Incendio en colegio de Sorochuco obliga a suspender la votación por seguridad. Foto: @FiscaliaPeru
Incendio en colegio de Sorochuco obliga a suspender la votación por seguridad. Foto: @FiscaliaPeru
Por Redacción EC

Este domingo, durante el inicio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se produjo un incendio en las instalaciones de la Institución Educativa David Sánchez Infante, habilitado como local de votación en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín.

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