajamarca.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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